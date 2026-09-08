Подробно за изцяло новата Dacia Spring

Dacia представи второто поколение на своя най-компактен модел – Spring, като се откъсва от своите ориентирани към ниския ценови сегмент китайски корени, за да установи специално създадено европейско присъствие. Разработен в рамките на едва 16 месеца – най-бързата програма за автомобил в историята на групата, този електромобил премества сглобяването си от Шиян, Китай, в завода в Ново Место, Словения. Произвеждан успоредно с „братския“ си модел Renault Twingo E-Tech – на общата платформа AmpR Small (RG-EV Small), този стратегически пренос на производството позволява на Dacia напълно да избегне предстоящите мита на Европейския съюз върху електромобилите, произведени в Китай, като същевременно възстановява правото си на достъп до жизненоважни национални стимули за покупка, като например френския екобонус. С целева начална цена от 17 900 евро произведеният в Словения Spring се позиционира като пионер сред четирите нови електрически модела, които се очаква да се присъединят към гамата на Dacia преди края на десетилетието.

Визуално новият Spring заменя тясната, прекалено висока в горната част стойка на своя предшественик с по-широка и далеч по-атлетична осанка. Удължен с 15 сантиметра (обща дължина 3 850 мм) и значително по-широк с 18 сантиметра (ширина 1 740 мм) с линия на покрива 1 490 мм, дизайнерът Давид Дюран е създал квадратна, здрава силуетна линия, която се отличава от заобления ретро стил на Twingo. Изпъкнал черен панел обхваща предната маска, в която са разположени светлинните елементи и фирменото лого „Dacia Link“, допълнени от масивна облицовка в долната част на каросерията, квадратни колесни арки и изпъкнали багажни релси. Чрез добавянето на 60 мм заден надвес в сравнение с Twingo инженерите на Dacia са максимизирали багажното пространство, осигурявайки на Spring щедър заден багажник с обем 337 литра – почти колкото този на по-големия Renault 5 – наред с практичен преден багажник с обем 18 литра под капака.

В четириместния салон, екипът на Dacia, отговарящ за интериора, е дал приоритет на практичната функционалност, като същевременно е въвел модерни цифрови интерфейси. Хоризонталното табло включва стандартен 7-инчов цифров дисплей за водача, съчетан с лост за превключване на предавките, монтиран на колоната, което освобождава централната конзола за допълнителни отделения за съхранение. Моделите от базовото ниво „Expression“ разполагат със специална докинг станция за смартфон за навигация и мултимедия, докато най-високото ниво на оборудване „Journey“ предлага 10,1-инчова централна инфоразвлекателна система със сензорен екран. Салонът включва и патентованата от Dacia система за закрепване „YouClip“, която позволява на водачите да закрепват модулни аксесоари – включително държачи за смартфони, куки за чанти, безжични зарядни станции и допълнителни поставки за чаши – директно към определените точки за закрепване по арматурното табло и централната конзола.

Задвижването на цялата гама се осигурява от един синхронен електродвигател с постоянни магнити, монтиран отпред, с мощност 80 конски сили (60 kW) и въртящ момент 175 Nm. Енергията се осигурява от компактен литиево-железен фосфатен (LFP) акумулаторен пакет с капацитет 27,5 kWh, осигуряващ сертифициран по WLTP комбиниран пробег от 250 км. Макар ускорението от 0 до 100 км/ч за 12,1 секунди и максималната скорост от 130 км/ч да изглеждат скромни на хартия, телеметричните данни на Dacia от реалните условия на експлоатация на автопарка показват, че средностатистическият собственик на Spring изминава едва 20 километра на ден при средна скорост в градски условия от 19 км/ч, което прави характеристиките на задвижващата система идеални за придвижване в града. За зареждане базовата конфигурация включва вграден AC заряден модул с мощност 6,6 kW, който зарежда батерията от 15 до 80 процента за девет часа чрез обикновен домашен контакт или за по-малко от три часа чрез стенен заряден модул с мощност 7 kW. Опционалният пакет за бързо зареждане добавя устройство за променлив ток с мощност 11 kW и възможност за зареждане с постоянен ток с мощност 50 kW, което съкращава времето за зареждане от 15 до 80 процента до едва 28 минути. Доставките трябва да започнат в началото на 2027 година, като това ще даде старт на по-широка офанзива с електрически модели, която в крайна сметка ще включи и електрически наследник на Sandero.