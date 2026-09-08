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Росица Денчева с поредна победа на WTA 125 в Анталия

Росица Денчева с поредна победа на WTA 125 в Анталия

8 Септември, 2026 20:34 431 0

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Елизара Янева също се класира за втория кръг на сингъл

Росица Денчева с поредна победа на WTA 125 в Анталия - 1
Кадър: БНТ
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Росица Денчева се класира за втория кръг на сингъл на тенис турнира на клей от сериите WTA 125 в Анталия (Турция), който е с награден фонд 115 000 долара.

19-годишната тенисистка, която постигна и две победи в квалификациите, направи обрат и победи с 4:6, 7:5, 6:0 27-годишната представителка на домакините Ипек Йоз за два часа и 32 минути игра.


Денчева поведе с 3:1 в началото на мача, но допусна обрат до 3:5, а след това загуби първия сет с 4:6. Националката поведе с 2:0 във втората част, но допусна изравняване при 2:2. След това българката навакса на два пъти пробив пасив – при 3:4 и 4:5, като във втория случай туркинята сервираше за спечелване на мача. В тези моменти Денчева показа завиден характер, успя да обърне сета до 7:5 в своя полза, а в третата част не даде нито един гейм на съперничката си.


С този успех Денчева заработи 21 точки за световната ранглиста, в която през тази седмица е №280. Във втория кръг българката ще се изправи срещу водачката в схемата и №104 в света Франческа Джоунс (Великобритания).


Росица Денчева ще вземе участие и в надпреварата на двойки. Българката и Мариана Дражич (Хърватия) ще играят по-късно днес в първия кръг срещу италианките Федерика Урджези и Аурора Зантедески.


Вчера първата ракета на България Елизара Янева също се класира за втория кръг на сингъл, където ще играе срещу 26-годишната Жибек Куламбаева (Казахстан).


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