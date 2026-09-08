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Москва заплаши с ядрен отговор заради ракети на НАТО в Норвегия

Москва заплаши с ядрен отговор заради ракети на НАТО в Норвегия

8 Септември, 2026 06:21, обновена 8 Септември, 2026 06:28 1 166 13

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Руското външно министерство предупреди за пренасочване на стратегическите си сили и постави условия за мирни преговори

Москва заплаши с ядрен отговор заради ракети на НАТО в Норвегия - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В последните часове руската дипломация предприе масирана вербална офанзива срещу Запада, очертавайки нови „червени линии“ по отношение на сигурността и евентуалните мирни преговори за Украйна.

Официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова и заместник-министърът Сергей Рябков излязоха с ключови позиции, които затягат тона на Кремъл, но същевременно оставят вратата за дипломация минимално открехната. Посланикът по специалните поръчения Родион Мирошник (колега на Захарова, официално "отговарящ за престъпленията на киевския режим") подкрепи тези тези, акцентирайки върху бойните действия.

Захарова: Стратегическите сили на РФ вземат на прицел ракетите в Европа

Мария Захарова направи остро изявление, провокирано от разполагането на американски ракетни комплекси със среден и малък обсег в Норвегия. Тя определи тези действия като „пореден дестабилизиращ ход на НАТО“, тъй като в обсега на оръжията попада значителна част от Европейска Русия, включително столицата Москва.

Захарова предупреди, че руската реакция ще бъде незабавна и безкомпромисна: „Руските стратегически сили за възпиране ще поставят под специално внимание американските системи и поддържащата ги инфраструктура. Това включва планиране на бойното използване на въпросните ударни системи в случай на въоръжен конфликт“. Тя категорично подчерта, че подобни действия на САЩ „зануляват предпоставките за конструктивна дискусия“.

Рябков: САЩ да се съобразят с реалностите на бойното поле

Почти едновременно с това, заместник-министърът на външните работи Сергей Рябков коментира възможността за дипломатическо уреждане на конфликта на фона на слуховете за засилен натиск от Вашингтон. Рябков потвърди, че Русия не изключва възможността за бъдеща тристранна среща между лидерите на Русия, САЩ и Китай, но постави тежки предварителни изисквания.

Рябков е категоричен, че Белият дом трябва изцяло да се съобрази с текущото положение на фронта. „Ключовият въпрос е доколко администрацията на САЩ е готова да вложи усилия за намирането на реално решение, като взема предвид реалностите на място“, заяви дипломатът по повод евентуални визити на американски емисари в Москва. Той допълни, че ситуацията на фронта се променя постоянно и то изцяло във вреда на Киев.

Мирошник: Натискът по фронтовата линия ще продължи

В синхрон с колегите си от Министерството на външните работи, Родион Мирошник посочи, че каквито и да е опити за дипломатически натиск без промяна в западната реторика са обречени на неуспех. Според него руската армия ще продължи да изпълнява целите си, докато изявленията на Захарова и Рябков служат като ясна политическа рамка за международната общност.

Ситуацията остава силно напрегната. Москва дава ясен сигнал: преговори са възможни само при признаване на руските териториални придобивки, а всяко ново струпване на сили на НАТО по границите ще бъде третирано като директна ядрена и стратегическа мишена.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Владимир путя

    17 5 Отговор
    Ние при ядрен апокалипсис ще отидем в рая като мъченици

    Коментиран от #2

    06:29 08.09.2026

  • 2 Даааа

    1 13 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир путя":

    Руснаците ще отидат в рая в случай на евентуална ядрена война, защитавайки се с войнска решимост, увери руският президент Владимир Путин, но подчерта, че всеки агресор, използвал атомно оръжие срещу неговата страна, ще бъде също унищожен, предаде Франс прес.

    "Агресорът трябва да разбере, че наказанието ще бъде неизбежно и че ще бъде унищожен,като нас. А ние, като жертви на агресия, като мъченици, ще отидем в рая. А те, те просто ще умрат, дори няма да имат време да се покаят", заяви Путин на форума на клуб "Валдай" в град Сочи.

    06:32 08.09.2026

  • 3 Ну заяц

    6 14 Отговор
    Докато не ги изтряскате няма са ви разберат.

    06:32 08.09.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    17 4 Отговор
    аре взимайте тоз Киев бе, магучии!!! то корейци ли не бяха . чеченци ли ..кой ле не пращахте там!! е на-на комшията , върл рашафил , внучето му порастна със СВО-догодина тръгва на училище// май почна да не вярва на дядо си за НЕпобедимая

    06:34 08.09.2026

  • 5 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    3 4 Отговор
    мько мисирска
    заглавието нищо общо със статията, както винаги
    важен е клика

    06:38 08.09.2026

  • 6 Смешни са фашистите в Кремъл

    12 3 Отговор
    Този пиянски репертоар го слушам вече 20 години...

    Коментиран от #7

    06:43 08.09.2026

  • 7 Соломон

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Смешни са фашистите в Кремъл":

    Той този репертоар е още от времето на СССР . На всички им ясно че няма страна която може да нападне друга страна която притежава ЯО.

    06:51 08.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Българин

    1 2 Отговор
    Кремълската хунта няма какво да губи. За това тласкат света към тотална война, която да заличи престъпленията им.

    06:52 08.09.2026

  • 10 Така де

    1 1 Отговор
    Колко е хубаво, че България подпомага Украйна във войната й срещу Русия.

    06:54 08.09.2026

  • 11 Гориил

    2 0 Отговор
    Този ултрастуден и изолиран арктически регион е дом на руския архипелаг Нова Земя, където СССР провежда ядрени опити от 1955 до 1990 г., причинявайки припадъци, паника и истерия в Осло през тези години. Припомняме, че Нова Земя е идеален полигон за подземни ядрени оръжия, разположен на дълбочина от няколко хиляди метра. В момента, по доброволно искане на Москва, полигонът е временно затворен, но там функционира военна база на пълен работен ден и научните изследвания продължават. Именно евентуалното възобновяване на ядрените опити е било визирането на г-жа Захарова, когато е заплашила с ядрен отговор.

    06:56 08.09.2026

  • 12 Аууу

    2 1 Отговор
    Вещицата на Русия ходи с метлата като баба яга и плаши децата с ядрен удар.

    06:57 08.09.2026

  • 13 Абе

    0 0 Отговор
    В Русия за какви се мислят? Цел номер едно в развитието на ИИ трябва да е как да бъдат хакнато управлението на Руския ядрен комплекс, така че монголоидните да останат без зъби. След това другото е лесно. Путин ще остане с един алкохолизиран, зомбиран и корумпиран човешки материал.

    07:00 08.09.2026

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