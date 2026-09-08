В последните часове руската дипломация предприе масирана вербална офанзива срещу Запада, очертавайки нови „червени линии“ по отношение на сигурността и евентуалните мирни преговори за Украйна.

Официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова и заместник-министърът Сергей Рябков излязоха с ключови позиции, които затягат тона на Кремъл, но същевременно оставят вратата за дипломация минимално открехната. Посланикът по специалните поръчения Родион Мирошник (колега на Захарова, официално "отговарящ за престъпленията на киевския режим") подкрепи тези тези, акцентирайки върху бойните действия.

Захарова: Стратегическите сили на РФ вземат на прицел ракетите в Европа

Мария Захарова направи остро изявление, провокирано от разполагането на американски ракетни комплекси със среден и малък обсег в Норвегия. Тя определи тези действия като „пореден дестабилизиращ ход на НАТО“, тъй като в обсега на оръжията попада значителна част от Европейска Русия, включително столицата Москва.

Захарова предупреди, че руската реакция ще бъде незабавна и безкомпромисна: „Руските стратегически сили за възпиране ще поставят под специално внимание американските системи и поддържащата ги инфраструктура. Това включва планиране на бойното използване на въпросните ударни системи в случай на въоръжен конфликт“. Тя категорично подчерта, че подобни действия на САЩ „зануляват предпоставките за конструктивна дискусия“.

Рябков: САЩ да се съобразят с реалностите на бойното поле

Почти едновременно с това, заместник-министърът на външните работи Сергей Рябков коментира възможността за дипломатическо уреждане на конфликта на фона на слуховете за засилен натиск от Вашингтон. Рябков потвърди, че Русия не изключва възможността за бъдеща тристранна среща между лидерите на Русия, САЩ и Китай, но постави тежки предварителни изисквания.

Рябков е категоричен, че Белият дом трябва изцяло да се съобрази с текущото положение на фронта. „Ключовият въпрос е доколко администрацията на САЩ е готова да вложи усилия за намирането на реално решение, като взема предвид реалностите на място“, заяви дипломатът по повод евентуални визити на американски емисари в Москва. Той допълни, че ситуацията на фронта се променя постоянно и то изцяло във вреда на Киев.

Мирошник: Натискът по фронтовата линия ще продължи

В синхрон с колегите си от Министерството на външните работи, Родион Мирошник посочи, че каквито и да е опити за дипломатически натиск без промяна в западната реторика са обречени на неуспех. Според него руската армия ще продължи да изпълнява целите си, докато изявленията на Захарова и Рябков служат като ясна политическа рамка за международната общност.

Ситуацията остава силно напрегната. Москва дава ясен сигнал: преговори са възможни само при признаване на руските териториални придобивки, а всяко ново струпване на сили на НАТО по границите ще бъде третирано като директна ядрена и стратегическа мишена.