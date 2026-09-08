Германия ще достави на Украйна ракети "Пейтриът", които са спешно необходими на Киев

Германският министър на отбраната Борис Писториус заяви, че Германия ще достави на Украйна ракети за системата за противовъздушна отбрана "Пейтриът", от които Киев има "спешна нужда", предаде Франс прес, съобщи БТА.
"Призовавам всички държави членки на Контактната група за предоставяне на отбранителна помощ на Украйна да прегледат собствените си оръжейни запаси и да пристъпят към извършването на подобни доставки", заяви Писториус след края на видеоконференция на политическата група, в чийто състав влизат близо петдесет държави и която има за цел да помага на Украйна във военно отношение.
Министърът не уточни обаче броя на боеприпасите, нито кога предстои те да бъдат доставени.
Берлин последва примера на Лондон, който обяви днес отделянето на средства на стойност от 100 милиона британски лири, които ще бъдат използвани за закупуването на ракети прехващачи, боеприпаси от голям калибър, както и дронове за Киев.
На фона на все по-засилващите се атаки с балистични ракети на Москва Украйна постоянно предупреждава за спешната си нужда от ракети и системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът", които се произвеждат в САЩ и които са единствените, способни да противодействат на балистичните ракети, летящи с голяма скорост по силно наклонени траектории, отбелязва АФП.
Въпреки това САЩ пестят запасите си поради войната в Иран и значително намалиха доставките за Киев.
"Съзнавам, че не е лесно да се намери баланс между собствените нужди на държавите в сферата на сигурността и подкрепата, от която Украйна има нужда. Но моля ви, ако се колебаете, вземете решение в полза на Украйна", настоя Писториус.
Миналата година, благодарение на оттеглянето на военната помощ на САЩ, Берлин се превърна в най-големия военен поддръжник на Киев.
В момента Украйна поръчва близо хиляда ракети за системите "Пейтриът" "с помощта на партньорите на Киев и благодарение на заема от ЕС", заяви Евген Хмара, новият украински министър на отбраната.
През април тази година ЕС отпусна заем от 90 милиарда евро за Украйна, който ще ѝ бъде преведен на траншове в рамките на две години, а две трети от него ще бъдат отделени за доставките на оръжие.
"Въпреки това по-голямата част от тези ракети ще започнат да бъдат доставяни едва през следващите години, откъдето възниква и спешната необходимост те да бъдат предоставени от резервите на съюзническите държави", подчерта Хмара.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #13
20:47 08.09.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #40
20:47 08.09.2026
3 Овчар
Коментиран от #42
20:48 08.09.2026
4 Потрес
20:48 08.09.2026
5 Хихи
20:49 08.09.2026
6 Колко налични имат
А зимата сега започва. Има толкова много инфраструктурни обекти които са евентуални мишени и ще има много студ и мраз.
На какво се радвате. На липсата на достатъчно ракети ли. Смешници
Коментиран от #19
20:49 08.09.2026
7 Направо да ги праща
20:49 08.09.2026
8 Още малко
20:49 08.09.2026
9 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️
20:50 08.09.2026
10 Щъркел
Ще ви правят на сапун .
20:51 08.09.2026
11 Мони
Коментиран от #17
20:51 08.09.2026
12 У ДРИ БАЦЕЕ
У Йло СДО ХНЕ
20:52 08.09.2026
13 не си прав
До коментар #1 от "Гост":Не, не Меркел, а настоящия канцлер, този с триъгълната глава, възражда фашизма в Германия.
Коментиран от #16
20:53 08.09.2026
14 Лакеите на Пентагона
20:53 08.09.2026
15 Тъй ли
20:54 08.09.2026
16 Тасев
До коментар #13 от "не си прав":Не е триъгълна,а уйоподобна!
20:54 08.09.2026
17 Така е
До коментар #11 от "Мони":Фюреро пе ДАЛ избега като деревянска шлю ХА от некаков готвач
Еееееееехехе
А хомо могучая вече 13 год мляскат украинските КУ ранаги заедно със пен ДЕЛЕТЕ на Ким
Еееееееехехе
Коментиран от #53
20:54 08.09.2026
18 Пич
И второ - малоумните подлоги на ционистите в Германия вървят към гражданска война!!!
Защото вие може и да не знаете фунтовете за манипулации на масите, но партии като АзГ в Германия, или ДПС в България се правят, за да тушират напрежението, и недоволството да придобие някаква законова форма, и да се вкара в рамка на предвидимост!!!
Когато се забрани такава партия като АзГ, с това се забранява и законната борба на недоволните, и тя става незаконна!!!
Тоест - гражданска война!!!
Коментиран от #49
20:55 08.09.2026
19 При положение че един пеитриът
До коментар #6 от "Колко налични имат":струва един милион британски лири значи ще им отпуснат 100 ракети. Стигнат на украинците за един-два дни. А зимата чука на вратата.
С какво ще предпазят тецове подстанции газови хранилища нефтени обекти.
20:55 08.09.2026
20 Лопата Орешник
Коментиран от #25
20:56 08.09.2026
21 Само предлагам
20:59 08.09.2026
22 Русенец
20:59 08.09.2026
23 А МОЧАТА?
Коментиран от #32, #36, #46
21:00 08.09.2026
24 Анонимен
21:00 08.09.2026
25 Ще ще ще ще ще
До коментар #20 от "Лопата Орешник":На ЩЕКИ станахте руските подлоги.
21:01 08.09.2026
26 Т Живков
Коментиран от #35
21:01 08.09.2026
27 Джери
Коментиран от #29, #31
21:02 08.09.2026
28 И Киев е Руски
21:04 08.09.2026
29 И Киев е Руски
До коментар #27 от "Джери":Какъв е пола ти ако не е тайна
Коментиран от #33, #39, #43
21:05 08.09.2026
30 Бай Мерц
21:06 08.09.2026
31 Мухахаха
До коментар #27 от "Джери":Много прайдажии ейй
21:07 08.09.2026
32 Орк
До коментар #23 от "А МОЧАТА?":Ей такива като тебе ще я възстановяват много скоро
Коментиран от #38
21:07 08.09.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 И ТЕХ РУСИЯ ЩЕ ИЗДУХА ,И ТАКА НАПРЕД КЪМ
ТО Е ЯСНО , И ТЯХ РУСИЯ ЩЕ ИЗДУХА , ПОСЛЕ СЛЕДВАЩИТЕ ,И ТАКА ДО ПОСЛЕДНИЯ !!
21:09 08.09.2026
35 Дръта чанта
До коментар #26 от "Т Живков":Беляне
21:09 08.09.2026
36 Помним ви
До коментар #23 от "А МОЧАТА?":Дето ядохте тортата скъпо ще си платите
21:10 08.09.2026
37 ами
21:11 08.09.2026
38 Копейкотрошач
До коментар #32 от "Орк":С теслата в манерката ти.
21:11 08.09.2026
39 И Киев е Руски
До коментар #29 от "И Киев е Руски":Джери лабаФ ми се Чиниш
21:12 08.09.2026
40 Дрътия Софеанец ,
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Три ... 😵💫
21:13 08.09.2026
41 7575795795
21:14 08.09.2026
42 Овчи
До коментар #3 от "Овчар":С магарета ..
21:14 08.09.2026
43 Мокша
До коментар #29 от "И Киев е Руски":За синчето на Соло Вьев ли питаш,?
Странен интерес!
БЛОНДИ твърди,че е истинска ... маскалья!
Коментиран от #48
21:14 08.09.2026
44 аz СВО Победа 81
Лиман е освободен от руските фашисти!Провежда се зачистка.
21:16 08.09.2026
45 Така де
Така че, ние сме ЗА!
Коментиран от #51
21:17 08.09.2026
46 За какво да я възстановпват?
До коментар #23 от "А МОЧАТА?":Та на нея бяха изобразени украинци!
21:18 08.09.2026
47 Отреазвяващ
21:18 08.09.2026
48 И Киев е Руски
До коментар #43 от "Мокша":Споко бе готин все някога ще срещнеш някоя кьорава да те направи мУж
21:18 08.09.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Герге ,
21:20 08.09.2026
51 Изпаднал германец
До коментар #45 от "Така де":Шефът на Райнметал го каза! Да.
Едва ли е точно така, но не е далеч от истината със сигурност. Всички обвиняват Путин че е много мек и се бави....Ами точно затова се бави....за да ги разоръжи и изтощи докрай.....и да ги остави изпаднали по бели гащи....
21:22 08.09.2026
52 така, така
Ако не друго, то Русия преизпълни целите си по демилитаризацията - 0срайната и НАТО са почти сварени, а чичо Дончо сам се занули в Иран. Те така, само за 4 години и силата на НАТО утече - взели като баби на мегдана да се питат коя има пипер, коя домати, та да си направят лютеницата. Голяма мощ, голямо чудо!
21:23 08.09.2026
53 За паднал педеверунгел
До коментар #17 от "Така е":Рюте и компания постоянно ходят на Киевският ,,Прайд ,,
Много им харесва вечерните прочиствания на ,,комините ,, им
Без вазелин естествено , да усетят болката на Украйна .
21:26 08.09.2026