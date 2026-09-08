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Германия ще достави на Украйна ракети "Пейтриът", които са спешно необходими на Киев
  Тема: Украйна

Германия ще достави на Украйна ракети "Пейтриът", които са спешно необходими на Киев

8 Септември, 2026 20:45 995 53

  • украйна-
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  • борис писториус

Украйна постоянно предупреждава за спешната си нужда от ракети и системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът", които се произвеждат в САЩ

Германия ще достави на Украйна ракети "Пейтриът", които са спешно необходими на Киев - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германският министър на отбраната Борис Писториус заяви, че Германия ще достави на Украйна ракети за системата за противовъздушна отбрана "Пейтриът", от които Киев има "спешна нужда", предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Призовавам всички държави членки на Контактната група за предоставяне на отбранителна помощ на Украйна да прегледат собствените си оръжейни запаси и да пристъпят към извършването на подобни доставки", заяви Писториус след края на видеоконференция на политическата група, в чийто състав влизат близо петдесет държави и която има за цел да помага на Украйна във военно отношение.

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Министърът не уточни обаче броя на боеприпасите, нито кога предстои те да бъдат доставени.

Берлин последва примера на Лондон, който обяви днес отделянето на средства на стойност от 100 милиона британски лири, които ще бъдат използвани за закупуването на ракети прехващачи, боеприпаси от голям калибър, както и дронове за Киев.

На фона на все по-засилващите се атаки с балистични ракети на Москва Украйна постоянно предупреждава за спешната си нужда от ракети и системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът", които се произвеждат в САЩ и които са единствените, способни да противодействат на балистичните ракети, летящи с голяма скорост по силно наклонени траектории, отбелязва АФП.

Въпреки това САЩ пестят запасите си поради войната в Иран и значително намалиха доставките за Киев.

"Съзнавам, че не е лесно да се намери баланс между собствените нужди на държавите в сферата на сигурността и подкрепата, от която Украйна има нужда. Но моля ви, ако се колебаете, вземете решение в полза на Украйна", настоя Писториус.

Миналата година, благодарение на оттеглянето на военната помощ на САЩ, Берлин се превърна в най-големия военен поддръжник на Киев.

В момента Украйна поръчва близо хиляда ракети за системите "Пейтриът" "с помощта на партньорите на Киев и благодарение на заема от ЕС", заяви Евген Хмара, новият украински министър на отбраната.

През април тази година ЕС отпусна заем от 90 милиарда евро за Украйна, който ще ѝ бъде преведен на траншове в рамките на две години, а две трети от него ще бъдат отделени за доставките на оръжие.

"Въпреки това по-голямата част от тези ракети ще започнат да бъдат доставяни едва през следващите години, откъдето възниква и спешната необходимост те да бъдат предоставени от резервите на съюзническите държави", подчерта Хмара.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    40 1 Отговор
    Меркел възроди фашизма в Германия.

    Коментиран от #13

    20:47 08.09.2026

  • 2 Последния Софиянец

    36 2 Отговор
    Една или две ракети?

    Коментиран от #40

    20:47 08.09.2026

  • 3 Овчар

    40 3 Отговор
    Как ще ги достави..? По кой път..? Под земята ли.?

    Коментиран от #42

    20:48 08.09.2026

  • 4 Потрес

    48 3 Отговор
    "Миролюбивите" от Райха отново търсят реванш, не могат да преживят погрома от 2СВ и това си е!

    20:48 08.09.2026

  • 5 Хихи

    13 0 Отговор
    Честит Имен ден, г-це Атанасова 😚

    20:49 08.09.2026

  • 6 Колко налични имат

    33 5 Отговор
    50 или 100 . Няма да стигнат на Украйна и за една седмица. 200-300. За две седмици.
    А зимата сега започва. Има толкова много инфраструктурни обекти които са евентуални мишени и ще има много студ и мраз.
    На какво се радвате. На липсата на достатъчно ракети ли. Смешници

    Коментиран от #19

    20:49 08.09.2026

  • 7 Направо да ги праща

    17 2 Отговор
    По въздуха

    20:49 08.09.2026

  • 8 Още малко

    39 3 Отговор
    ще спонсорирате фашистите в Украйна! Изборите ще променят това!

    20:49 08.09.2026

  • 9 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    20 2 Отговор
    мани ги тея чukиджии

    20:50 08.09.2026

  • 10 Щъркел

    35 2 Отговор
    Писториус ,идва нова власт в Германия .
    Ще ви правят на сапун .

    20:51 08.09.2026

  • 11 Мони

    34 4 Отговор
    Никой вече не може да помогне на фашистката шайка.

    Коментиран от #17

    20:51 08.09.2026

  • 12 У ДРИ БАЦЕЕ

    5 16 Отговор
    У ДРИ ТАА МОНГОЛЬЯК ФАШИСТКА ГНЯС!
    У Йло СДО ХНЕ

    20:52 08.09.2026

  • 13 не си прав

    17 2 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Не, не Меркел, а настоящия канцлер, този с триъгълната глава, възражда фашизма в Германия.

    Коментиран от #16

    20:53 08.09.2026

  • 14 Лакеите на Пентагона

    12 2 Отговор
    За "козметични" цели, с тия количества и версии на ПАК. Агония за данъкоплатеца.

    20:53 08.09.2026

  • 15 Тъй ли

    2 1 Отговор
    За фитили не се споменава.

    20:54 08.09.2026

  • 16 Тасев

    11 2 Отговор

    До коментар #13 от "не си прав":

    Не е триъгълна,а уйоподобна!

    20:54 08.09.2026

  • 17 Така е

    5 8 Отговор

    До коментар #11 от "Мони":

    Фюреро пе ДАЛ избега като деревянска шлю ХА от некаков готвач
    Еееееееехехе
    А хомо могучая вече 13 год мляскат украинските КУ ранаги заедно със пен ДЕЛЕТЕ на Ким
    Еееееееехехе

    Коментиран от #53

    20:54 08.09.2026

  • 18 Пич

    18 3 Отговор
    Първо - голем праз от доставката на десетина германски ракети!!!
    И второ - малоумните подлоги на ционистите в Германия вървят към гражданска война!!!
    Защото вие може и да не знаете фунтовете за манипулации на масите, но партии като АзГ в Германия, или ДПС в България се правят, за да тушират напрежението, и недоволството да придобие някаква законова форма, и да се вкара в рамка на предвидимост!!!
    Когато се забрани такава партия като АзГ, с това се забранява и законната борба на недоволните, и тя става незаконна!!!
    Тоест - гражданска война!!!

    Коментиран от #49

    20:55 08.09.2026

  • 19 При положение че един пеитриът

    11 3 Отговор

    До коментар #6 от "Колко налични имат":

    струва един милион британски лири значи ще им отпуснат 100 ракети. Стигнат на украинците за един-два дни. А зимата чука на вратата.
    С какво ще предпазят тецове подстанции газови хранилища нефтени обекти.

    20:55 08.09.2026

  • 20 Лопата Орешник

    18 4 Отговор
    Тия бързат преди Алтернативата да вземе цялата власт да захранват фашистите в 404! Ще бъде весело, когато АзГ станат управляващи и пратят сметката на Еленски!

    Коментиран от #25

    20:56 08.09.2026

  • 21 Само предлагам

    4 10 Отговор
    Няма да има край на войната докато не смачкат Рошата Иначе ще провокират и нападнат Европа Това им е целта

    20:59 08.09.2026

  • 22 Русенец

    9 2 Отговор
    Когато инвестицията в Украйна достигне около 70% от стойността на ресурсите в Донбас, целокупният запад ще реши, че не си струва усилията и вложението.

    20:59 08.09.2026

  • 23 А МОЧАТА?

    3 6 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    Коментиран от #32, #36, #46

    21:00 08.09.2026

  • 24 Анонимен

    9 1 Отговор
    А после Русия провокирала НАТО!

    21:00 08.09.2026

  • 25 Ще ще ще ще ще

    3 6 Отговор

    До коментар #20 от "Лопата Орешник":

    На ЩЕКИ станахте руските подлоги.

    21:01 08.09.2026

  • 26 Т Живков

    3 9 Отговор
    Бой по руските фашаги!

    Коментиран от #35

    21:01 08.09.2026

  • 27 Джери

    2 11 Отговор
    Много рублоидиоти много нещо

    Коментиран от #29, #31

    21:02 08.09.2026

  • 28 И Киев е Руски

    6 3 Отговор
    Колкото и малко да са германците да знаят че яко ще се мре

    21:04 08.09.2026

  • 29 И Киев е Руски

    7 4 Отговор

    До коментар #27 от "Джери":

    Какъв е пола ти ако не е тайна

    Коментиран от #33, #39, #43

    21:05 08.09.2026

  • 30 Бай Мерц

    5 1 Отговор
    Е пътник

    21:06 08.09.2026

  • 31 Мухахаха

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "Джери":

    Много прайдажии ейй

    21:07 08.09.2026

  • 32 Орк

    5 3 Отговор

    До коментар #23 от "А МОЧАТА?":

    Ей такива като тебе ще я възстановяват много скоро

    Коментиран от #38

    21:07 08.09.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 И ТЕХ РУСИЯ ЩЕ ИЗДУХА ,И ТАКА НАПРЕД КЪМ

    8 2 Отговор
    МА , ДА БЕ ВОЙНАТА ДА ВЪРВИ , ПА АКО МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ ОЩЕ ПОРАЗИЯ НА РУСИЯ ОК ,ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ ТОВА Е ГОЛЯМО ПОСТИЖЕНИЯ !! ЧЕ УБИВАТ ОЩЕ УКРИ , ЧЕ УКРАЙНА Е СРИНАТА , МА КАКВО ИМ ПУКА ЗА ТОВА НА ФАШАГИТЕ !?? ТЕ ГИ НАПЪВАТ ДО ПОСЛЕДНИЯ ДА ВОЮВАТ!
    ТО Е ЯСНО , И ТЯХ РУСИЯ ЩЕ ИЗДУХА , ПОСЛЕ СЛЕДВАЩИТЕ ,И ТАКА ДО ПОСЛЕДНИЯ !!

    21:09 08.09.2026

  • 35 Дръта чанта

    4 2 Отговор

    До коментар #26 от "Т Живков":

    Беляне

    21:09 08.09.2026

  • 36 Помним ви

    6 1 Отговор

    До коментар #23 от "А МОЧАТА?":

    Дето ядохте тортата скъпо ще си платите

    21:10 08.09.2026

  • 37 ами

    5 4 Отговор
    браво на германците ще си дадат всичко на украина и пари и ракети.....всичко за украина

    21:11 08.09.2026

  • 38 Копейкотрошач

    3 2 Отговор

    До коментар #32 от "Орк":

    С теслата в манерката ти.

    21:11 08.09.2026

  • 39 И Киев е Руски

    4 1 Отговор

    До коментар #29 от "И Киев е Руски":

    Джери лабаФ ми се Чиниш

    21:12 08.09.2026

  • 40 Дрътия Софеанец ,

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Три ... 😵‍💫

    21:13 08.09.2026

  • 41 7575795795

    3 1 Отговор
    общо 7 бр. ( до края на седмицата по една , без уикенда и една за резерва )

    21:14 08.09.2026

  • 42 Овчи

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    С магарета ..

    21:14 08.09.2026

  • 43 Мокша

    2 2 Отговор

    До коментар #29 от "И Киев е Руски":

    За синчето на Соло Вьев ли питаш,?
    Странен интерес!
    БЛОНДИ твърди,че е истинска ... маскалья!

    Коментиран от #48

    21:14 08.09.2026

  • 44 аz СВО Победа 81

    0 3 Отговор
    Извънредно!
    Лиман е освободен от руските фашисти!Провежда се зачистка.

    21:16 08.09.2026

  • 45 Така де

    4 0 Отговор
    Шефът на най-голямото предприятие за оръжия в Германия вчера в интервю каза, че още един месец война в Украйна ще остави Германия и Европа съвсем без ракети и оръжия.

    Така че, ние сме ЗА!

    Коментиран от #51

    21:17 08.09.2026

  • 46 За какво да я възстановпват?

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "А МОЧАТА?":

    Та на нея бяха изобразени украинци!

    21:18 08.09.2026

  • 47 Отреазвяващ

    2 2 Отговор
    До Т-34,май ще се паркира,, Орешник "?

    21:18 08.09.2026

  • 48 И Киев е Руски

    4 0 Отговор

    До коментар #43 от "Мокша":

    Споко бе готин все някога ще срещнеш някоя кьорава да те направи мУж

    21:18 08.09.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Герге ,

    0 0 Отговор
    ЕЙНЕНАЯДЕСЕБЕ

    21:20 08.09.2026

  • 51 Изпаднал германец

    3 0 Отговор

    До коментар #45 от "Така де":

    Шефът на Райнметал го каза! Да.
    Едва ли е точно така, но не е далеч от истината със сигурност. Всички обвиняват Путин че е много мек и се бави....Ами точно затова се бави....за да ги разоръжи и изтощи докрай.....и да ги остави изпаднали по бели гащи....

    21:22 08.09.2026

  • 52 така, така

    2 0 Отговор
    Ми то цирка на съюзническите държави е пълен - складовете са почти празни, а и нямат никаква гаранция, че САЩ ще им осигурят доставки в разумно време - я ние колко чакаме за някакви самолети, а те все не идват, защото на САЩ им излизат по-спешни дела и поръчки. Сега ясно ще проличи как съюзническите държави няма какво да дадат или ще предоставят някакви смешни количества като за бог да прости.
    Ако не друго, то Русия преизпълни целите си по демилитаризацията - 0срайната и НАТО са почти сварени, а чичо Дончо сам се занули в Иран. Те така, само за 4 години и силата на НАТО утече - взели като баби на мегдана да се питат коя има пипер, коя домати, та да си направят лютеницата. Голяма мощ, голямо чудо!

    21:23 08.09.2026

  • 53 За паднал педеверунгел

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Така е":

    Рюте и компания постоянно ходят на Киевският ,,Прайд ,,
    Много им харесва вечерните прочиствания на ,,комините ,, им
    Без вазелин естествено , да усетят болката на Украйна .

    21:26 08.09.2026

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