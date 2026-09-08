Германия ще достави на Украйна ракети "Пейтриът", които са спешно необходими на Киев

Германският министър на отбраната Борис Писториус заяви, че Германия ще достави на Украйна ракети за системата за противовъздушна отбрана "Пейтриът", от които Киев има "спешна нужда", предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Призовавам всички държави членки на Контактната група за предоставяне на отбранителна помощ на Украйна да прегледат собствените си оръжейни запаси и да пристъпят към извършването на подобни доставки", заяви Писториус след края на видеоконференция на политическата група, в чийто състав влизат близо петдесет държави и която има за цел да помага на Украйна във военно отношение.

Още новини от Украйна

Министърът не уточни обаче броя на боеприпасите, нито кога предстои те да бъдат доставени.

Берлин последва примера на Лондон, който обяви днес отделянето на средства на стойност от 100 милиона британски лири, които ще бъдат използвани за закупуването на ракети прехващачи, боеприпаси от голям калибър, както и дронове за Киев.

На фона на все по-засилващите се атаки с балистични ракети на Москва Украйна постоянно предупреждава за спешната си нужда от ракети и системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът", които се произвеждат в САЩ и които са единствените, способни да противодействат на балистичните ракети, летящи с голяма скорост по силно наклонени траектории, отбелязва АФП.

Въпреки това САЩ пестят запасите си поради войната в Иран и значително намалиха доставките за Киев.

"Съзнавам, че не е лесно да се намери баланс между собствените нужди на държавите в сферата на сигурността и подкрепата, от която Украйна има нужда. Но моля ви, ако се колебаете, вземете решение в полза на Украйна", настоя Писториус.

Миналата година, благодарение на оттеглянето на военната помощ на САЩ, Берлин се превърна в най-големия военен поддръжник на Киев.

В момента Украйна поръчва близо хиляда ракети за системите "Пейтриът" "с помощта на партньорите на Киев и благодарение на заема от ЕС", заяви Евген Хмара, новият украински министър на отбраната.

През април тази година ЕС отпусна заем от 90 милиарда евро за Украйна, който ще ѝ бъде преведен на траншове в рамките на две години, а две трети от него ще бъдат отделени за доставките на оръжие.

"Въпреки това по-голямата част от тези ракети ще започнат да бъдат доставяни едва през следващите години, откъдето възниква и спешната необходимост те да бъдат предоставени от резервите на съюзническите държави", подчерта Хмара.