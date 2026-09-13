В новия кросоувър на Xiaomi можете да се изправите в цял ръст

Китайската корпорация Xiaomi отново провокира автомобилния свят, като излиза от познатите рамки на индустрията и представя нестандартна визия за пътуванията и свободното време. Новият SkyNomad N90 Max Explorer Edition пристига със специална функция, каквато досега не бе внедрявана по подобен начин в сегмента на високо проходимите превозни средства. Благодарение на интелигентно проектирания си сгъваем покрив, моделът предлага двуетажна структура на купето, позволяваща на пътниците да се изправят в пълен ръст във вътрешността на автомобила.

За разлика от масовите решения, които разчитат на допълнително монтирани външни палатки, конструкторите на компанията са интегрирали механизма за повдигане още в началния етап от разработката на купето. Това е позволило запазването на сравнително нисък профил, като сгънатата система добавя едва едва 100 милиметра към общата височина на каросерията. При пълно разгъване обаче разстоянието от пода до горната точка достига внушителните 2.29 метра, превръщайки интериора в мобилно жизнено пространство.

Вторият ешелон на кабината осигурява полезна площ от 1.7 квадратни метра и е оразмерен да издържа натоварване до 200 килограма, превръщайки се в практична зона за почивка. Въпреки че концепцията привлича вниманието с неповторимия си комфорт по време на къмпинг, тя вече предизвика оживени дискусии сред експерти и потенциални купувачи. Основните скептични наблюдения са свързани с дълготрайната устойчивост на текстилните елементи срещу влага, сложността на поддръжката при лоши атмосферни условия и потенциално високите разходи за подмяна на сгъваемия модул във времето.