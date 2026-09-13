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В новия кросоувър на Xiaomi можете да се изправите в цял ръст

В новия кросоувър на Xiaomi можете да се изправите в цял ръст

13 Септември, 2026 11:20 954 10

  • xiaomi-
  • кросоувър-
  • skynomad-
  • n90 max-
  • explorer edition

Благодарение на интелигентно проектирания си сгъваем покрив, моделът предлага двуетажна структура на купето

В новия кросоувър на Xiaomi можете да се изправите в цял ръст - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Китайската корпорация Xiaomi отново провокира автомобилния свят, като излиза от познатите рамки на индустрията и представя нестандартна визия за пътуванията и свободното време. Новият SkyNomad N90 Max Explorer Edition пристига със специална функция, каквато досега не бе внедрявана по подобен начин в сегмента на високо проходимите превозни средства. Благодарение на интелигентно проектирания си сгъваем покрив, моделът предлага двуетажна структура на купето, позволяваща на пътниците да се изправят в пълен ръст във вътрешността на автомобила.

За разлика от масовите решения, които разчитат на допълнително монтирани външни палатки, конструкторите на компанията са интегрирали механизма за повдигане още в началния етап от разработката на купето. Това е позволило запазването на сравнително нисък профил, като сгънатата система добавя едва едва 100 милиметра към общата височина на каросерията. При пълно разгъване обаче разстоянието от пода до горната точка достига внушителните 2.29 метра, превръщайки интериора в мобилно жизнено пространство.

Вторият ешелон на кабината осигурява полезна площ от 1.7 квадратни метра и е оразмерен да издържа натоварване до 200 килограма, превръщайки се в практична зона за почивка. Въпреки че концепцията привлича вниманието с неповторимия си комфорт по време на къмпинг, тя вече предизвика оживени дискусии сред експерти и потенциални купувачи. Основните скептични наблюдения са свързани с дълготрайната устойчивост на текстилните елементи срещу влага, сложността на поддръжката при лоши атмосферни условия и потенциално високите разходи за подмяна на сгъваемия модул във времето.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 2 Отговор
    Как ще ги стигнем китайците.

    Коментиран от #2

    11:51 13.09.2026

  • 2 Като започнем да продаваме

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    чушкопеци!!!!

    12:01 13.09.2026

  • 3 Помилвайте Брендо!

    1 2 Отговор
    Брендо е невинен а ти си виновен

    Коментиран от #4

    12:04 13.09.2026

  • 4 Фют

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Помилвайте Брендо!":

    Свобода за Брендо!
    Ама не става ясно кой обвиняваш вместо него.

    12:09 13.09.2026

  • 5 Чудесно!

    2 0 Отговор
    Вече ще може да се върти и прав "кекс" в автомобила на задната седалка.

    12:12 13.09.2026

  • 6 Факт

    1 0 Отговор
    Като в градски транспорт.

    12:37 13.09.2026

  • 7 Тодор Д.

    1 0 Отговор
    Кому е нужно това? Бил съм на къмпинг, най-често диво, с голям кемпер, с малък приспособен автомобил и с обикновен неприспособен пътнически бус. Конкретното Шаоми ще предлага комфортно придвижване и горе-долу комфортно спане. Всичко останало - почивка на сянка, готвене, тоалетна, къпане, средства за забавление трябва някой друг да го осигурява. Изпробваните от мен коли ако не осигуряват някое от тези неща поне осигуряват багажен отсек, в който да си ги събереш подвижни. Шаомито няма да натовари масата, столовете, кухненското оборудване, тентата, тоалетната, душа, резервоара за вода, соларния панел. Дано поне има електросистема, способна да захрани къмпингарските нужди.

    Коментиран от #8

    12:41 13.09.2026

  • 8 Тоалетна Хартия

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Тодор Д.":

    Къмпинга е за хора с неизживяно детсво и мизерници!!

    12:48 13.09.2026

  • 9 В казармата

    1 0 Отговор
    Се изправях в ЗИЛ-а

    12:48 13.09.2026

  • 10 Васил

    0 0 Отговор
    За щатите е подходящ защото там имат големи пътища у нас това няма как да се кара по нашите теснолинейки с размерите на бус.

    12:55 13.09.2026