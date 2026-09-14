Windows 11 най-накрая получава автоматичен тъмен режим

Потребителите на конкурентните операционни системи като macOS, Android и iOS от години се радват на автоматична промяна на визуалния интерфейс спрямо часовия пояс или изгрева и залеза. В операционната система на Microsoft тази елементарна удобна функционалност липсваше напълно и налагаше използването на външен софтуер от трети компании. Свежи следи в последните експериментални версии за Windows Insider обаче показват, че софтуерният гигант най-после подготвя официалното ѝ вграждане в средата на Windows 11.

Ентусиастът под псевдоним phantomofearth първи откри текстовите низове и съответните функционални библиотеки, интегрирани директно в системните папки на тестовите релийзи. Механизмът разчита на нов системен компонент, наречен Windows.Shell.AutoDarkMode.dll, разположен в стандартната директория System32. Това е ясен сигнал, че интеграцията ще бъде напълно системна, а не просто повърхностна настройка в менютата.

Функционалността ще предлага изключително гъвкав график на работа спрямо индивидуалните предпочитания. Потребителите ще могат да активират автоматично разпознаване въз основа на местоположението, при което системата самà изчислява астрономическия изгрев и залез. В случай че услугите за геолокация са изключени с цел поверителност, потребителят ще запази възможността да зададе ръчно точни часове за смяна на визуален режим.

Един от най-впечатляващите инженерни детайли е свързан с непрекъснатостта на работния процес. Промяната на цветовата схема няма да се случва хаотично по средата на дадена задача или онлайн видеоконференция. Системата е програмирана да изчаква период на неактивност от страна на потребителя и едва тогава незабележимо да превключва темите, избягвайки дразнещото примигване на екрана по време на работа.

Все още остават някои отворени въпроси относно допълнителните визуални щадящи функции. Предстои да видим дали инженерите от Редмънд ще комбинират тази автоматизация с интелигентен топъл филтър за нощно виждане, подобно на функцията Night Shift при екосистемата на Apple. Въпреки това, появата на вградено превключване е огромен плюс за ергономията при ежедневна продължителна работа.

Очаква се новата функция да премине през стандартния цикъл на тестове в Insider канала, преди да бъде пусната към масовия потребител с някой от предстоящите големи пакети с актуализации. С тази стъпка Microsoft най-накрая затваря една от най-старите празнини в персонализацията на своята флагманска операционна система.