Xiaomi представя новия си флагман до края на месеца

След като наскоро представи своя флагман 18 Fold, китайският гигант в областта на потребителската електроника Xiaomi отново насочи вниманието към себе си, като стартира тийзър кампания за предстоящата серия 18 Pro. Потвърдено е, че тази серия от висок клас ще дебютира на китайския пазар по-късно този месец и е проектирана да служи като платформа за най-новите хардуерни иновации на марката. Документите за сертифициране в Китай потвърждават, че хардуерът поддържа система за бързо кабелно зареждане с мощност от 100 W, докато отраслови доклади сочат, че серията ще послужи като основна платформа за представянето на предстоящия процесор Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro на Qualcomm.

Официалните тийзър материали подчертават изтънчена външна архитектура, която се основава директно на концепцията за два екрана, въведена в предишното поколение. Флагманът запазва забележителния допълнителен дисплей на гърба, интегриран в модула на основната камера, макар че Xiaomi отбелязва, че панелът на вторичния екран е преработен за по-голяма гъвкавост и по-дълбока софтуерна интеграция. Самият хардуер на камерата използва конфигурация с три сензора, като два обектива са разположени директно в основния правоъгълен дисплей, докато третият независим сензор се намира непосредствено под корпуса, за да допълни техническата визия на задната част.

С пълните технически спецификации, които се очаква да бъдат оповестени в следващите дни, серията Xiaomi 18 Pro подчертава бързите инженерни цикли, които движат китайския пазар на премиум хардуер. Чрез комбинирането на най-модерни процесорни чипове, специализиран вторичен интерфейс и бързо зареждане, Xiaomi позиционира най-новия си флагман така, че да спечели пазарен дял сред ентусиастите.