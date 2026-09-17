Мотоциклет в стил IKEA със 120 литров багажник (ВИДЕО)

Белгийският стартъп ANY Mobility представи първия си електрически мотоциклет LUV1 (Life Utility Vehicle), чиято основна концепция разчита на модулен дизайн в стил IKEA, позволяващ на клиента сам да конфигурира превозното средство според нуждите си.

Моделът направи своя дебют на Седмицата на дизайна в Милано, а серийното производство се очаква да започне в края на 2027 година, като предвидената цена е между 7 000 и 10 000 евро в зависимост от избраните спецификации.

Дизайнът е дело на италианското студио Granstudio, ръководено от бившия главен дизайнер на Pininfarina Лови Вермеерш, и е изграден върху лята алуминиева платформа.

LUV1 се позиционира като по-екологична и практична алтернатива на 125-кубиковите бензинови мотоциклети, като таргетира шофьори, търсещи заместител на автомобила за градски условия.

Конфигураторът предлага избор между градска модификация и версия за по-тежки терени с подсилено окачване и офроуд гуми, три варианта на предно стъкло, различни седалки и разнообразие от кутии, багажници и чанти.

В централната част на мотоциклета е обособено 120-литрово багажно пространство, което може да бъде оборудвано с плътни или прозрачни врати, както и със специално отделение за транспортиране на домашни любимци.

Задвижването се осигурява от електродвигател с мощност 11 kW (14,7 к.с.), монтиран в задната главина, който позволява максимална скорост от 100 км/ч при общо тегло на превозното средство от 160 кг.

Енергията се доставя от две сменяеми литиево-йонни батерии с общ капацитет 13 kWh, осигуряващи пробег между 100 и 140 км, а пълното им зареждане от обикновен домашен контакт отнема от 2,5 до 4 часа.