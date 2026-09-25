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Илон Мъск прави подземни пътища за автомобили, които ще се движат с над 300 км/ч

Илон Мъск прави подземни пътища за автомобили, които ще се движат с над 300 км/ч

25 Септември, 2026 11:13 879 11

  • илон мъск-
  • the boring company-
  • подземни пътища

Първата такава осечка ще е между Остин и Сан Антонио

Илон Мъск прави подземни пътища за автомобили, които ще се движат с над 300 км/ч - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Представете си да преминавате разстояние от близо 130 километра за по-малко от половин час, докато пътувате под земята с много висока скорост. Точно този сценарий проучва компанията The Boring Company, зад която стои технологичният магнат Илон Мъск. Новата концепция предвижда изграждането на мащабен подземен тунел в Тексас, свързващ Остин и Сан Антонио, където превозните средства ще могат да развиват до 320 км/ч (200 мили в час).

В момента пътуването между двата тексаски града по междущатската магистрала I-35 е истинско изпитание за нервите, като в пиковите часове задръстванията разтягат маршрута до два часа и половина. С готвения проект това време ще бъде съкратено драстично под 30 минути. В основата на идеята заляга пълната липса на междинни спирки — точка до точка без прекачване и без забавяне по светофари или кръстовища. Според визията на компанията, шофьорът ще може да се качи от подземна станция на паркинг в Остин и да излезе директно до избрана дестинация в Сан Антонио.

Архитектурата на трасето представлява следващо ниво в еволюцията на вече работещата система Vegas Loop в Лас Вегас. Докато в Невада електрическите модели на Tesla се движат в изолирани тунели с ниска скорост, новата тексаска магистрала ще доближи функционалността си по-скоро до тази на високоскоростния железопътен транспорт. Илон Мъск описва проекта като опростен предшественик на концепцията Hyperloop, но без необходимостта от изграждане на сложни тръби с намалено налягане, което прави реализацията значително по-достъпна.

За да добием по-ясна представа за мащаба на подобна скорост, теоретичното прилагане на 320 км/ч върху европейски маршрути дава впечатляващи резултати. Разстоянието от 145 километра между София и Пловдив би се изминавало за едва 27 минути.

Разбира се, подобни изчисления остават в сферата на теорията, тъй като изграждането на подобна подпочвена инфраструктура е съпроводено с колосални инженерни, финансови и геоложки предизвикателства. Въпреки че проектът между Остин и Сан Антонио все още е във фаза на проучване и няма окончателно одобрение за строеж, амбицията на The Boring Company е ясен знак за намерението им да превърнат подземните си тунели от локално решение за градския трафик в глобална алтернатива за междуградско придвижване.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Опорка

    3 2 Отговор
    По света се изграждат тунели, в които движението е с 300 км/ч, през това време в бyлгapистан са подменени 100 м мантинели

    Коментиран от #9

    11:19 25.09.2026

  • 2 скарлет

    2 0 Отговор
    Эемята е тясна эа някой 🌏

    11:23 25.09.2026

  • 3 Опорка

    2 2 Отговор
    Докато по света правят тунели за движение с 300 км/ч в БГстан са сменени 100 м мантинели за няколко милиарда

    11:24 25.09.2026

  • 4 Поредния

    5 1 Отговор
    балон или пирамита или както искате го наречете. Никъде по света в тунел не се кара с повече от 100, та точно в Америка ли където и без това има лимит на магистралта 65 мили (110) някой ще позволи да се управлява кола с 300км/ч. Съвсем отделна тема са разходите за това нещо..

    11:24 25.09.2026

  • 5 Софето

    1 2 Отговор
    А у СофЕто един подземен паркинг не им стига акъла да направят. Жалки и смешни хорица…

    11:34 25.09.2026

  • 6 А па Бойко прави България нищожна

    0 2 Отговор
    Толко е смачкана и унищожена България че всички си искаме режима на ГЕРБ

    11:38 25.09.2026

  • 7 Укротрол Русофоб

    2 2 Отговор
    В моя тунел пускам само украински тираджии. Евентоално и турски, но руски не дават да го доближат даже!

    11:46 25.09.2026

  • 8 ХиХи

    1 0 Отговор
    На релси ли ще се движат?

    12:03 25.09.2026

  • 9 Надяват се, че

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Опорка":

    ще могат да живеят в тези тунели....до Второ пришествие..

    12:04 25.09.2026

  • 10 Мич

    1 0 Отговор
    Пълни глупости, за жалост, като гледам, много ганьовци вярват на тази лъжа.

    12:24 25.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.