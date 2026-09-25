Илон Мъск прави подземни пътища за автомобили, които ще се движат с над 300 км/ч

Представете си да преминавате разстояние от близо 130 километра за по-малко от половин час, докато пътувате под земята с много висока скорост. Точно този сценарий проучва компанията The Boring Company, зад която стои технологичният магнат Илон Мъск. Новата концепция предвижда изграждането на мащабен подземен тунел в Тексас, свързващ Остин и Сан Антонио, където превозните средства ще могат да развиват до 320 км/ч (200 мили в час).

В момента пътуването между двата тексаски града по междущатската магистрала I-35 е истинско изпитание за нервите, като в пиковите часове задръстванията разтягат маршрута до два часа и половина. С готвения проект това време ще бъде съкратено драстично под 30 минути. В основата на идеята заляга пълната липса на междинни спирки — точка до точка без прекачване и без забавяне по светофари или кръстовища. Според визията на компанията, шофьорът ще може да се качи от подземна станция на паркинг в Остин и да излезе директно до избрана дестинация в Сан Антонио.

Архитектурата на трасето представлява следващо ниво в еволюцията на вече работещата система Vegas Loop в Лас Вегас. Докато в Невада електрическите модели на Tesla се движат в изолирани тунели с ниска скорост, новата тексаска магистрала ще доближи функционалността си по-скоро до тази на високоскоростния железопътен транспорт. Илон Мъск описва проекта като опростен предшественик на концепцията Hyperloop, но без необходимостта от изграждане на сложни тръби с намалено налягане, което прави реализацията значително по-достъпна.

За да добием по-ясна представа за мащаба на подобна скорост, теоретичното прилагане на 320 км/ч върху европейски маршрути дава впечатляващи резултати. Разстоянието от 145 километра между София и Пловдив би се изминавало за едва 27 минути.

Разбира се, подобни изчисления остават в сферата на теорията, тъй като изграждането на подобна подпочвена инфраструктура е съпроводено с колосални инженерни, финансови и геоложки предизвикателства. Въпреки че проектът между Остин и Сан Антонио все още е във фаза на проучване и няма окончателно одобрение за строеж, амбицията на The Boring Company е ясен знак за намерението им да превърнат подземните си тунели от локално решение за градския трафик в глобална алтернатива за междуградско придвижване.