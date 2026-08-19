Автономна Tesla премина през разделителни колчета с пътници на борда (ВИДЕО)

Хардуерът за автономно шофиране на Tesla, разчитащ единствено на визуално възприятие, се натъкна на поредната пречка по пътя си, както преносно, така и буквално. Видео, заснето от пътник в Остин, Тексас, показва роботакси на базата на Model Y, което завива директно към ясно обозначено удължение на бордюра, защитено с гъвкави пластмасови колчета. Вместо да разпознае препятствието и да се оттегли плавно, безпилотният кросоувър се поколеба, няколко пъти се придвижи напред и в крайна сметка премина през колчетата с чуваемо скърцане, преди да продължи по улицата. Въпреки че гъвкавата градска инфраструктура предотвратява сериозни повреди по каросерията или наранявания на пътниците, инцидентът подчертава тревожен недостатък в системата за възприемане на препятствия на автомобила.

Инцидентът излезе на бял свят само няколко седмици, след като вицепрезидентът на Tesla по изкуствен интелект Ашок Елусвами се похвали с „безупречен“ опит по време на пресконференцията за финансовите резултати на автомобилния производител за второто тримесечие, като заяви, че неговият автопарк, движещ се без надзор, е изминал над 380 000 мили в шест града без нито един „значим инцидент“. Въпреки това наблюдатели от бранша и защитници на безопасността поставят под въпрос къде Tesla поставя границата за това какво представлява „значим инцидент“. Експлоатацията на търговска услуга с безпилотни автомобили изисква преминаване през статични, добре обозначени промени в пътната мрежа. Когато невронната мрежа на превозното средство не успее да класифицира установена промяна в уличното трасе и реши да премине през физически бариери, вместо да се оттегли назад, това подчертава продължаващите предизвикателства при разчитането изцяло на оптични камери без допълнителен LiDAR или карти с висока разделителна способност.

Моментът е особено неудобен, тъй като Остин служи като тестова площадка за предстоящия Cybercab на Tesla – специален двуместен автономен модул, лишен от традиционен волан или педали. С плановете за пускане на Cybercab първо за служителите съгласно щатските разпоредби за автономни превозни средства в Тексас, федералните регулатори следят внимателно ситуацията. Въпреки че поддържа много малък търговски автопарк в сравнение с конкурента Waymo, Tesla вече е подала 22 доклада за инциденти, свързани със системата за автоматизирано шофиране, до федералните власти. Докато компанията се готви да разшири своя автопарк от безпилотни автомобили, кадри на Model Y, който разбива улично оборудване, показват, че пътят към пълна автономност остава изпълнен с извънредни случаи.