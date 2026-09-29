Новият iPhone се оказа истински хит в Китай

Пускането на флагманската технологична линия на Apple на конкурентния китайски пазар се оказа динамично, като поръчките се натрупват с главоломна скорост, а магазините са препълнени с нетърпеливи купувачи. Първоначалните данни от търговските мрежи сочат, че приблизителният брой на предварителните поръчки е надхвърлил границата от седем милиона, което е довело до удвояване на приходите в сравнение с тези, отчетени при представянето на предишния модел. Този силен търговски импулс премина безпроблемно от екраните за дигитални резервации към физическите доставки, установявайки доминираща базова линия на представянето за най-новата версия на хардуера на марката.

Проверката на регистрите за доставките през първата седмица разкрива, че новоизлезлите iPhone 18 Pro и Pro Max са продали приблизително 1,3 милиона бройки в цял Китай през първите седем дни от пускането им в продажба, което отбелязва солидно увеличение от 15 процента спрямо обема при представянето на излизащото от пазара поколение. Анализаторите от бранша отбелязват интересна структурна промяна в поведението на купувачите, тъй като липсата на едновременно пуснат модел от входния ценови сегмент принуди потребителите да се насочат директно към сегмента на флагманските модели с висока производителност, което позволи само на два варианта да привлекат близо 90 процента от обема на продажбите, постигнат от цялата предходна моделна гама по време на дебюта ѝ. Макар по-малкият вариант Pro първоначално да доминираше в предпочитанията при предварителните поръчки, мощният Pro Max в крайна сметка си осигури лъвския дял от реалните доставки – 55,5 процента.

На вътрешния китайски пазар цените за конфигурациите със среден капацитет претърпяха умерено повишение, докато версиите с висок капацитет на паметта бяха подложени на много по-рязко структурно увеличение.