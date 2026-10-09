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Apple обяви второто си голямо есенно събитие

Apple обяви второто си голямо есенно събитие

9 Октомври, 2026 15:35 462 0

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Очаква се там да видим нови технологии за дома

Apple обяви второто си голямо есенно събитие - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Apple официално насрочи второто си мащабно есенно събитие за 13 октомври, като този път фокусът на компанията ще бъде изцяло насочен към сектора на интелигентните домашни екосистеми. Под надслов „Welcome home“, корпорацията от Куперпитино загатва за дългоочаквано завръщане към категорията на устройствата за смарт дом, която през последните години остана малко встрани от главния технологичен поток на бранда.

Очакванията на анализаторите сочат, че по време на специалното събитие Apple ще представи дългоочакваното си ново поколение смарт екран, неофициално наричан в медиите „HomePad“. Това устройство е проектирано като централен контролен център за домашна автоматизация, съчетаващ високоговорител, вградена камера за видеовръзка и тъчскрийн интерфейс, задвижван от най-новите възможности на изкуствения интелект Siri.

Наред с новия интелигентен хъб, програмата на събитието включва още дългочаквани обновления за други популярни продуктови линии. Сред тях се очаква да дебютира второто поколение на компактния смарт високоговорител HomePod mini 2 с нови цветове и подобрени акустични характеристики, както и изцяло обновена мултимедийна кутия Apple TV 4K, която не е получавала сериозен хардуерен ъпгрейд от години.

С този стратегически ход Apple изглежда се готови да заемат по-агресивна позиция на пазара на смарт технологии за дома, конкурирайки директно утвърдените решения на гиганти като Google и Amazon. Всички подробности около новите устройства и техните функционалности ще станат официално ясни на живо от Ню Йорк идния вторник.


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