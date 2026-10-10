Ирански и руски мрежи използвали ChatGPT за пропаганда

Ирански и руски мрежи са използвали ChatGPT за разпространение на политически и военни послания чрез медии и организации, представяни като независими. Това съобщи OpenAI, която е блокирала свързаните с операциите акаунти и е предала информацията на съответните органи.

„Най-поразителното е, че тези операции наподобяват сложни операции за влияние от времето преди изкуствения интелект, но използват ИИ, за да улеснят част от работата“, заявява OpenAI.

Седем измислени журналисти и почти 100 статии

Иранската кампания е получила името Bogus Bylines. Тя е използвала седем фалшиви журналистически самоличности, под чиито имена са били предлагани статии на онлайн издания. Авторите са представяни като западни журналисти, които пишат за международна политика, Близкия изток, човешки права и конфликти.

OpenAI е установила почти 100 статии, публикувани или препечатани в около дузина малки и средни медии по света. Материалите са били посветени основно на конфликта между САЩ и Иран. Най-ранната открита публикация е от юли 2025 г., а най-новата - от октомври 2026 г.

ChatGPT не е използван само за писане. Операторите са подавали на модела англоезични чернови и са го карали да ги редактира според изискванията на конкретни редакции. След това системата е подготвяла и имейли за изпращане на текстовете до редактори.

Част от измислените журналисти са имали профили в социалните мрежи, за да изглеждат достоверни. В един от случаите ChatGPT е бил използван и за изготвяне на биография на фиктивния автор. Кампанията е включвала още генериране на коментари на английски и персийски език, но тази дейност е събрала ограничено внимание.

Фиктивен изследователски център в Латинска Америка

Паралелно OpenAI е прекратила свързаната с Русия операция Dark Clark. Тя е действала чрез организация, наречена Център за социални изследвания, която публично се е представяла като изследователска платформа за индийската диаспора в Латинска Америка и отношенията между Индия и държавите от региона.

Според OpenAI руските оператори са контролирали организацията чрез фалшива самоличност, наречена Миа Кларк. Те са привличали местни служители, които вероятно не са знаели, че работят за руска операция. Част от тях са провеждали интервюта и са подготвяли оригинални анализи, публикувани от центъра.

ChatGPT е бил използван основно за изготвяне и обновяване на вътрешни доклади. В тях са описвани действия за уронване на доверието към Украйна, влияние върху политиката в страни като Аржентина и Боливия и управление на фиктивната организация.

В отделни случаи моделът е помагал за създаването на фалшиви документи, аудиосценарии и текстове, съобразени с езика и институционалния стил на определена държава. Част от твърденията са били свързани с Боливия и Еквадор и са предизвикали проверки на фактите или официални опровержения.

OpenAI оценява руската операция в пета категория по скала от едно до шест за мащаба на операциите за влияние. Това е най-високата категория, в която компанията е поставяла операция, прекъсната от началото на публичните ѝ доклади. Иранската кампания е оценена в четвърта категория.

Компанията посочва, че двете мрежи не са разчитали единствено на фалшиви профили в социалните мрежи. Те са използвали привидно независими медии и организации, за да достигат до аудитории, които иначе трудно биха били привлечени чрез директна пропаганда.

Източници: mezha.ua, therecord.media, channelnewsasia.com