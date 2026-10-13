Защо пожарните камиони са червени?

Яркочервената пожарна кола, която преминава през трафика със сирена, изглежда като един от най-разпознаваемите символи на спешната помощ. Изборът на този цвят обаче не е толкова очевиден, колкото изглежда. Червеното не е задължително най-видимият цвят при всякакви условия, а историята му е свързана повече с традиция и съперничество, отколкото с един-единствен практичен мотив. Една от най-разпространените теории връща началото към XIX век, когато много пожарни служби са били доброволни формирования. Според Денвърския музей на пожарникарите една от възможните причини бригадите да избират червено е желанието им да се отличават от конкурентите си. Цветът бил ярък, забележим и се възприемал като престижен. Съществува и версия, че червената боя е била по-скъпа, което допълнително я превръщало в демонстрация на статус.

Популярна теория свързва традицията с Ford Model T. В началото на XX век масовият автомобил на Ford често бил черен, а червената пожарна кола изпъквала на фона на все по-големия брой автомобили по улиците. Тази версия звучи логично, но не може да обясни произхода на традицията. Червени пожарни автомобили са съществували още преди Model T да стане доминиращ модел. Затова автомобилът на Ford вероятно е помогнал червеното да се откроява, но не е причината то да бъде избрано първоначално. Изследване, публикувано през 1995 година в Journal of Safety Research, анализира данни за пожарни автомобили и произшествия за период от четири години в един град. Резултатът показва, че при еднакви други условия жълтите и жълто-белите автомобили са имали по-ниска вероятност от произшествия, свързани с видимостта, в сравнение с червените и червено-белите автомобили.

Историята на пожарните автомобили показва, че традицията и безопасността не винаги сочат към един и същ цвят. Червеното е останало най-разпознаваемо, но научните данни оставят отворен въпроса дали то е най-видимият избор във всяка ситуация.