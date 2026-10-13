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Защо пожарните камиони са червени?
  Тема: Известни личности

Защо пожарните камиони са червени?

13 Октомври, 2026 18:25 1 028 7

  • пожарни коли-
  • пожарни служби-
  • видимост-
  • лаймжълто-
  • червен цвят

Цветът не е избран само заради видимостта

Защо пожарните камиони са червени? - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Яркочервената пожарна кола, която преминава през трафика със сирена, изглежда като един от най-разпознаваемите символи на спешната помощ. Изборът на този цвят обаче не е толкова очевиден, колкото изглежда. Червеното не е задължително най-видимият цвят при всякакви условия, а историята му е свързана повече с традиция и съперничество, отколкото с един-единствен практичен мотив. Една от най-разпространените теории връща началото към XIX век, когато много пожарни служби са били доброволни формирования. Според Денвърския музей на пожарникарите една от възможните причини бригадите да избират червено е желанието им да се отличават от конкурентите си. Цветът бил ярък, забележим и се възприемал като престижен. Съществува и версия, че червената боя е била по-скъпа, което допълнително я превръщало в демонстрация на статус.

Популярна теория свързва традицията с Ford Model T. В началото на XX век масовият автомобил на Ford често бил черен, а червената пожарна кола изпъквала на фона на все по-големия брой автомобили по улиците. Тази версия звучи логично, но не може да обясни произхода на традицията. Червени пожарни автомобили са съществували още преди Model T да стане доминиращ модел. Затова автомобилът на Ford вероятно е помогнал червеното да се откроява, но не е причината то да бъде избрано първоначално. Изследване, публикувано през 1995 година в Journal of Safety Research, анализира данни за пожарни автомобили и произшествия за период от четири години в един град. Резултатът показва, че при еднакви други условия жълтите и жълто-белите автомобили са имали по-ниска вероятност от произшествия, свързани с видимостта, в сравнение с червените и червено-белите автомобили.

Историята на пожарните автомобили показва, че традицията и безопасността не винаги сочат към един и същ цвят. Червеното е останало най-разпознаваемо, но научните данни оставят отворен въпроса дали то е най-видимият избор във всяка ситуация.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 РЕАЛИСТ

    5 0 Отговор
    Не се казва пожарен автомобил, а се казва противопожарен автомобил.

    18:41 13.10.2026

  • 2 УдоМача

    2 1 Отговор
    Защото не са сини.

    Коментиран от #4

    18:55 13.10.2026

  • 3 Диктор

    4 4 Отговор
    Българските противопожарни автомобили все още са с отличителните знаци на пожарните на СССР/Проссия, затова трябва да се сменят! В други държави, например балтийските страни като Естония и Латвия, противопожарните автомобили са със сменени цветографически схеми от съветско-руски към уникални! По-хубаво щеше да бъде, ако последваме примера на балтийските страни. Дори и Украйна има уникални цветографически схеми.

    Коментиран от #5

    19:02 13.10.2026

  • 4 Про100 💪👑💯

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "УдоМача":

    Те сините не бяха ли за полицейските автомобили?

    Коментиран от #6

    19:03 13.10.2026

  • 5 РЕАЛИСТ

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Диктор":

    Това ли ти е проблема, бе? Колко такива автомобила са останали от съветско време? Ако още ги има и гасят пожари, евала на руснаците. Трябва да са към 40 годишни.

    19:14 13.10.2026

  • 6 УдоМача

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Про100 💪👑💯":

    Тук на говорим за лаМбите а за самите автомобили. Що се отнася до лаМбите - от край време противопожарните и полицейските автомобили са със сини лаМби, линейките БЯХА с червени, но ги поевропейчиха и те станаха със сини.

    19:20 13.10.2026

  • 7 Анонимен

    1 0 Отговор
    Трябва мисирките да се питат баш пожарникаря от Банкя защо е червен

    19:23 13.10.2026