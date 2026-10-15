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Трактор постави рекорд на писта от Formula 1

Трактор постави рекорд на писта от Formula 1

15 Октомври, 2026 10:43 738 3

  • valtra t236-
  • red bull ring-
  • трактор-
  • nokian tyres

Моделът T236 завърши обиколката за 3:36,4 минути и достигна 87 км/ч по главната права.

Трактор постави рекорд на писта от Formula 1 - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Трактор Valtra T236 завърши обиколка на австрийската писта Red Bull Ring за 3 минути и 36,4 секунди. Постижението е представено като рекорд за трактор на трасето, което приема стартове от Формула 1 и MotoGP. По главната права машината достигна 87 км/ч, или около 54 мили в час.

Според Valtra скоростта е проверена независимо от Red Bull Racing, а компанията е работила заедно с производителя на гуми Nokian Tyres, като тракторът е бил настроен за движение с висока скорост по асфалтовото трасе. Използваната машина е представител на шестото поколение на серията Valtra със 7,5-литров шестцилиндров дизелов двигател AGCO Power CORE75 с мощност 245 конски сили и максимален въртящ момент до 1184 Нм.

Резултатът не означава, че стандартен T236 може да се движи с 87 км/ч по обществен път. Новата серия Valtra T предлага скорости до 57 км/ч според конкретната конфигурация и местните правила. Самата компания предупреждава, че демонстрацията е извършена в контролирана среда от професионалисти и не трябва да бъде повтаряна.


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