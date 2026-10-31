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Руски спътник от системата „Рассвет“ изгоря в атмосферата
  Тема: IT ИНДУСТРИЯ

Руски спътник от системата „Рассвет“ изгоря в атмосферата

31 Октомври, 2026 07:26, обновена 31 Октомври, 2026 07:28 636 10

  • рассвет-
  • бюро 1440-
  • сателитен интернет-
  • руска космическа програма-
  • космос

Аппаратът „Рассвет-3“ №17 не е успял да повиши орбитата си след изстрелването през юли. Това е вторият сериен спътник от системата, загубен през 2026 г

Руски спътник от системата „Рассвет“ изгоря в атмосферата - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският спътник „Рассвет-3“ №17 е изгорял в плътните слоеве на атмосферата на 30 октомври, след като не е успял да повиши орбитата си. Аппаратът е с идентификатор NORAD 100083 и е изстрелян на 19 юли с ракета „Союз-2.1б“ заедно с още 15 спътника от системата „Рассвет“.

За навлизането в атмосферата съобщиха Defence Express и УНИАН. Данните съвпадат с прогнозата на американската Aerospace Corporation, която очакваше спускането на спътника на 30 октомври с отклонение от няколко часа. Аппаратът не е извършил наблюдавано орбитално повдигане след отделянето си от ракетата, а остатъчното съпротивление на атмосферата постепенно е понижило височината му.

Това е вторият сериен спътник от групировката, загубен по същия начин. На 6 юни от орбита е слязъл „Рассвет-3“ №4, изстрелян през март като част от първата серийна партида от 16 апарата. Така от общо 32 серийни спътника, изведени през 2026 г., на орбита остават 30.

Какво се случва с останалите спътници

Според Defence Express около 26 от оставащите апарати са достигнали височина приблизително 500 километра. Още няколко продължават да извършват орбитални маневри, а спътникът №23 от втората партида е започнал да повишава височината си, след като на 20 октомври се е намирал на около 220 километра.

Първоначално за системата „Рассвет“ беше посочена целева орбита от около 800 километра. Откритите данни за движението на апаратите обаче показват, че основната група засега се концентрира около 500 километра. Defence Express оценява това като междинен етап от развръщането, а не като доказателство за окончателен провал на проекта.

Още през юли прессекретарят на „Бюро 1440“ заяви за руските медии: „След приключване на проверките и въвеждането в експлоатация спътниците ще преминат към целевата орбита“. Компанията не е публикувала официално съобщение за загубата на апарат №17, а публичните данни за състоянието на отделните спътници се основават основно на каталози и системи за космическо наблюдение.

Проектът продължава, но с нова загуба

„Рассвет“ се разработва от руската компания „Бюро 1440“ като нискоорбитална мрежа за широколентов сателитен интернет, сравнявана с американската система Starlink. През 2026 г. бяха извършени два серийни пуска с общо 32 апарата. Компанията планира търговската експлоатация да започне през 2027 г.

Изгарянето на №17 намалява броя на серийните спътници и показва, че част от апаратите от втората партида не са успели да изпълнят необходимите маневри за достигане на по-висока орбита. Засега няма публично обявена дата за следващ пакетен старт, който да компенсира загубата или да разшири групировката.

Източници: defence-ua.com, unian.net, www1.ru


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последвал е примера

    7 3 Отговор
    от вчера на изгорелия СУ 57

    Коментиран от #3

    07:30 31.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Абе нещо

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последвал е примера":

    Фърчилата им бе щът да летят.

    07:36 31.10.2026

  • 4 Жабок

    5 1 Отговор
    Ластика за изстрелването е бил много слаб . Или са свършили въглищата ,а може би верига се е скъсала и няма как да се върти перката на спътника . А може този който е задвижвал спътника да е умрял от студ горе като кучето Лайка .

    07:39 31.10.2026

  • 5 Хейт

    2 2 Отговор
    Голям праз .

    Коментиран от #6

    07:40 31.10.2026

  • 6 Те колкото са зле, горките

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Хейт":

    Сега съвсем.
    Няма късмет тоз Путин и това си е.

    07:44 31.10.2026

  • 7 Злоба

    1 0 Отговор
    И кво от това . Можем само да ги бъзикаме с това или да измислим виц.

    07:48 31.10.2026

  • 8 Рефер

    3 0 Отговор
    Въглищата от донбас са висококалорични!

    07:53 31.10.2026

  • 9 А какво с случва

    3 2 Отговор
    С американските, индийските, китайските и европейските спътници никой не ни казва, а би било интересно да го знаем.

    07:55 31.10.2026

  • 10 Русия

    3 1 Отговор
    Ние сме прости овчари

    08:07 31.10.2026