Руски спътник от системата „Рассвет“ изгоря в атмосферата

Руският спътник „Рассвет-3“ №17 е изгорял в плътните слоеве на атмосферата на 30 октомври, след като не е успял да повиши орбитата си. Аппаратът е с идентификатор NORAD 100083 и е изстрелян на 19 юли с ракета „Союз-2.1б“ заедно с още 15 спътника от системата „Рассвет“.

За навлизането в атмосферата съобщиха Defence Express и УНИАН. Данните съвпадат с прогнозата на американската Aerospace Corporation, която очакваше спускането на спътника на 30 октомври с отклонение от няколко часа. Аппаратът не е извършил наблюдавано орбитално повдигане след отделянето си от ракетата, а остатъчното съпротивление на атмосферата постепенно е понижило височината му.

Това е вторият сериен спътник от групировката, загубен по същия начин. На 6 юни от орбита е слязъл „Рассвет-3“ №4, изстрелян през март като част от първата серийна партида от 16 апарата. Така от общо 32 серийни спътника, изведени през 2026 г., на орбита остават 30.

Какво се случва с останалите спътници

Според Defence Express около 26 от оставащите апарати са достигнали височина приблизително 500 километра. Още няколко продължават да извършват орбитални маневри, а спътникът №23 от втората партида е започнал да повишава височината си, след като на 20 октомври се е намирал на около 220 километра.

Първоначално за системата „Рассвет“ беше посочена целева орбита от около 800 километра. Откритите данни за движението на апаратите обаче показват, че основната група засега се концентрира около 500 километра. Defence Express оценява това като междинен етап от развръщането, а не като доказателство за окончателен провал на проекта.

Още през юли прессекретарят на „Бюро 1440“ заяви за руските медии: „След приключване на проверките и въвеждането в експлоатация спътниците ще преминат към целевата орбита“. Компанията не е публикувала официално съобщение за загубата на апарат №17, а публичните данни за състоянието на отделните спътници се основават основно на каталози и системи за космическо наблюдение.

Проектът продължава, но с нова загуба

„Рассвет“ се разработва от руската компания „Бюро 1440“ като нискоорбитална мрежа за широколентов сателитен интернет, сравнявана с американската система Starlink. През 2026 г. бяха извършени два серийни пуска с общо 32 апарата. Компанията планира търговската експлоатация да започне през 2027 г.

Изгарянето на №17 намалява броя на серийните спътници и показва, че част от апаратите от втората партида не са успели да изпълнят необходимите маневри за достигане на по-висока орбита. Засега няма публично обявена дата за следващ пакетен старт, който да компенсира загубата или да разшири групировката.

Източници: defence-ua.com, unian.net, www1.ru