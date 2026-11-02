Нов сензор за 10 евро превръща смарт часовник в медицинска лаборатория на китката

Технологичният сектор за носима електроника е на праг на нов кожен монопол по отношение на здравния мониторинг. Изследователски екип от University of Cambridge разработи иновативен оптичен чип с производствена стойност едва около 10 евро. Прототипът разполага с потенциала да трансформира стандартните смарт часовници в джобни лаборатории, предлагайки непрекъснат анализ на биомаркери и бърза химична диагностика.

Технологичният пробив се базира на фундаментално преосмисляне на класическия спектрометър. Докато конвенционалните оптични апарати разчитат на обемни системи от лещи, огледала и решетки, новото устройство работи чрез математическия метод на конволюцията. Това позволява отчитането на светлинните взаимодействия в близкия инфрачервен диапазон (1200–1700 nm) да се извършва без загуба на точност, но при изключително нисък изчислителен ресурс. Измерванията и последващата им обработка се осъществяват за под една секунда.

Лабораторните изпитания доказват широкия спекър от приложения на разработката. Сензорът показва висок клас прецизност при категоризирането на състава на различни проби от пластмаси, фармацевтични продукти, кафе, брашно и чай. При тестове за определяне на концентрацията на разтвори устройството поддържа минимално отклонение, оценявано на едва 0,01%.

Изключителен фокус в проекта се поставя върху неинвазивния медицински мониторинг. Прототипът измерва успешно нивата на хидратация, концентрацията на лактат, алкохол и глюкоза през повърхността на кожата. Първоначалните опити с доброволци потвърждават възможността да се проследява динамиката на кръвната захар в реално време, елиминирайки нуждата от убождане.

Здравата полупроводникова конструкция осигурява безаварийна работа при екстремни атмосферни граници — от -20 до +80 градуса по Целзий. Свойства от такъв порядък подготвят компонента не само за потребителската смарт електроника, но и за контрол на качеството в хранително-вкусовата промишленост, фармацията и индустриалното производство.