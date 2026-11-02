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Нов сензор за 10 евро превръща смарт часовник в медицинска лаборатория на китката

Нов сензор за 10 евро превръща смарт часовник в медицинска лаборатория на китката

2 Ноември, 2026 12:03 845 7

  • умен часовник-
  • медицинска лаборатория-
  • иновация-
  • сензор

Британски учени създадоха евтин инфрачервен сензор за умни часовници

Нов сензор за 10 евро превръща смарт часовник в медицинска лаборатория на китката - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Технологичният сектор за носима електроника е на праг на нов кожен монопол по отношение на здравния мониторинг. Изследователски екип от University of Cambridge разработи иновативен оптичен чип с производствена стойност едва около 10 евро. Прототипът разполага с потенциала да трансформира стандартните смарт часовници в джобни лаборатории, предлагайки непрекъснат анализ на биомаркери и бърза химична диагностика.

Технологичният пробив се базира на фундаментално преосмисляне на класическия спектрометър. Докато конвенционалните оптични апарати разчитат на обемни системи от лещи, огледала и решетки, новото устройство работи чрез математическия метод на конволюцията. Това позволява отчитането на светлинните взаимодействия в близкия инфрачервен диапазон (1200–1700 nm) да се извършва без загуба на точност, но при изключително нисък изчислителен ресурс. Измерванията и последващата им обработка се осъществяват за под една секунда.

Лабораторните изпитания доказват широкия спекър от приложения на разработката. Сензорът показва висок клас прецизност при категоризирането на състава на различни проби от пластмаси, фармацевтични продукти, кафе, брашно и чай. При тестове за определяне на концентрацията на разтвори устройството поддържа минимално отклонение, оценявано на едва 0,01%.

Изключителен фокус в проекта се поставя върху неинвазивния медицински мониторинг. Прототипът измерва успешно нивата на хидратация, концентрацията на лактат, алкохол и глюкоза през повърхността на кожата. Първоначалните опити с доброволци потвърждават възможността да се проследява динамиката на кръвната захар в реално време, елиминирайки нуждата от убождане.

Здравата полупроводникова конструкция осигурява безаварийна работа при екстремни атмосферни граници — от -20 до +80 градуса по Целзий. Свойства от такъв порядък подготвят компонента не само за потребителската смарт електроника, но и за контрол на качеството в хранително-вкусовата промишленост, фармацията и индустриалното производство.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    2 3 Отговор
    Мошко Радев скоро ще ви раздаде гривничките.

    Коментиран от #3

    12:06 02.11.2026

  • 2 Да знаете

    10 0 Отговор
    В дигиталния концлагер много държат да знаят и следят, какъв е здравния ви статус и когато решат да го приключат!

    12:07 02.11.2026

  • 3 да ве

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Това е приоритет на ламите, нещо си се объркал уж си честен?

    12:08 02.11.2026

  • 4 радко

    1 0 Отговор
    не казваш отде да си купим таз джаджа
    или е поредния пълнеж

    12:18 02.11.2026

  • 5 ставка

    0 0 Отговор
    Поредната рекламна фантастика от търсещи финансиране хитреци.
    Ха!

    12:35 02.11.2026

  • 6 Раят на хипохондриците

    1 0 Отговор
    Това ако се пусне свободно на пазара, ще настане мазаляк. Въобще няма да облекчи работата на медицинските работници. Милиони хипохондрици ще си мерят кръвната захар и още каквото се сетите всяка секунда. Ще има изпадания в паника, истерични пристъпи, ще се вика бърза помощ за щяло и нещяло. Направо кеф. Половината от лечението е психиката. Психиката самостоятелно е способна да те излекува, но е способна и да те разболее. Бабите и дядовците не едно време като са били 20 годишни само кръвната захар и сатурацията са си мерели, та така са доживяли до 90 и кусур години...

    12:40 02.11.2026

  • 7 Много

    0 0 Отговор
    са ми смешни.... Накичил ги куп глупости, да му следят здравния статус.... пък цигарите ги навървя като дуди.

    12:42 02.11.2026