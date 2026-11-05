Графичните карти NVIDIA RTX отново поскъпват

Хардуерният пазар е изправен пред поредно сериозно изпитание, след като водещите производители обявиха предстоящо увеличение на цените на актуалните поколения видеоускорители.

Световният технологичен пазар отново е разтърсен от новини, които със сигурност няма да зарадват милионите геймъри и професионалисти, планиращи ъпгрейд на своите компютърни конфигурации в близко бъдеще.

Настоящият месец ноември носи със себе си вълна от поскъпване, която ще засегне цялата палитра от графични карти от най-новото петдесето поколение на технологичния гигант NVIDIA GeForce.

Вътрешна информация от надеждни индустриални източници в азиатския регион потвърждава, че ценовите корекции ще бъдат масови, като най-тежко засегнати от новата вълна ще бъдат върховите модели от най-високия ентусиаст клас.

Основните двигатели зад този неприятен за потребителите процес остават добре познатите икономически фактори, включително непрекъснато нарастващата стойност на специализираната памет и основните микроелектронни компоненти.

Обновените ценови листове на утвърдени брандове като Colorful показват, че корекциите нагоре варират от скромни суми до стотици щатски долари в зависимост от конкретната модификация и производителността на устройството.

Най-сериозно увеличение на крайната сума ще отбележат абсолютните флагмани в сериите, където ценовият скок достига внушителни стойности.

Флагманският модел RTX 5090D V2 поскъпва с между 330 и 550 долара, докато мощната карта RTX 5080 добавя към досегашната си стойност сума от 380 до 450 долара.

Моделите от средно-високия сегмент също не остават незасегнати, като при RTX 5070 Ti увеличението е фиксирано на около 150 долара, а популярната RTX 5070 поскъпва с между 90 и 135 долара.

По-достъпните решения от педесетата серия също отчитат възходяща тенденция, макар и в по-умерени граници, съобразени с масовия пазарен сегмент.

Модификацията RTX 5060 Ti с 16 гигабайта памет поскъпва с 37 до 60 долара, докато нейният по-малък събрат с 8 гигабайта регистрира увеличение между 15 и 22 долара.

Базовият модел RTX 5060 с 8 гигабайта памет също няма да избегне новите ценови реалности, като към неговата цена се прибавят между 22 и 30 долара.

Подобни пазарни ходове предприемат и други популярни играчи в индустрията, сред които се открояват марките GALAX и KFA2, които вече преразглеждат своите ценови стратегии.

Вътрешни лица от бранша съобщават за стартово повишение от около 30 долара за базовите модификации на RTX 5060 при тези производители, което подсказва за обща пазарна тенденция.

Забележително е, че ценовият натиск далеч не се ограничава единствено до гореспоменатите продукти, тъй като конкурентните серии като Radeon RX 9000 на AMD и графичните решения Arc на Intel също поемат по пътя на поскъпването.