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Една неочаквана причина за неправилната работа на парното в колата

Една неочаквана причина за неправилната работа на парното в колата

6 Ноември, 2026 10:56 987 2

  • парно-
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  • проблем

Виновникът за липса на топло в колата често се крие под пластмасовите кори в колата

Една неочаквана причина за неправилната работа на парното в колата - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

С настъпването на студените месеци милиони шофьори се сблъскват с неприятния парадокс, при който климатичната система на автомобила работи на максимални обороти, но купето така и не успява да се затопли. Вместо очаквания уют, пътниците мръзнат, а стъклата упорито се покриват с плътен слой влага. Макар повечето хора да търсят проблема в повредени термостати или заминал радиатор на парното, истинският виновник често се крие на съвсем друго място, оставайки незабелязан под пластмасовите панели.

Основният враг на зимния комфорт се оказва запушеният филтър на купето. Този малък, но изключително важен елемент пречиства целия въздух, който постъпва в автомобила. През топлите месеци на годината той неуморно улавя прах, тополи пух, листна маса и всякакви микроскопични отломки. С течение на времето натрупаната мръсотия образува плътна и практически непроницаема преграда. В резултат на това вентилаторът бръмчи с пълна сила, но въздушната струя просто няма физическата възможност да премине през угнетения от боклуци филтърен елемент. Самият радиатор на парното може да е напълно загрят, но ценната топлина остава блокирана под таблото и не достига до купето.

Проблемът далеч не се изчерпва само с липсата на топъл въздух. Нарушената циркулация на въздушните маси води до задържане на влагата, която неизбежно попада в интериора заедно с дрехите и обувките на пътниците. Липсата на адекватна вентилация кара стъклата да се замъгляват светкавично, превръщайки шофирането в опасно изпитание поради критично намалената видимост. Влажната среда задържа и неприятни миризми, създавайки дискомфорт още с първото завъртане на ключа в запалването.

Решението на този дразнещ зимен проблем е изненадващо елементарно и не изисква посещение в специализиран сервиз. Опитните механици съветват задължителна проверка на филтъра на купето още преди първото падане на температурите. Ако хартиената или въглеродната му структура е потъмняла, пълна с прах или излъчва специфична застояла миризма, подмяната е наложителна. При повечето съвременни модели тази операция отнема броени минути и може да бъде изпълнена самостоятелно в рамките на няколко лесни стъпки.

Началото на зимния сезон е идеалният момент за тази рутинна интервенция. Чистият филтър не просто възстановява мощния поток от топъл въздух и нормалния микроклимат, но и гарантира кристална видимост на предното стъкло, премахвайки влагата за секунди. Малката инвестиция в нов консуматив се отплаща многократно под формата на сигурност, спокойствие и истински комфорт по време на дългите студени пътувания.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дичо

    3 0 Отговор
    Проблем ли е ако този филтър липсва.

    11:04 06.11.2026

  • 2 Зевс

    3 1 Отговор
    На Ладата нямам филтър, за сметка на това ми се прецака клапана, управляваш охладителната течност към радиаторчето, сложих един ВиК кран и зимата като го отворя става сауна :)

    11:06 06.11.2026