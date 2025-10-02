Google пусна нова серия продукти за дома

Google напълно обнови гамата си от камери, като предостави на новите Nest Cam Indoor (3-то поколение), Nest Cam Outdoor (2-ро поколение) и Nest Doorbell значително подобрение на гамата, което се подхранва от AI двигателя Gemini. Сега те записват кадри в кристално чист 2K видео формат с HDR, което според Google е от съществено значение за постигането на резултати от изкуствен интелект на елитно ниво.

Новите камери въвеждат редица функции, предназначени да революционизират домашното наблюдение. Gemini ще предоставя текстови описания заедно с кратък видеоклип, предлагайки контекст като „кучето скача от оградата“. Освен това революционната функция Ask Home ви позволява да търсите в историята на видеоклиповете си, използвайки естествен език, което прави въпроси като „Какво се случи с вазата в хола?“ незабавно отговорими. За тези, които се нуждаят от бързо наваксване, функцията Home Brief съкращава часове на запис в бързо и лесно за възприемане обобщение на събитията от деня.

Благодарение на по-широките бленди и IR LED диоди, камерите остават в режим на ярки цветове по-дълго време при слаба осветеност, като например при изгрев и залез. Камерите Nest Cams се отличават със 152° зрително поле (FoV), докато Nest Doorbell използва съотношение 1:1 със 166° FoV, което ви гарантира, че можете да виждате ясно пакети на земята и лицата на хората. Важно е, че всички нови камери вече включват шест часа история на събитията – двойно повече от предишното поколение.

Цените и наличността на новия хардуер са както следва: Nest Cam Indoor (3-то поколение) е 100 долара, Nest Cam Outdoor (2-ро поколение) е 150 долара (или двоен пакет за 250 долара), а Nest Doorbell е 180 долара (само в САЩ и Канада). Камерите са налични на много глобални пазари, но пълният набор от функции на Gemini for Home се пуска първо в САЩ, Канада, Обединеното кралство, Ирландия и Австралия, а в началото на 2026 година ще последват и други пазари. За бюджетно съзнателните потребители в САЩ Google си партнира и с Walmart, за да пусне на пазара напълно съвместими и по-достъпни камери с марката onn, включително камера с кабел за 23 долара и видеодомофон с кабел за 50 долара.

За да допълни екосистемата на изкуствения интелект, Google пуска на пазара нов високоговорител Home, създаден специално за Gemini. Това устройство е проектирано за максимално аудио и AI производителност, като започва с възможността си да предоставя мощен, изпълващ стаята 360° звук. За светкавични взаимодействия с Gemini, високоговорителят включва вградена обработка и разполага с изразителен RGB LED пръстен, който предоставя ясни визуални сигнали, показващи кога Gemini активно слуша, обработва или отговаря и кога работи в силно разговорния режим Gemini Live. Новата тонколона поддържа стерео сдвояване и, което е важно, може да се свърже директно с Google TV Streamer 4K за потапящо изживяване на домашно кино. Естествено, тя поддържа и мултирумна музика с други тонколони Home и Nest.