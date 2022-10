YouTube си взе поука

В началото на този месец ви съобщихме за поредния тест на YouTube, който бе на крачка от това да прогони голяма част от потребителите на платформата. Накратко, американската компания се опита да въведе функция, която да позволи само на потребителите използващи Premium акаунт да гледат видеа с по-високо качество. Излишно е да казваме, че това предизвика сериозно недоволство и обедини потребителите в социалните мрежи.

we've fully turned off this experiment. viewers should now be able to access 4K quality resolutions without Premium membership. we're here if you have other q's