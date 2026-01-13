Натискът срещу Куба: Вашингтон не изключва блокиране на доставките на петрол за Хавана от Мексико

Министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт смята, че блокадата на доставките на венецуелски петрол от Хавана е достатъчна, за да окаже натиск върху Куба, но не изключва блокиране на доставките от Мексико в бъдеще.

По-рано CBS съобщи, позовавайки се на американски представители, че американската администрация не възнамерява да блокира доставките на петрол от Мексико за Куба. „Разбира се, президентът може да използва този лост“, каза Райт в интервю за Fox News, коментирайки тези съобщения. „Вярвам обаче, че отрязването на Куба от венецуелските финанси и петрол би било достатъчно, за да направи ситуацията в Куба много несигурна.“

На 11 януари Тръмп обяви, че Куба вече няма да получава петрол и пари от Венецуела. Той обвини Хавана, че предоставя „услуги за сигурност“ на Каракас. Тръмп обяви, че доставките на венецуелски петрол за Куба ще бъдат спрени. Президентът на САЩ заяви също, че Вашингтон е в контакт с кубинските власти относно евентуална „сделка“ след военната операция на САЩ във Венецуела.

Кубинският президент Мигел Диас-Канел подчерта, че Хавана не преговаря с Вашингтон, освен за технически контакти относно миграцията, но остава отворена за сериозен и отговорен диалог.

Европейските дипломати се опасяват, че Куба ще се изправи пред хуманитарна криза и управленски колапс на фона на нарастващия натиск от президента на САЩ Доналд Тръмп, който заплашва да спре горивото и финансирането на острова, съобщава Bloomberg.

Източници на агенцията описват ситуацията в Куба като развиваща се енергийна криза, която може да парализира пристанищата и да доведе до сериозен недостиг на храна. Според дипломатите „страната е на ръба на бедствие“, с което настоящото ръководство няма да може да се справи.

Европейските дипломати свързват евентуалната дестабилизация в Куба с операцията на САЩ във Венецуела и залавянето на президента Николас Мадуро, след което Тръмп обяви, че режимът в Хавана е „на път да падне“.

На 11 януари той обеща напълно да прекъсне достъпа на острова до петрол и пари, доставяни от Венецуела, и призова кубинското ръководство да „сключи сделка, преди да е станало твърде късно“.