Новини
Свят »
Куба »
Натискът срещу Куба: Вашингтон не изключва блокиране на доставките на петрол за Хавана от Мексико

Натискът срещу Куба: Вашингтон не изключва блокиране на доставките на петрол за Хавана от Мексико

13 Януари, 2026 05:07, обновена 13 Януари, 2026 06:10 1 256 8

  • куба-
  • сащ-
  • тръмп-
  • европа-
  • енергетика-
  • криза

Европа се опасява, че карибската страна е изправена пред ръба на бедствие

Натискът срещу Куба: Вашингтон не изключва блокиране на доставките на петрол за Хавана от Мексико - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт смята, че блокадата на доставките на венецуелски петрол от Хавана е достатъчна, за да окаже натиск върху Куба, но не изключва блокиране на доставките от Мексико в бъдеще.

По-рано CBS съобщи, позовавайки се на американски представители, че американската администрация не възнамерява да блокира доставките на петрол от Мексико за Куба. „Разбира се, президентът може да използва този лост“, каза Райт в интервю за Fox News, коментирайки тези съобщения. „Вярвам обаче, че отрязването на Куба от венецуелските финанси и петрол би било достатъчно, за да направи ситуацията в Куба много несигурна.“

На 11 януари Тръмп обяви, че Куба вече няма да получава петрол и пари от Венецуела. Той обвини Хавана, че предоставя „услуги за сигурност“ на Каракас. Тръмп обяви, че доставките на венецуелски петрол за Куба ще бъдат спрени. Президентът на САЩ заяви също, че Вашингтон е в контакт с кубинските власти относно евентуална „сделка“ след военната операция на САЩ във Венецуела.

Кубинският президент Мигел Диас-Канел подчерта, че Хавана не преговаря с Вашингтон, освен за технически контакти относно миграцията, но остава отворена за сериозен и отговорен диалог.

Европейските дипломати се опасяват, че Куба ще се изправи пред хуманитарна криза и управленски колапс на фона на нарастващия натиск от президента на САЩ Доналд Тръмп, който заплашва да спре горивото и финансирането на острова, съобщава Bloomberg.

Източници на агенцията описват ситуацията в Куба като развиваща се енергийна криза, която може да парализира пристанищата и да доведе до сериозен недостиг на храна. Според дипломатите „страната е на ръба на бедствие“, с което настоящото ръководство няма да може да се справи.

Европейските дипломати свързват евентуалната дестабилизация в Куба с операцията на САЩ във Венецуела и залавянето на президента Николас Мадуро, след което Тръмп обяви, че режимът в Хавана е „на път да падне“.

На 11 януари той обеща напълно да прекъсне достъпа на острова до петрол и пари, доставяни от Венецуела, и призова кубинското ръководство да „сключи сделка, преди да е станало твърде късно“.


Куба
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    13 6 Отговор
    Венсеремос.... Колко години Острова на свободата е под краварски санкции и оцелява...

    Коментиран от #2

    05:16 13.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Че Гевара

    2 3 Отговор
    Аз идвам.

    06:30 13.01.2026

  • 4 Фен

    6 3 Отговор
    А и ООН мълчи....

    Коментиран от #8

    06:35 13.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Европа се опасявала…

    5 0 Отговор
    Куба е под санкции на САЩ в продължение на 63 години. При гласуване в ООН за сваляне на санкциите срещу Куба против са САЩ и Израел, а Украйна се е въздържала. С опасения и гласуване не се променя нищо…

    06:41 13.01.2026

  • 7 Някой

    4 3 Отговор
    Накрая някой него ще го натисне и ще бъде изненадан.
    Правото на силния винаги е важало, но сега просто САЩ не се прикриват, а действат безогледно.
    Нека да е ясно, че силния и арогантния, никой не го обича. Да, лакеите се правят, че го харесват, но при първа възможност се врътват у му забиват нож в гърба. И после никой не му съчувства.

    06:42 13.01.2026

  • 8 Не мълчи

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Фен":

    Излезе с резолюция, но това нищо не променя.

    06:43 13.01.2026