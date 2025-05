Започна разпространението на новата ОС на Samsung

Следващият значителен софтуерен скок на Samsung - One UI 8 - вече си проправя път към ранните потребители, дори преди официалния си дебют в предстоящите Galaxy Z Fold7, Z Flip7 и Z Flip7 FE. Ако притежавате Galaxy S25, S25+ или S25 Ultra в САЩ, Великобритания, Германия или Южна Корея, имате късмет - първата отворена бета версия е достъпна днес и ви дава възможност да надникнете в Android 16 на Samsung.

Това бързо разпространение на бета версиите подчертава задълбоченото сътрудничество на Samsung с Google, което позиционира One UI 8 като една от първите платформи, интегриращи новата операционна система Android 16. Въпреки че сгъваемите устройства от следващо поколение на Samsung се очакват през юли, което е сигнал за лятната им премиера, тази бета версия на S25 потвърждава, че новият софтуер бързо ще се разпространи до съществуващите флагмански устройства.

One UI 8 усъвършенства функциите на изкуствения интелект, които за пръв път се появиха в серията S25. От решаващо значение е, че Samsung се насочва към защитата на личните данни, като предлага настройка, която позволява на потребителите да ограничат обработката на всички данни от изкуствения интелект само в устройството, което ви дава по-голям контрол върху личната ви информация. Самият изкуствен интелект става по-интуитивен, като възприема мултимодален подход, който може да разбира контекста от това, което виждате или гледате, а не само от текста. Това означава, че функции като лентата Now и New Brief ще предлагат още по-персонализирана помощ.

Освен с изкуствения интелект, One UI 8 предлага практични подобрения, насочени към потребителите. Galaxy вече може да се превърне в Auracast излъчвател, използвайки Bluetooth аудио, за да позволи на множество съвместими слушалки да се свържат към един и същ аудио поток незабавно, без да е необходимо досадно сдвояване за споделено слушане.

В обмислен ход за рационализиране на поддръжката на устройствата Samsung оптимизира процеса на ремонт. С One UI 8 ще можете да се регистрирате в сервизните центрове с помощта на QR код или NFC, заобикаляйки тромавите регистрационни формуляри. Всички съответни данни ще бъдат сигурно свързани с вашия Samsung акаунт, като целта е да се намалят неизбежните посещения на сервизния център.