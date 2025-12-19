Новини
ЕС намери пари за Украйна, но това не са руски активи
ЕС намери пари за Украйна, но това не са руски активи

Държавните и правителствени ръководители на страните от ЕС постигнаха компромис по отношение на бъдещото финансиране на Украйна

Deutsche Welle

Лидерите на страните от ЕС не успяха да се споразумеят за прехвърлянето на замразените руски активи на Украйна. Въпреки това Киев няма да остане без финансова помощ. Какво решение бе намерено на срещата на върха на ЕС?

Държавните и правителствени ръководители на страните от ЕС постигнаха компромис по отношение на бъдещото финансиране на Украйна. Както обяви германският канцлер Фридрих Мерц след срещата на върха на ЕС в Брюксел, Украйна ще получи от ЕС безлихвен заем в размер на 90 милиарда евро. Тези средства са достатъчни, за да покрият военните нужди и нуждите на бюджета за следващите две години.

„Ще оставим руските активи замразени, докато Русия не компенсира Украйна, но си запазваме изрично правото: ако Русия не изплати обезщетение, ние ще използваме руските активи за погасяване на дълга в пълно съответствие с международното право", се казва в изявление на Мерц, цитирано от АРД.

Целта е постигната: Русия ще плати за войната

Мерц оцени решението като „голям успех“, въпреки че то не съответства на първоначалното му предложение, според което за кредитирането на Украйна трябва да се използват средства на руската Централна банка. Това обаче се оказа твърде сложно – основно заради резервите на Белгия, тъй като голяма част от руските активи на стойност около 210 милиарда евро се съхраняват в базираната в Белгия финансова институция Euroclear. Позицията на Белгия срещу изплащането на „репарационен заем" беше подкрепена от Италия, Малта и България . Белгийският министър-председател Барт Де Вевер заяви, че именно Белгия ще понесе всички правни, репутационни и финансови рискове, в случай че Русия реши да обжалва в съда използването на руските активи.

Но в крайна сметка бе намерен компромис, с който се постига целта, а именно Русия да плати за тази война.

Унгария, Чехия и Словакия остават извън споразумението

Одобреният кредит трябва да даде възможност на Украйна да продължи да се отбранява срещу Русия . Имаше реална опасност до няколко месеца страната да изпадне във фалит, посочва АРД.

Общо 90 милиарда евро трябва да бъдат изплатени до края на 2027 г. Тази сума беше определена от Европейската комисия като финансови нужди на Украйна. Унгария, Чехия и Словакия са договорили да не участват в разходите.

Според информация на агенция ДПА, ЕС иска да набере средствата на капиталовия пазар при изгодни условия и след това да ги прехвърли на Украйна. Гаранцията ще бъде осигурена от общия бюджет на ЕС.


