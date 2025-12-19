ЕС намери пари за Украйна, но това не са руски активи

Лидерите на страните от ЕС не успяха да се споразумеят за прехвърлянето на замразените руски активи на Украйна. Въпреки това Киев няма да остане без финансова помощ. Какво решение бе намерено на срещата на върха на ЕС?
Държавните и правителствени ръководители на страните от ЕС постигнаха компромис по отношение на бъдещото финансиране на Украйна. Както обяви германският канцлер Фридрих Мерц след срещата на върха на ЕС в Брюксел, Украйна ще получи от ЕС безлихвен заем в размер на 90 милиарда евро. Тези средства са достатъчни, за да покрият военните нужди и нуждите на бюджета за следващите две години.
„Ще оставим руските активи замразени, докато Русия не компенсира Украйна, но си запазваме изрично правото: ако Русия не изплати обезщетение, ние ще използваме руските активи за погасяване на дълга в пълно съответствие с международното право", се казва в изявление на Мерц, цитирано от АРД.
Целта е постигната: Русия ще плати за войната
Мерц оцени решението като „голям успех“, въпреки че то не съответства на първоначалното му предложение, според което за кредитирането на Украйна трябва да се използват средства на руската Централна банка. Това обаче се оказа твърде сложно – основно заради резервите на Белгия, тъй като голяма част от руските активи на стойност около 210 милиарда евро се съхраняват в базираната в Белгия финансова институция Euroclear. Позицията на Белгия срещу изплащането на „репарационен заем" беше подкрепена от Италия, Малта и България . Белгийският министър-председател Барт Де Вевер заяви, че именно Белгия ще понесе всички правни, репутационни и финансови рискове, в случай че Русия реши да обжалва в съда използването на руските активи.
Но в крайна сметка бе намерен компромис, с който се постига целта, а именно Русия да плати за тази война.
Унгария, Чехия и Словакия остават извън споразумението
Одобреният кредит трябва да даде възможност на Украйна да продължи да се отбранява срещу Русия . Имаше реална опасност до няколко месеца страната да изпадне във фалит, посочва АРД.
Общо 90 милиарда евро трябва да бъдат изплатени до края на 2027 г. Тази сума беше определена от Европейската комисия като финансови нужди на Украйна. Унгария, Чехия и Словакия са договорили да не участват в разходите.
Според информация на агенция ДПА, ЕС иска да набере средствата на капиталовия пазар при изгодни условия и след това да ги прехвърли на Украйна. Гаранцията ще бъде осигурена от общия бюджет на ЕС.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пешо
Коментиран от #5, #11
17:57 19.12.2025
2 Браво
17:57 19.12.2025
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #15, #41
17:57 19.12.2025
4 от село
17:58 19.12.2025
5 Така е
До коментар #1 от "пешо":те са ЕвроУрсулите !
17:58 19.12.2025
6 честен ционист
17:58 19.12.2025
7 Руски колхозник
17:58 19.12.2025
8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
😀😀😀
Коментиран от #16, #47
17:59 19.12.2025
9 Антирашист
Коментиран от #18, #67
17:59 19.12.2025
10 Данко Харсъзина
17:59 19.12.2025
11 Къде
До коментар #1 от "пешо":е нашия с водопада ?
Коментиран от #20, #37
17:59 19.12.2025
13 селяк
Коментиран от #29
18:00 19.12.2025
14 Банка Euroclear официално
18:00 19.12.2025
15 Иии НЕ ЗАГРЯХТЕ ЛИИИ
До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":НОМЕРА БЕ НАС ДА ДОЯТ КАКТО И СТАНА....
Коментиран от #24, #33
18:00 19.12.2025
16 Копейка
До коментар #8 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":А на нас тук каква ни е далаверата?
Коментиран от #48
18:00 19.12.2025
17 И как се получи тази комедия
Откъде урси розовите понита ще намерят 90 милиарда след като няма да ги напечатат а нито една от членките нямат толкова пари защото са в рецесия и и икономиките им са на минус.
И така нищо.....но всеки български гражданин подари по една голяма сума от нашите нови пари на евродепутатите.
Коментиран от #26, #34
18:00 19.12.2025
19 Абе аз не давам
Коментиран от #39
18:01 19.12.2025
20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #11 от "Къде":Тъкмо е отишъл да пусне една вода😀❗
18:01 19.12.2025
21 DW - Пропаганден машинен
Става въпрос за милиарди, които трябва да подкрепят мераците на германския Трети райх за реванш?
18:02 19.12.2025
22 От Кремъл официално:
18:02 19.12.2025
23 Интересно
Случайности няма.
18:02 19.12.2025
24 Тебе и всички русофили ви дои Путлер
До коментар #15 от "Иии НЕ ЗАГРЯХТЕ ЛИИИ":Заради неговата война ще вземат пари от вас руски тротинетки .
Коментиран от #50
18:02 19.12.2025
25 Фалираха
18:03 19.12.2025
26 Е, от къде?
До коментар #17 от "И как се получи тази комедия":Нашите резерви, които бяха за валутния борд, отиват в смотания съюз да спасяват Франция и за укра.....Глупавата България точно сега се качи на Титаник... Евала
Коментиран от #36, #42
18:03 19.12.2025
28 Много се извинявам, ама...
- 2 години като хладилник и 5 години като шкаф.
18:04 19.12.2025
29 Кви деца бре чиляк
До коментар #13 от "селяк":ИИ идва корпоративния капитал няма нужда от нови роби системата не и пука за ничий деца
18:04 19.12.2025
30 Пенчо
18:05 19.12.2025
31 Така требе
18:05 19.12.2025
32 Колю с двуцевката
18:05 19.12.2025
33 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #15 от "Иии НЕ ЗАГРЯХТЕ ЛИИИ":Току-що го загряха тези ПО ПЕЙКИТЕ ❗ Аз лично пиша за това от години❗Чудно защо вместо да кажат, че съм РЕАЛИСТ ми викат копейка или Путинист❗ Въпреки , че пАдладЬАвам кАтА ми гАвАря рускини от двадесет години в България ‼️
18:05 19.12.2025
34 Нашите ми свирки
До коментар #17 от "И как се получи тази комедия":не отразиха изказването на госпожа лагард от ецб защото искат да са полит коректни но нещата са в този порядък.
Пари няма действайте но без нашата подкрепа.
18:05 19.12.2025
35 Мда
Да ви е честита Мърсила!
Коментиран от #46
18:05 19.12.2025
36 Атина Палада
До коментар #26 от "Е, от къде?":Такава глупост и аз не мога да измисля.Поздрави!
Коментиран от #53
18:06 19.12.2025
37 Раздава евромонети
До коментар #11 от "Къде":На другият прошляци
18:06 19.12.2025
38 Гост
Коментиран от #54
18:06 19.12.2025
До коментар #19 от "Абе аз не давам":И по широкия свят иначе ще си плащаш като поп чрез ДДС акцизи осигуряване ако продължите да живеете в ЕС и България
18:07 19.12.2025
40 Kaлпазанин
18:08 19.12.2025
41 Я пъ тоа
До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Заем за Украйна....гарантиран със ЗАМРАЗЕНИТЕ МИЛИАРДИ на Путин....кой ли е прецаканив
18:08 19.12.2025
42 Zaхарова
До коментар #26 от "Е, от къде?":Брау бе гуведо!50 рубли към надника!Как се сети!
18:08 19.12.2025
43 Събраха Кръводарители от Европейските
18:08 19.12.2025
44 Евродебил
18:08 19.12.2025
45 Грамофон свири, майка плаче
Коментиран от #52
18:09 19.12.2025
46 Путлера ви взе парите ,копейко
До коментар #35 от "Мда":Не загряваш ли? Ако не беше нападнал Украйна ,дали някой щеше да дава пари на Украйна ?
Коментиран от #59, #69
18:09 19.12.2025
47 Стига бе
До коментар #8 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Май стана по голям за...Путин...
18:09 19.12.2025
48 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #16 от "Копейка":Нямаме далавера.
С такива ПОЛИ/Т/УТКИ все от страната на булката ни набутват❗
Коментиран от #55
18:09 19.12.2025
50 ДРЕМЕ МИ НА ,,КАДИФЕТО,,
До коментар #24 от "Тебе и всички русофили ви дои Путлер":ТОПЛЯ СЕ НА ДЪРВА КОЛЯ СИ КОКОШКИ И ПРАСЕНЦЕ ОТ ДВОРА СИ ЗЕЛЕНЧУК НЕ СЪМ КУПУВАЛ ОТ ДЕСЕТ ГОДИНИ ШОТ СИ ГИ ПРОИЗВЕЖДАМ.......МИСЛЕТЕ МУ ВИЙ АБОМАТИ НА КООФЛЕНД ДЕТ АКО ЗАТВОРИ ЗА ДВА ДЕНА УДАРЕН ОТ ,,ОРЛАН,, ША ТРУПЯСАТЕ ОТ ГЛАД....
18:10 19.12.2025
51 Гръм и мълнии
18:11 19.12.2025
52 България е НАТО, ЕС,ШЕНГЕН, ЕВРОЗОНА.
До коментар #45 от "Грамофон свири, майка плаче":90 милиарда за Украйна....гарантирани с запорираните милиарди на Путин....
Коментиран от #74
18:11 19.12.2025
53 Понеже не разбираш
До коментар #36 от "Атина Палада":Какво става. България е в менюто. От 1 януари вече официално само чужденци ще ни управляват. Та стопляш ли?
Коментиран от #57
18:11 19.12.2025
55 Я пъ тоа
До коментар #48 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Булката в бомбят нон стоп, а сега и милиардите ша и гушнат....
Коментиран от #77
18:12 19.12.2025
56 000
Коментиран от #61
18:12 19.12.2025
57 Атина Палада
До коментар #53 от "Понеже не разбираш":По-добре чужденци да ни управляват:)))
Коментиран от #75
18:13 19.12.2025
58 ВРЪТКА
18:14 19.12.2025
60 Ауу,
Коментиран от #64
18:15 19.12.2025
61 Кво губи
До коментар #56 от "000":ЕС, че нещо не са разбра....Путин изгуби 90 милиарда.
Коментиран от #65
18:15 19.12.2025
62 ВЗЕХА О НАС НАРОДА
Коментиран от #66
18:16 19.12.2025
63 ежко
18:16 19.12.2025
64 Я пъ тоа
До коментар #60 от "Ауу,":Кой ти дава кеш бре...всичко е...оръжия, реални
18:16 19.12.2025
65 000
До коментар #61 от "Кво губи":Обясни
18:16 19.12.2025
66 Я пъ тоа
До коментар #62 от "ВЗЕХА О НАС НАРОДА":Кво ти взеха от теб....заема е гарантиран с милиардите на Путин...
Коментиран от #68
18:17 19.12.2025
67 ежко
До коментар #9 от "Антирашист":Ако така продължават нещата, ското тези активи ще бъдат джобни!
18:18 19.12.2025
68 000
До коментар #66 от "Я пъ тоа":Не е гарантиран с нищо
18:18 19.12.2025
69 Брачед
До коментар #46 от "Путлера ви взе парите ,копейко":Та те п0дготвяха тази кр@ж6а.В0йната е само част от плана да се присв0ят милиарди.Украйна просто 6еше най-удобна,къде заради "6ратският етнос", ресурси,местоположение, да се и36ият едни други.На никой не му дреме ни за руснаци,ни за украинци, ни за еврораята.
18:19 19.12.2025
70 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #41 от "Я пъ тоа":Заемът няма да го връща У...йна, а на замразените активи няма да посегнат❗ БАНКСТЕРИТЕ като си поискат парите познай кой ще ИЗГОРИ‼️
18:19 19.12.2025
71 Антиватник
18:20 19.12.2025
72 чикчирик
18:20 19.12.2025
73 Унгария Чехия и Словакия
Обаче видиш ли българското правителство в оставка не се притесняв от сто хилядите протести и натиква България в споразумението както я натика в еврозоната . Горчивите плодове раболепния народ ще ги бере. Искам да кажа народа на България.
Коментиран от #81
18:20 19.12.2025
74 Грамофон свири, майка плаче
До коментар #52 от "България е НАТО, ЕС,ШЕНГЕН, ЕВРОЗОНА.":По-тъпо нещо не бях чувал.Как ще гарантират с нещо,което не е тяхно? Нали утре ще си ги поиска,ко праим?
18:21 19.12.2025
75 Продажна
До коментар #57 от "Атина Палада":подложка
18:21 19.12.2025
76 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦
Коментиран от #129
18:21 19.12.2025
78 Обеднявам.....
2.Тоя заем е гарантиран с милиардите на Путин....или....във всеки момент ЕС може да си върне парите от замразените руски авоари....
3.реално....с парите на Путин , по главата на Путин....
18:22 19.12.2025
79 Възpожденец 🇧🇬
Коментиран от #134
18:24 19.12.2025
80 ?????
Тва не са руски пари, тва са наши пари.
Да ни е честито.
Чехите, словаците и унгарците излязоха тарикати.
За разлика от нас баламите.
Коментиран от #87
18:24 19.12.2025
81 Да живее
До коментар #73 от "Унгария Чехия и Словакия":Бойко!
18:24 19.12.2025
82 Бат Петьо Парчето
18:25 19.12.2025
83 Ами
Но какво значение имат парите, които
не излизат от собственият ти джоб.
18:25 19.12.2025
84 Я пъ тоа
До коментар #77 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Прехвърлят 90 милиарда на Украйна. Но гарантират заема със задържаните милиарди на Путин....Украйна получава пари, руските авоари остават замразени...ако Путин слушка, може да му върнат някое евро...
Коментиран от #93, #103
18:26 19.12.2025
85 Не е точно като в заглавието
До коментар #77 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Ако видиш ли Русия не изплати репарации след войната то тогава активите ще бъдат дадени на украйна. Това е споразумението. Сега им дават безлихвен заем тоест подарък. Безобразна история от всякъде.
Коментиран от #92, #96
18:26 19.12.2025
86 Горски
Коментиран от #89
18:28 19.12.2025
87 Я пъ тоа
До коментар #80 от "?????":Кои пари са твои бре......даваме на Путин 90 милиарда и си ги възстановяване от замразените руски активи....баланса е НУЛА....
Коментиран от #111
18:28 19.12.2025
89 Стига бе
До коментар #86 от "Горски":Забравяш за замразените милиарди на Путин....от тях ша си възстановим заема....
18:29 19.12.2025
90 ВРЪТКА
18:30 19.12.2025
91 така, така
Този заем никога не може да бъде гарантиран с нещо друго, освен с активи на ЕС, т.е. чрез нашите пари и нашето обедняване. Който не е наясно да го светна - всички държави ще внасяме повече в европейския бюджет, но ще получаваме по-малко, за да има за златни тоалетни в 0срайната
Коментиран от #94, #97
18:30 19.12.2025
92 Я пъ тоа
До коментар #85 от "Не е точно като в заглавието":В белгийския депозитар има 185 милиарда......Путин загуби половината от тях......
18:32 19.12.2025
93 Нищо няма да върнат
До коментар #84 от "Я пъ тоа":Те са крадци и насилвачи. Насилиха българския народ и при влизането в ЕС и в НАТО и за еврозоната. Затваряхме производства и енергийни мощности , нарязахме си ракетите и установките , навредиха ни по зелената зделка , дадохме си самолетите и всичко останало на украйна и на всичкото отгоре ни натикват в еврозоната и в коалицията на желающите с всичките последствия за това.
Коментиран от #95
18:33 19.12.2025
94 Я пъ тоа
До коментар #91 от "така, така":Запорираните МИЛИАРДИ НА ПУТИН са в ЕС......никой нищо нема да взима от русия.....
18:33 19.12.2025
95 Стига бе
До коментар #93 от "Нищо няма да върнат":Тебе как точно та насилиха за влизането ни в НАТО и ЕС .
Коментиран от #123
18:34 19.12.2025
96 Урсула каза дословно...
До коментар #85 от "Не е точно като в заглавието":Ако не ги възстанови Русия, ще се изплатят от европейските гаранти, без Словакия, Чехия и Унгария.....защото Украйна не може.
Коментиран от #101
18:34 19.12.2025
97 Факт
До коментар #91 от "така, така":Да ти обЕсня.Путин никога няма да ги види тези пари!
Коментиран от #99
18:35 19.12.2025
98 Путине, Путине...
18:35 19.12.2025
99 Прав си
До коментар #97 от "Факт":Путин ша са утеши с бутилка водка....литровка.
18:36 19.12.2025
100 Кре@те@ни
Коментиран от #102
18:37 19.12.2025
101 Я пъ тоа
До коментар #96 от "Урсула каза дословно...":Кво да възстановява Русия бре.....милиардите на Путин са в ЕС......в белгийски европозитар....
Коментиран от #107
18:38 19.12.2025
102 Стига бе
До коментар #100 от "Кре@те@ни":Наши пари, заменени с милиардите на Путин...ние нищо не губим....
18:39 19.12.2025
103 в грешка си
До коментар #84 от "Я пъ тоа":единственият начин да гарантират тоя заем са европейски активи. Ако имаше и минимален шанс подобен заем да бъде гарантиран с руските авоари, то да са го направили досега (а не да разсъждават на темата 3 години). Видя се, че няма банка, която да е готова да използва финансите на Русия като залог.
Не е лошо човек да е наивен за някои неща, но не се оставяй да те лъжат за пари, еле пък, когато и ти ще плащаш
Коментиран от #106
18:40 19.12.2025
104 ЕВРОВРЪТКА
18:41 19.12.2025
105 Унгария Чехия и Словакия
Обаче видиш ли българското правителство в оставка не се притесняв от сто хилядните протести и натиква България в споразумението както я натика в еврозоната . Горчивите плодове раболепния народ ще ги бере. Искам да кажа народа на България.
18:42 19.12.2025
106 Я пъ тоа
До коментар #103 от "в грешка си":Колко милиарда има в БЕЛГИЙСКИЯ ЕВРОПОЗИТАР.....185 милиарда руски пари....кво ша му мислим толкова....
18:43 19.12.2025
107 И аз тъй казвам
До коментар #101 от "Я пъ тоа":Уплашиха се да ги лепнат. Нали Мелони каза, че Путин е взел три пъти повече европейски активи, отколкото авоари те са му замразили. Обърнал играта. И пак очаквали друг финансов удар от него. Тук написаха ли ти го това? Или си говориш ей така на халост.Гокямо шуибе ги хвана. Плащат с нали пари, че Путин удря през ръцете.
Коментиран от #109
18:44 19.12.2025
108 Чудно......
18:45 19.12.2025
109 Я пъ тоа
До коментар #107 от "И аз тъй казвам":От кой Путин е взел три пъти повече държавни европейски активи, че нещо не са разбра....
Коментиран от #115
18:46 19.12.2025
110 Петров
Коментиран от #116
18:47 19.12.2025
111 ?????
До коментар #87 от "Я пъ тоа":Ъхъ.
Вярвай си.
Ама чети все пак Бисмарк.
Коментиран от #113
18:48 19.12.2025
112 В белгиския
18:49 19.12.2025
113 Бисмарк го остави
До коментар #111 от "?????":Кога Путин си върне запорираните милиарди, ела ми се обади....ша та черпя водка...путинка.
18:50 19.12.2025
114 Нищо няма да върнат
Коментиран от #117
18:50 19.12.2025
115 Чети бр гов...ьо
До коментар #109 от "Я пъ тоа":Мелани.
Абе чело, недочело мозък ръси.
18:51 19.12.2025
116 Я пъ тоа
До коментар #110 от "Петров":Нищо не влиза в ЕЦБ...тя поема оперативния контрол върху нашите банки, по малко да са краде....
Коментиран от #118
18:52 19.12.2025
117 Я пъ тоа
До коментар #114 от "Нищо няма да върнат":Теб как точно та насилиха ЕС и НАТО.....
18:54 19.12.2025
118 Гов.ю
До коментар #116 от "Я пъ тоа":Чело, недочело мозък ръси.
Точно наобратно е, но ти от къде да знаеш как те еВ....ат.
Коментиран от #119
18:55 19.12.2025
119 Мен не ме мисли
До коментар #118 от "Гов.ю":Важно е че 90 милиарда от активите на Путин са в Украйна....
18:56 19.12.2025
120 ЕВРОТО...КОШМАРА за ПУТИНИСТИТЕ
18:58 19.12.2025
122 Мръшляци
18:59 19.12.2025
123 Български военни
До коментар #95 от "Стига бе":Бяха принудени да нарежат останалите от съветско време ракети и ракетни установки при влизането в пакта и то в присъствието на турски военни за да бъде унижението двойно. Това лично ме накърнява.
Коментиран от #127
18:59 19.12.2025
124 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
18:59 19.12.2025
125 „Ще оставим руските активи замразени
Коментиран от #133
19:00 19.12.2025
126 Петров
Коментиран от #130
19:01 19.12.2025
127 Стига бе
До коментар #123 от "Български военни":Не се наранявай, не плачи....света върви напред не назад....днес сме в НАТО...утре може да сме в съюз с Намибия.....нищо не са знае...ша нарежем и днешното оръжие....
19:01 19.12.2025
130 Господине....
До коментар #126 от "Петров":Благодаря за епитетите...те са израз на безсилие.
19:03 19.12.2025
132 ТИОТАЛЕН , БРУТЕЛ ФАШЦИНИЗЪМ!!
ДАНО СЕ ОСЕТЯТ!!!
А , РЕАЛНО ЩЕ Е ОБРАТНОТО , НЕ РУСИЯ , ТЕ ЩЕ ПЛАТЯТ НА РУСИЯ ЗА МУРАФЕТИТЕ СИ , И НЕ САМО -ЩЕ ГИ НАКАЖЕ СЪС СКЪПИ ГОРИВА , ТЯ ЗНАЕ КАК!!!! ТАКА ЧЕ ПОТЪРПЕВШИТЕ ЩЕ СА ПАК ЕВРОПЕЙСКИТЕ ГРАЖДАНИ АКО ПОЗВОЛЯТ ТЕЯ КОРУМПИРИРАНИ НАЦИСТКИ ИЗЧАДИЯ ДА ДАРЯТ ТАЗИ ОГРОМНА СУМА НА НАЦИСТИКИТЕ СИ УКРОБРАТЯ .!! ДА НАПОМНИМ ЧЕ ДО СЕГА ТЕЯ НАЦЕВРОУПРАВНИЦИ ОГРАБИХА ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ С НАД 400 МИЛЯРДА ЗА ТАЗИ БРАТСКА КОРУМПИРАНА НАЦУКАИНСКА ХУНТА !!!!
В МОМЕНТА ФЕБЕРЕ РАЗКТИВА ЧУДОВИЩНА КОРУПЦИЯ С ПАРИТЕ НИ В УКРАЙНА И В СЪЩОТО ТОВА ВРЕМЕ , ТОВА НЕ СМУЩАВА НАЦИСКИТЕ ЕВРОУПРАВНИЦИ , ДА ГЛАСУВАТ ТЕЗИ 90 МИЛЯРДА ЗА СЪЩТАТА КОРУМПИРАНА УКРАИНСКА ХУНТА!!! АКО ТОВА НЕ Е БРУТАЛЕН ЦИНИУЗЪМ , КАКВО Е ???
КРАДЕТЕ, КРАДЕТЕ , НИЕ ЩЕ ПРАЩАМЕ , ИМА КОГО ДА ОБИРАМЕ !!! ТОВА Е ПРИЗИВА КЪМ БРАТЯТА УКРОНАЦИТА ПРОПИТИ ОТ КОРУПЦИЯ!!!!!ЦИНИЗЪМ , ЦИНИЗЪМ , БРУТАЛЕН ТОТАЛЕН ФАШИСТКИ ЦИБИЗЪМ!!! САМО ТАКАВА ПРЕСТЪПНА СГАН, НАЙ-БЕЗЦЕРЕМОННО НАГЛА , МОЖЕ ДА ВЪРШИ ТАКИВА БРУТАЛНИ БЕЗУМНИ ПРЕСТЪПЕНИЯ !!
19:04 19.12.2025
133 Ми то има арбитраж
До коментар #125 от "„Ще оставим руските активи замразени":Който вероятно ще върне активите на Русия с лихви и обезщетения. Тя няма защо да изплаща репарации на Украйна защото точно обратното Украйна загуби войната и територии които всъщност си бяха руски.
19:06 19.12.2025
134 Коментиращ
До коментар #79 от "Възpожденец 🇧🇬":И кво точно върши "смелия" украински народ???
Пълни полетата против волята си (видяхме как белите бусове на нелегитимния зельо, прибират украинците като чували с картофи)?!
А въпросният зельо се къпе в лукс и ходи до златна тоалетна по нужда?!
Крайно време е националистите в Европа да се обединят и да свалят урсуло-фашугите!!!
19:06 19.12.2025
135 ТОТАЛЕН , БРУТАЛЕН ФАШЦИНИЗЪМ!!
ДАНО СЕ ОСЕТЯТ!!!
А , РЕАЛНО ЩЕ Е ОБРАТНОТО , НЕ РУСИЯ , ТЕ ЩЕ ПЛАТЯТ НА РУСИЯ ЗА МУРАФЕТИТЕ СИ , И НЕ САМО -ЩЕ ГИ НАКАЖЕ СЪС СКЪПИ ГОРИВА , ТЯ ЗНАЕ КАК!!!! ТАКА ЧЕ ПОТЪРПЕВШИТЕ ЩЕ СА ПАК ЕВРОПЕЙСКИТЕ ГРАЖДАНИ АКО ПОЗВОЛЯТ ТЕЯ КОРУМПИРИРАНИ НАЦИСТКИ ИЗЧАДИЯ ДА ДАРЯТ ТАЗИ ОГРОМНА СУМА НА НАЦИСТИКИТЕ СИ УКРОБРАТЯ .!! ДА НАПОМНИМ ЧЕ ДО СЕГА ТЕЯ НАЦЕВРОУПРАВНИЦИ ОГРАБИХА ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ С НАД 400 МИЛЯРДА ЗА ТАЗИ БРАТСКА КОРУМПИРАНА НАЦУКАИНСКА ХУНТА !!!!
В МОМЕНТА ФЕБЕРЕ РАЗКТИВА ЧУДОВИЩНА КОРУПЦИЯ С ПАРИТЕ НИ В УКРАЙНА И В СЪЩОТО ТОВА ВРЕМЕ , ТОВА НЕ СМУЩАВА НАЦИСКИТЕ ЕВРОУПРАВНИЦИ , ДА ГЛАСУВАТ ТЕЗИ 90 МИЛЯРДА ЗА СЪЩТАТА КОРУМПИРАНА УКРАИНСКА ХУНТА!!! АКО ТОВА НЕ Е БРУТАЛЕН ЦИНИУЗЪМ , КАКВО Е ???
КРАДЕТЕ, КРАДЕТЕ , НИЕ ЩЕ ПРАЩАМЕ , ИМА КОГО ДА ОБИРАМЕ !!! ТОВА Е ПРИЗИВА КЪМ БРАТЯТА УКРОНАЦИТА ПРОПИТИ ОТ КОРУПЦИЯ!!!!!ЦИНИЗЪМ , ЦИНИЗЪМ , БРУТАЛЕН ТОТАЛЕН ФАШИСТКИ ЦИБИЗЪМ!!! САМО ТАКАВА ПРЕСТЪПНА СГАН, НАЙ-БЕЗЦЕРЕМОННО НАГЛА , МОЖЕ ДА ВЪРШИ ТАКИВА БРУТАЛНИ БЕЗУМНИ ПРЕСТЪПЕНИЯ !!
19:06 19.12.2025
136 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ
Коментиран от #137, #141
19:08 19.12.2025
137 Санкциите са незаконни
До коментар #136 от "РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ":Повечето страни ги изпълняват от страх от САЩ и от НАТО. В северното полукълбо няма демокрация има страх. Именно евроатлантиците използват този страх за да плащат европейците с Русия което е абсурдно и на тая мантра могат да се хванат само няколко пияни евроатлантици.
19:16 19.12.2025
138 Пантагрюел
Така хем ще загубят своите активи в Русия , хем ще бъдат осъдени , хем ще загубят доверие . С една стрела три птици от въздуха.Плюс удължаване на войната , която ще доведе допълнителни териториални загуби на укрите.
Или както казва Омир в началото на Илиадата : ,, Пей за гнева на Ахила , Богиньо ! Гибелний гняв , що донесе безбройни беди на ахейци " Кой е Ахил в случая и кои са ахейците от снимката ,няма нужда от пояснение...
19:16 19.12.2025
139 Иван
19:19 19.12.2025
140 не може да бъде
19:21 19.12.2025
141 Коментиращ
До коментар #136 от "РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ":Нищо не плаща Русия, щото блокирани НЕ значи подарени и изхарчени!
Освен това, да предположим теоретично, че урсулевите чудовища откраднат кинтите, за които Русия е доставила вече газ на ЕС и е получила съответното заплащане, какво би станало с еврото след такава пиратска стъпка???!!!
Коя нормална и уважаваща себе си държава по света, би инвестирала в ЕС???
Няма такава!
Еврото ще се срине под земята след такава пиратска стъпка!!!
Но явно такава е целта, дългът на американците да бъде изплатен чрез унищожения ЕС и неговото евро!
19:21 19.12.2025