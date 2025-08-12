Новини
Какво представлява и колко скъп е летящият мотоциклет?

12 Август, 2025 12:10 492 2

  • летящ мотоциклет-
  • volonaut airbike

За да се сдобиете с този високотехнологичен апарат, ще трябва да преминете през няколко стъпки

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

През пролетта на 2025 година Volonaut Airbike развълнува света с футуристичната си концепция за "летящ мотоциклет". Сега компанията обяви и официалната цена на това ултралеко карбоново превозно средство – 880 000 долара (около 755 000 евро). Но за да се сдобиете с този високотехнологичен апарат, ще трябва да преминете през няколко стъпки.

Цена и процес на закупуване

Първо, желаещите трябва да направят резервация с депозит от 2000 долара. След това се изисква втори депозит от 80 000 долара преди началото на производството. Останалата сума от 798 000 долара се заплаща при завършване на самолета. Освен самия Airbike, клиентите ще получат и летателно обучение в съоръжение на Volonaut в САЩ.

Технически характеристики

За разлика от повечето eVTOL (електрически самолети с вертикално излитане и кацане) превозни средства, Airbike не използва електрически ротори, а малка, управляема турбина. Тази технология позволява на "мотоциклета" да бъде изключително лек – между 30 и 40 килограма, което е около седем пъти по-малко от теглото на стандартен мотоциклет.

Въпреки високата си цена, Volonaut Airbike обещава едно уникално преживяване. Дали обаче "летящият мотоциклет" ще се превърне в реалност, или ще остане просто скъпа играчка за избрани, предстои да видим.


  • 1 Летяща подводница

    1 0 Отговор
    Малък 4-8 местен витлов самолет излиза доста по изгодно, а за един човек - мотопланер.

    12:16 12.08.2025

  • 2 Маани

    1 0 Отговор
    Бегай - що кретени се изпотрепаха с нелетящи мотоциклети , вие летящи им рекламирате...

    12:22 12.08.2025