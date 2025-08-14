Новини
Технологии »
Покана разкрива кога Apple ще представи iPhone 17

Покана разкрива кога Apple ще представи iPhone 17

14 Август, 2025 12:46 600 1

  • apple-
  • iphone-
  • iphone 17-
  • iphone 17 pro

Достоверността на снимката още се проверява

Покана разкрива кога Apple ще представи iPhone 17 - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Спекулациите достигат своята кулминация, докато Apple се подготвя за ежегодното си събитие през септември, на което технологичният гигант се очаква да представи редица нови продукти. Серията iPhone 17, Apple Watch Series 11 и вероятно AirPods Pro 3 се очаква да бъдат част от дългоочакваната презентация. Слуховете сочат, че пускането на пазара ще бъде на 9 или 10 септември, което е в съответствие с традиционния график на Apple.

Слуховете наскоро се засилиха след появата в интернет на предполагаема официална покана за събитието. С лозунга „Futurebound“ и цветова схема, която изглежда съвпада с предполагаемия оранжево-меден цвят на моделите iPhone 17 Pro, изображението бързо се разпространи в интернет. Въпреки това източникът – новосъздаден и вече изтрит профил в социалните медии – не е достоверен, което кара мнозина да смятат, че става дума за добре изработена фалшификация. Apple обикновено изпраща официални покани в края на август, така че легитимността на изображението трябва да бъде потвърдена или отхвърлена скоро.

Покана разкрива кога Apple ще представи iPhone 17

Макар подробностите за събитието да остават непотвърдени, почти сигурно е, че серията iPhone 17 ще бъде звездата на шоуто. Тази година може да се наблюдава значителна промяна в продуктовата линия, като моделът „Plus“ вероятно ще бъде преустановен. На негово място, според изтеклите информации, нов модел iPhone 17 Air ще се присъедини към стандартния iPhone 17, заедно с премиум моделите iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, предлагайки на потребителите следвайки поредица от възможности за избор.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Васил

    0 0 Отговор
    Да си оправят затъмняването на екраните първо. Във всеки нов модел е едно и също, във ярък слънчев ден когато ти трябва най много светъл екран, екранът потъмнява толкова че нищо не се вижда, и това е 16Pro. Пълни смотаняци, само лъжат хората.

    13:52 14.08.2025