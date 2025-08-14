Покана разкрива кога Apple ще представи iPhone 17

Спекулациите достигат своята кулминация, докато Apple се подготвя за ежегодното си събитие през септември, на което технологичният гигант се очаква да представи редица нови продукти. Серията iPhone 17, Apple Watch Series 11 и вероятно AirPods Pro 3 се очаква да бъдат част от дългоочакваната презентация. Слуховете сочат, че пускането на пазара ще бъде на 9 или 10 септември, което е в съответствие с традиционния график на Apple.

Слуховете наскоро се засилиха след появата в интернет на предполагаема официална покана за събитието. С лозунга „Futurebound“ и цветова схема, която изглежда съвпада с предполагаемия оранжево-меден цвят на моделите iPhone 17 Pro, изображението бързо се разпространи в интернет. Въпреки това източникът – новосъздаден и вече изтрит профил в социалните медии – не е достоверен, което кара мнозина да смятат, че става дума за добре изработена фалшификация. Apple обикновено изпраща официални покани в края на август, така че легитимността на изображението трябва да бъде потвърдена или отхвърлена скоро.

Макар подробностите за събитието да остават непотвърдени, почти сигурно е, че серията iPhone 17 ще бъде звездата на шоуто. Тази година може да се наблюдава значителна промяна в продуктовата линия, като моделът „Plus“ вероятно ще бъде преустановен. На негово място, според изтеклите информации, нов модел iPhone 17 Air ще се присъедини към стандартния iPhone 17, заедно с премиум моделите iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, предлагайки на потребителите следвайки поредица от възможности за избор.