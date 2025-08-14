Новини
HTC представи смарт очила с множество функции

14 Август, 2025 18:21 537 0

Vive Eagle разполагат с 12MP камера

HTC представи смарт очила с множество функции - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

След като се утвърди на пазара на виртуалната реалност с шлемовете си Vive, HTC прави стратегически ход в бързоразвиващата се област на умните очила с новите очила Vive Eagle AI. Тези очила са пряк конкурент на модели като Ray-Ban Meta и имат за цел да предоставят стилен аксесоар за ежедневно носене, оборудван с най-модерна технология.

Vive Eagle е проектиран да бъде дискретен, но мощен личен асистент. Те разполагат с 12-мегапикселова ултраширока камера за заснемане на снимки и видео от първо лице. Специална LED светлина на рамката уведомява околните, когато записвате. Чипсетът Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1, 4 GB RAM и 32 GB памет захранват функциите на устройството, а Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 осигуряват стабилна свързаност. Очилата също така интегрират стерео високоговорители за възпроизвеждане на аудио.

Собственият гласов асистент Vive AI на HTC е отличителна функция, която предлага поддръжка както за Google Gemini, така и за ChatGPT (бета). Това позволява безпроблемни гласови команди за задачи като правене на снимки и активиране на превод в реално време за 13 различни езика. Компанията набляга на дизайн, който поставя на първо място поверителността, като всички потребителски данни се съхраняват локално и са защитени с криптиране от военен клас.

Очилата Vive Eagle AI се предлагат в различни полупрозрачни цветове, включително черно, боровинка, кафе и сиво. Те тежат малко под 49 грама и са изработени с лещи Zeiss и степен на защита IP54. Батерията с капацитет 235 mAh осигурява до 36 часа в режим на готовност и предлага възможност за бързо зареждане, което може да достигне 50% заряд само за 10 минути. С цена от приблизително 520 долара, очилата са налични за предварителна поръчка в Тайван, като общото пускане в продажба е насрочено за 1 септември.


