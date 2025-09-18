Новини
Технологии
Meta представи новите си смарт очила

18 Септември, 2025 20:39 383 5

Два нови модела дебютираха по време на специално събитие

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

На събитието Meta Connect 2025 компанията обяви два нови модела смарт очила: висок клас Meta Ray-Ban Display и второ поколение Ray-Ban Meta очила.

Очилата Meta Ray-Ban Display са по-модерните от двата модела, с цветен дисплей с резолюция 600 x 600 пиксела, вграден в дясното стъкло. Този дисплей има честота на опресняване 90 Hz, 20-градусово зрително поле и яркост до 5000 нита. Дисплеят може да показва различни видове информация, включително текстови съобщения и видеоразговори от WhatsApp и Messenger, навигация стъпка по стъпка, преводи в реално време и отговори от Meta AI.

За да контролират очилата, потребителите носят новата Meta Neural Band, гривна, която използва електромиография (sEMG), за да преобразува фините движения на ръцете и пръстите в жестове. Самите очила имат 12-мегапикселова ултраширока камера, която записва видео с 3K резолюция (30 fps) и разполага с 3x цифрово увеличение. Те предлагат до 6 часа живот на батерията при смесена употреба, а кутията за зареждане осигурява допълнителни 24 часа. Очилата се предлагат с 32 GB вътрешна памет, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3. Цената им в САЩ е 799 долара и ще бъдат налични от 30 септември.

Второто поколение смарт очила Ray-Ban Meta предлага значителни подобрения в сравнение с предшественика си. Ключово подобрение е животът на батерията, който е удвоен до 8 часа при смесена употреба. Зарядният калъф осигурява допълнителни 48 часа и може да зареди очилата до 50% само за 20 минути. Камерата също е подобрена и вече може да записва 3K видео с до 60fps. Meta обяви, че бъдещите софтуерни актуализации ще добавят нови функции към всичките си очила с изкуствен интелект, включително режими за хиперлапс и забавено видео, както и „Conversation Focus“, който ще изолира гласа на човека, с когото говорите, като същевременно ще намали фоновия шум. Новите очила от 2-ро поколение се продават на цена 379 долара в САЩ и вече са налични за покупка в различни дизайни.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Как така

    1 0 Отговор
    Законно ли е да се продават в България. В конституцията пише, че видео заснемането става само с разрешение?

    Коментиран от #2

    20:45 18.09.2025

  • 2 Закон за кокошка

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Как така":

    Кажи го това на КАТеричоците от храстите и на охраната в мола. Само в кенефа няма камери вече.

    Коментиран от #4

    20:49 18.09.2025

  • 3 И зрението ще си загубите

    1 0 Отговор
    Зомбиите ще пълнят метавърса с данни. В Библията пише, вече е ставало в прастари времена.

    20:49 18.09.2025

  • 4 Метавърса

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Закон за кокошка":

    Вече ще има и в кенефа

    20:50 18.09.2025

  • 5 си дзън

    0 0 Отговор
    Вързани с камера на оптически мерник на PTZ робот, стреляш точно само с местене на главата.

    20:50 18.09.2025