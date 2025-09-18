Meta представи новите си смарт очила

На събитието Meta Connect 2025 компанията обяви два нови модела смарт очила: висок клас Meta Ray-Ban Display и второ поколение Ray-Ban Meta очила.

Очилата Meta Ray-Ban Display са по-модерните от двата модела, с цветен дисплей с резолюция 600 x 600 пиксела, вграден в дясното стъкло. Този дисплей има честота на опресняване 90 Hz, 20-градусово зрително поле и яркост до 5000 нита. Дисплеят може да показва различни видове информация, включително текстови съобщения и видеоразговори от WhatsApp и Messenger, навигация стъпка по стъпка, преводи в реално време и отговори от Meta AI.

За да контролират очилата, потребителите носят новата Meta Neural Band, гривна, която използва електромиография (sEMG), за да преобразува фините движения на ръцете и пръстите в жестове. Самите очила имат 12-мегапикселова ултраширока камера, която записва видео с 3K резолюция (30 fps) и разполага с 3x цифрово увеличение. Те предлагат до 6 часа живот на батерията при смесена употреба, а кутията за зареждане осигурява допълнителни 24 часа. Очилата се предлагат с 32 GB вътрешна памет, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3. Цената им в САЩ е 799 долара и ще бъдат налични от 30 септември.

Второто поколение смарт очила Ray-Ban Meta предлага значителни подобрения в сравнение с предшественика си. Ключово подобрение е животът на батерията, който е удвоен до 8 часа при смесена употреба. Зарядният калъф осигурява допълнителни 48 часа и може да зареди очилата до 50% само за 20 минути. Камерата също е подобрена и вече може да записва 3K видео с до 60fps. Meta обяви, че бъдещите софтуерни актуализации ще добавят нови функции към всичките си очила с изкуствен интелект, включително режими за хиперлапс и забавено видео, както и „Conversation Focus“, който ще изолира гласа на човека, с когото говорите, като същевременно ще намали фоновия шум. Новите очила от 2-ро поколение се продават на цена 379 долара в САЩ и вече са налични за покупка в различни дизайни.