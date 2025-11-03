Apple пуска смарт очила със следващия „айфон“

Състезанието за очила с добавената реалност се засилва, като според информациите главният изпълнителен директор на Apple Тим Кук е фокусиран върху пускането на елегантните си AR смарт очила преди дългоочаквания проект Orion на Meta.

Според надеждни новини от бранша Apple агресивно ускорява графика си, като сега пренасочва инженерните си ресурси от по-евтиния вариант Vision Pro към ускореното разработване на смарт очилата си с рамка. Последните слухове от чуждестранни доставчици потвърждават този тласък, като сочат, че вече е започнало производство на компоненти за AR очилата. Макар че тези първоначални части очевидно не са окончателният търговски хардуер, тяхното съществуване сигнализира, че проектът се движи с бързи темпове към краен продукт.

Ускореното развитие се дължи на ясна цел: пълно пускане в продажба около 2027 година, график, който директно позиционира дебюта заедно с очакваното пускане на конкурентните очила Meta Orion.

Макар че публичното представяне на AR очилата на Apple може да дебютира още в края на следващата година – потенциално заедно с дългоочаквания iPhone 18 и новия сгъваем iPhone. Независимо от момента на обявяването, пускането на крайния потребителски продукт през 2027 година вече е твърда цел, което затвърждава пряката конкуренция с Meta за доминиране на пазара в тази категория носими устройства от ново поколение.