Бъдещето пристигна: Google и XREAL представиха Project Aura (ВИДЕО)

Технологичният свят е на прага на нова ера на разширената реалност (XR). След като миналата година Google представи софтуерната платформа Android XR, а тази година видяхме Samsung Galaxy XR, технологичният гигант използва изложението The Android Show, за да разкрие следващата стъпка в еволюцията на носимите устройства. В центъра на вниманието бе Project Aura – смарт очила с кабел, разработени в партньорство с китайската компания Xreal.

Project Aura от Xreal е първото устройство в категорията „смарт очила с кабел“, което работи под управлението на Android XR. Философията зад този дизайн е елегантна и прагматична: за да се постигне по-лек и по-компактен дизайн, удобен за носене продължително време, по-голямата част от изчислителната мощност е изнесена в отделен, преносим модул.

Този „изчислителен модул“ може лесно да се носи в джоб или да се закачи на колан. Идеята е да се реши основният проблем на пълноценните VR шлемове – тяхната тежест и непрактичност при продължителна, ежедневна употреба, или при пътуване (например в самолет). Xreal успява да придаде на Project Aura вид, много по-близък до традиционните очила, отколкото до обемиста VR каска.

Тъй като целта на Project Aura не е пълно потапяне, каквато е при VR, фокусът е върху разширената реалност (AR). Очилата поддържат 70-градусово зрително поле и използват модерна технология за оптично преминаване (optical pass-through).

Това означава, че цифровото съдържание се наслагва върху реалния изглед на потребителя. Този подход позволява да имате достъп до частен виртуален екран за работа, навигация или забавление, без да бъдете откъснат от заобикалящата Ви среда.

Любопитното е, че по отношение на производителност и изчислителни възможности, Project Aura е точно копие на по-големия и мощен Samsung Galaxy XR. Устройството работи със същата операционна система Android XR и се захранва от идентичен процесор – Qualcomm Snapdragon XR2 Plus Gen 2.

Този хардуер осигурява същата система за управление с жестове и поддръжка на всички приложения, които вече са налични за Galaxy XR. Google несъмнено цели да унифицира екосистемата, предлагайки разнообразни форм-фактори, които да задоволят различните нужди на потребителите.

Google разглежда XR очилата като перфектното устройство за всекидневна употреба и пътувания, където носенето на пълноценен VR шлем би било крайно некомфортно. Въпреки че все още липсват ключови подробности за Project Aura, включително точна цена, живот на батерията и финално име, технологичният гигант обяви, че пълното пазарно пускане е планирано за 2026-а – една година, която може да се окаже повратна за персоналните технологии.