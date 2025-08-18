Новини
Технологии »
Google Messages получи дългоочаквана функция

18 Август, 2025 13:51 590 0

  • google-
  • google messages-
  • съобщения-
  • функция

Вече можете да изтривате погрешно изпратени съобщения

Google Messages получи дългоочаквана функция - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Google пуска нова и дългоочаквана функция в приложението си Messages: възможността да отменяте изпратени съобщения. Тази функционалност, която бе в изходния код на приложението от няколко месеца, сега става широко достъпна за всички потребители.

Google Messages получи дългоочаквана функция

Използвайки протокола RCS (Rich Communication Services), Google Messages вече позволява на потребителите не само да изтриват съобщения от собствения си екран, но и от екрана на получателя. Когато натиснете и задържите изпратено съобщение и докоснете иконата на кошчето, ще се появи ново съобщение, което ви дава възможност да изберете между „Изтрий за всички“ и „Изтрий за мен“. Тази функция е важно допълнение за тези, които разчитат на Google Messages за своите комуникационни нужди, тъй като предоставя ново ниво на контрол и спокойствие.

Макар други платформи за съобщения да предлагат тази възможност от известно време, появата ѝ в приложението за съобщения на Google е важна стъпка в непрекъснатите усилия на компанията да направи Messages по-конкурентна и богата на функции платформа за комуникация.


