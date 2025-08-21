Google представи Pixel 10

Google официално представи новата си серия Pixel 10 на събитието „Made by Google“ в Бруклин, Ню Йорк. Серията включва Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL и Pixel 10 Pro Fold.

Базовият Pixel 10 за първи път разполага с тройна камера, което е значително подобрение, което добавя телеобектив към стандартния модел. Модулът на задната камера включва 48-мегапикселов основен сензор, 13-мегапикселов ултраширокоъгълен обектив и 10,8-мегапикселова камера с 5-кратно оптично увеличение и 20-кратно Super Res Zoom. Това обаче има и своята цена, тъй като ултраширокоъгълната камера е с по-ниска резолюция в сравнение с Pixel 9. Отпред телефонът има 10,5-мегапикселова камера с автофокус.

Под капака Pixel 10 се захранва от новия 3nm Tensor G5 SoC, произведен от TSMC, и чипа за сигурност Titan M2. Процесорът е съчетан с 12 GB RAM и 128 GB или 256 GB UFS 4.0 памет. Телефонът разполага с 6,3-инчов Actua дисплей с честота на опресняване 120 Hz и максимална яркост 2000 нита. Той е защитен с Gorilla Glass Victus 2 и включва подобрен ултразвуков скенер за пръстови отпечатъци в дисплея.

Pixel 10 работи с Android 16 и, подобно на предшествениците си, има гаранция за седем години актуализации на операционната система и сигурността. Батерията е леко увеличена до 4970 mAh и сега поддържа 29 W кабелно и 15 W Qi2 безжично зареждане, нов магнитен стандарт за зареждане, съвместим с аксесоарите, представени на събитието.

Pixel 10 се предлага в четири цвята – Indigo, Frost, Lemongrass и Obsidian – и започва от 799 долара за модела с 128 GB, а версията с 256 GB е на цена 899 долара.