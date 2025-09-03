Асистентът с изкуствен интелект Gemini Live на Google се учи да вижда света през смартфона – точно и без забавяне

Google обяви серия от нови функции за своя виртуален асистент Gemini Live , който ще стане още по-умен и полезен. Той ще може да вижда света през камерата на телефона ви, да разбира по-добре интонацията ви и да взаимодейства с други приложения.

Една от най-впечатляващите новини е, че Gemini Live ще може да разпознава обекти, които му показвате през камерата на смартфона. Например, ако не сте сигурни кой инструмент да използвате за дадена задача, просто можете да покажете няколко инструмента на асистента и той ще ви помогне да изберете най-добрия вариант. Тази функция ще бъде достъпна първо за Google Pixel 10, а след това и за други устройства с андроид и такива, дело на Apple.

Gemini Live вече ще може да работи по-ефективно с приложения като Телефон, Съобщения и Часовник. Ако обсъждате маршрут с асистента и разберете, че ще закъснеете, можете просто да му кажете да изпрати съобщение до някого. Gemini Live ще го направи автоматично, като ще уведоми контакта ви за закъснението.

С новият аудио модел Gemini Live ще разпознава по-добре интонацията, ритъма и височината на гласа ви. Скоро асистентът ще може да променя собствената си интонация в зависимост от това, което обсъждате, а вие ще може да го карате да говори по-бързо или по-бавно. Gemini Live ще може дори да разказва истории по-драматично, ако го помолите да го направи от името на конкретен герой.