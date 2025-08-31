Новини
САЩ налагат ограничения на Samsung за производство на чипове

31 Август, 2025 12:30 660 0

SK Hynix също са засегнати

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Американското министерство на търговията отмени лицензите, които преди това позволяваха на Samsung и SK Hynix да внасят определено американско оборудване за производство на полупроводници в своите фабрики в Китай, без да се налага да получават индивидуални лицензи за всяка транзакция. Тази мярка е част от продължаващите усилия на САЩ да ограничат способността на Китай да произвежда модерни чипове и да изместят световното производство на чипове от страната.

Отменените лицензии, които бяха предоставени като временно изключение от по-широките ограничения през 2022 година, ще изтекат след 120-дневен гратисен период. Според Министерството на търговията, макар че вероятно ще продължи да предоставя лицензии на компаниите за експлоатация на съществуващите им съоръжения, то няма намерение да одобрява лицензии за разширяване на капацитета или технологични подобрения. Това ще затрудни значително южнокорейските компании да поддържат дейността си в Китай, ако оборудването им се повреди или се наложи да бъде подменено.

Samsung и SK Hynix имат значителни производствени съоръжения в Китай, които се използват предимно за производство на по-стари или по-малко усъвършенствани чипове. Новата политика е сериозен удар, тъй като им пречи да модернизират технологията си или да увеличат производствения си капацитет. С очакваното, тази мярка ще има отрицателно въздействие върху американските производители на оборудване, като KLA Corp и Lam Research, които ще отбележат спад в продажбите си за Китай. Мярката обаче може да бъде от полза за китайските производители на оборудване и американския конкурент Micron.


