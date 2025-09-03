Нов универсален инструмент за кражба на автомобили

Устройството Flipper Zero, което първоначално е създадено за анализ на безжични протоколи, се превърна в инструмент за кражба на автомобили. Според The Verge, на черния пазар се е появил софтуер, който позволява на джаджата да прихваща радиосигналите на ключове за коли.

Специален фърмуер за Flipper Zero може да прихваща и копира сигнали от ключове на популярни марки като Ford, Audi, Volkswagen, Subaru, Hyundai и Kia. Атаката изисква физическо присъствие на устройството и инсталиране на неофициален софтуер, който се продава или разпространява безплатно в интернет.

Този метод за кражба напомня на феномена „Kia Boys“ в САЩ, където тийнейджъри крадяха коли на Hyundai и Kia с помощта на обикновен USB кабел.

Въпреки че атаките с радиочестотно прихващане не са нищо ново, разпространението на хакнатия софтуер за Flipper Zero прави проблема много по-сериозен. Не е ясно дали устройството може само да отключи колата или и да стартира двигателя. Но ако хакнатият код стане широко достъпен, това може да доведе до мащабни проблеми за сигурността на автомобилите.

Hyundai, Kia и Genesis вече имаха подобен проблем във Великобритания, което наложи производителите да предлагат платена актуализация на софтуера за сигурност.