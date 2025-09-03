Новини
Технологии »
Нов универсален инструмент за кражба на автомобили

Нов универсален инструмент за кражба на автомобили

3 Септември, 2025 12:51 1 524 8

  • flipper zero-
  • кражба на автомобили

Специален фърмуер за Flipper Zero може да прихваща и копира сигнали от ключове

Нов универсален инструмент за кражба на автомобили - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Устройството Flipper Zero, което първоначално е създадено за анализ на безжични протоколи, се превърна в инструмент за кражба на автомобили. Според The Verge, на черния пазар се е появил софтуер, който позволява на джаджата да прихваща радиосигналите на ключове за коли.

Специален фърмуер за Flipper Zero може да прихваща и копира сигнали от ключове на популярни марки като Ford, Audi, Volkswagen, Subaru, Hyundai и Kia. Атаката изисква физическо присъствие на устройството и инсталиране на неофициален софтуер, който се продава или разпространява безплатно в интернет.

Този метод за кражба напомня на феномена „Kia Boys“ в САЩ, където тийнейджъри крадяха коли на Hyundai и Kia с помощта на обикновен USB кабел.

Въпреки че атаките с радиочестотно прихващане не са нищо ново, разпространението на хакнатия софтуер за Flipper Zero прави проблема много по-сериозен. Не е ясно дали устройството може само да отключи колата или и да стартира двигателя. Но ако хакнатият код стане широко достъпен, това може да доведе до мащабни проблеми за сигурността на автомобилите.

Hyundai, Kia и Genesis вече имаха подобен проблем във Великобритания, което наложи производителите да предлагат платена актуализация на софтуера за сигурност.


Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 4 гласа.
  • 1 честен ционист

    3 0 Отговор
    Това не е ново, укропам го донесоха от Китай още преди 3 год.

    13:03 03.09.2025

  • 2 Добър е!

    2 0 Отговор
    Купих си!

    13:05 03.09.2025

  • 3 Роки

    4 0 Отговор
    Нов?!
    Flipper Zero съществува от 2020 г....

    13:15 03.09.2025

  • 4 Зевс

    6 3 Отговор
    Да дойдат да ми откраднат Москвича, вратата се отваря само със щанга, без ритник не пали, без чук скоростите не влизат :)

    13:19 03.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Дядо Митьо

    1 0 Отговор
    Нов нов,колко да е нов??? От 5 години!

    13:49 03.09.2025

  • 7 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Кой малоумник ще открадне форд?

    14:00 03.09.2025

  • 8 Проблема се решава с генериран кюар код

    0 0 Отговор
    На джисиема и скенер на кюар код в колата

    14:00 03.09.2025