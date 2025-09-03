Нов универсален инструмент за кражба на автомобили

Устройството Flipper Zero, което първоначално е създадено за анализ на безжични протоколи, се превърна в инструмент за кражба на автомобили. Според The Verge, на черния пазар се е появил софтуер, който позволява на джаджата да прихваща радиосигналите на ключове за коли.
Специален фърмуер за Flipper Zero може да прихваща и копира сигнали от ключове на популярни марки като Ford, Audi, Volkswagen, Subaru, Hyundai и Kia. Атаката изисква физическо присъствие на устройството и инсталиране на неофициален софтуер, който се продава или разпространява безплатно в интернет.
Този метод за кражба напомня на феномена „Kia Boys“ в САЩ, където тийнейджъри крадяха коли на Hyundai и Kia с помощта на обикновен USB кабел.
Въпреки че атаките с радиочестотно прихващане не са нищо ново, разпространението на хакнатия софтуер за Flipper Zero прави проблема много по-сериозен. Не е ясно дали устройството може само да отключи колата или и да стартира двигателя. Но ако хакнатият код стане широко достъпен, това може да доведе до мащабни проблеми за сигурността на автомобилите.
Hyundai, Kia и Genesis вече имаха подобен проблем във Великобритания, което наложи производителите да предлагат платена актуализация на софтуера за сигурност.
1 честен ционист
13:03 03.09.2025
2 Добър е!
13:05 03.09.2025
3 Роки
Flipper Zero съществува от 2020 г....
13:15 03.09.2025
4 Зевс
13:19 03.09.2025
6 Дядо Митьо
13:49 03.09.2025
7 ООрана държава
14:00 03.09.2025
8 Проблема се решава с генериран кюар код
14:00 03.09.2025