Кражбите на автомобили в дигиталната ера – все още ли е възможно да ги предотвратим?

12 Ноември, 2025 12:15

  • кражба на автомобили-
  • безключово отваряве

Няколко съвета за по-добра обезопасеност на вашия автомобил

Кражбите на автомобили в дигиталната ера – все още ли е възможно да ги предотвратим? - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Съвременният автомобил отдавна надхвърли ролята си на механично превозно средство; днес той е компютър на колела, дълбоко интегриран в дигиталната екосистема. Тази технологична еволюция донесе безспорен комфорт, но отвори и нова "врата" за престъпниците. След като всеки компютър е потенциално уязвим, експертите предупреждават, че сигурността на автомобилите е под сериозна заплаха през целия им жизнен цикъл.

Flipper Zero: Евтиното устройство с голяма успеваемост

Една от най-актуалните и леснодостъпни заплахи, която създава уязвимост в сигурността на шофьорите, е появата на евтини и гъвкави устройства за прихващане на сигнали, като например Flipper Zero. Наличието на такъв инструмент създава огромна опасност не само за кражба, но и за неоторизиран достъп до превозното средство.

Това компактно устройство е особено привлекателно за престъпниците поради своята многофункционалност: то може да работи с радиочестоти под GHz, да използва RFID и NFC, и дори да комуникира чрез инфрачервена връзка. Реалната опасност се крие в способността му да манипулира системата за безключово влизане, която вече е стандартна за повечето нови автомобили, но далеч не е идеална.

Релейни атаки или как крадците заобикалят защитата

Чрез методи, известни като релейни атаки (пренасочване на сигнала) и атаки за повторно възпроизвеждане (повторно предаване на сигнала), Flipper Zero позволява на крадците да прихващат и усилват радиосигнала между оригиналния ключ и автомобила. Така те могат да отключат вратите и дори да стартират двигателя, дори когато ключът е далече от колата, например в дома на собственика.

Други основни заплахи за модерните автомобили включват: Прихващане на радиосигнали от ключодържатели. Манипулиране на CAN мрежовата шина, която свързва всички електронни системи. Рискове от дистанционните функции (автоматично стартиране) и облачните услуги.

Щитът срещу дигиталните крадци: Експертни препоръки

За да сведе до минимум риска от прихващане на сигнала и да гарантира дългосрочната сигурност на превозното средство, експерти от сферата на автосервизното обслужване препоръчват следните задължителни стъпки:

Faraday ключодържатели: Използвайте т.нар. "Фарадéй торбички" (ключодържатели), които ефективно блокират радиосигналите от ключа. Тези аксесоари са достъпни и предотвратяват прихващането на сигнала, когато ключът не се използва.

Деактивиране на безключовото отключване: Ако е възможно, деактивирайте системата за безключово влизане (Keyless Go) чрез настройките на автомобила или със съдействието на дилъра.

Актуализация на софтуера: Редовно актуализирайте софтуера на автомобила. Много нови модели, особено азиатските, позволяват актуализации "по въздуха" (Over-The-Air, OTA). Актуализации чрез OBD порта трябва да се извършват само в оторизиран дилърски център.

Допълнителни защити: Инсталирайте допълнителни системи против кражба. Един пример са скритите бутони (имобилайзери), които деактивират запалването, ако водачът не изпълни специфична тайна процедура, като същевременно изпращат алармено уведомление.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сегашните коли са умни

    1 2 Отговор
    Отварят се трудно. Палиш вестник и го хвърляш под нея, след 10 секунди се отваря и пътуваш.

    12:27 12.11.2025

  • 3 провинциалист

    3 2 Отговор
    "Използвайте т.нар. "Фарадéй торбички" (ключодържатели)" - използвайте литературен български. От името на английския учен Майкъл Фарадей може да се получи прилагателно име и да се използва в словосъчетания като "Фарадеев кафез или още Фарадеева клетка" или да се използва директно с предлог: "Кафез на Фарадей, Клетка на Фарадей".

    12:31 12.11.2025

  • 4 3та категория роб скапа...як!

    1 0 Отговор
    Най добрата защита..........разглобяваш след път и сглобяваш преди път!

    12:38 12.11.2025

  • 5 Механик

    1 1 Отговор
    "Сложете скрит бутон" и "изключете безключовото отключване" ????
    Демек, зарежете "екстрата" за която сте си платили и идете в сервиз, да ви монтират един скрит бутон (там си платете също)
    С две думи, плащайте си редовно и повсеместно! Другото е ала-бала и уловка за наивници.

    12:40 12.11.2025

  • 6 Селянина с колелото

    0 1 Отговор
    Преди 20 години си слагах скрит ключ за прекъсване на захранването на бензиновата помпа. Вършеше много добра работа, при кражба колата върви 10-15 м и угасва. Сега вече не се занимавам с такива работи. Просто колата ми е по-стара и няма интерес към нея.

    13:05 12.11.2025

  • 7 НЯКОЙ СИ

    1 0 Отговор
    Подобна статия имаше преди няколко месеца . Сегашната е леко редактирана !

    13:19 12.11.2025

  • 8 НЯКОЙ СИ

    0 0 Отговор
    А и Flipper Zero има доста ограничени възможности .

    13:28 12.11.2025