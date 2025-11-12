Кражбите на автомобили в дигиталната ера – все още ли е възможно да ги предотвратим?

Съвременният автомобил отдавна надхвърли ролята си на механично превозно средство; днес той е компютър на колела, дълбоко интегриран в дигиталната екосистема. Тази технологична еволюция донесе безспорен комфорт, но отвори и нова "врата" за престъпниците. След като всеки компютър е потенциално уязвим, експертите предупреждават, че сигурността на автомобилите е под сериозна заплаха през целия им жизнен цикъл.

Flipper Zero: Евтиното устройство с голяма успеваемост

Една от най-актуалните и леснодостъпни заплахи, която създава уязвимост в сигурността на шофьорите, е появата на евтини и гъвкави устройства за прихващане на сигнали, като например Flipper Zero. Наличието на такъв инструмент създава огромна опасност не само за кражба, но и за неоторизиран достъп до превозното средство.

Това компактно устройство е особено привлекателно за престъпниците поради своята многофункционалност: то може да работи с радиочестоти под GHz, да използва RFID и NFC, и дори да комуникира чрез инфрачервена връзка. Реалната опасност се крие в способността му да манипулира системата за безключово влизане, която вече е стандартна за повечето нови автомобили, но далеч не е идеална.

Релейни атаки или как крадците заобикалят защитата

Чрез методи, известни като релейни атаки (пренасочване на сигнала) и атаки за повторно възпроизвеждане (повторно предаване на сигнала), Flipper Zero позволява на крадците да прихващат и усилват радиосигнала между оригиналния ключ и автомобила. Така те могат да отключат вратите и дори да стартират двигателя, дори когато ключът е далече от колата, например в дома на собственика.

Други основни заплахи за модерните автомобили включват: Прихващане на радиосигнали от ключодържатели. Манипулиране на CAN мрежовата шина, която свързва всички електронни системи. Рискове от дистанционните функции (автоматично стартиране) и облачните услуги.

Щитът срещу дигиталните крадци: Експертни препоръки

За да сведе до минимум риска от прихващане на сигнала и да гарантира дългосрочната сигурност на превозното средство, експерти от сферата на автосервизното обслужване препоръчват следните задължителни стъпки:

Faraday ключодържатели: Използвайте т.нар. "Фарадéй торбички" (ключодържатели), които ефективно блокират радиосигналите от ключа. Тези аксесоари са достъпни и предотвратяват прихващането на сигнала, когато ключът не се използва.

Деактивиране на безключовото отключване: Ако е възможно, деактивирайте системата за безключово влизане (Keyless Go) чрез настройките на автомобила или със съдействието на дилъра.

Актуализация на софтуера: Редовно актуализирайте софтуера на автомобила. Много нови модели, особено азиатските, позволяват актуализации "по въздуха" (Over-The-Air, OTA). Актуализации чрез OBD порта трябва да се извършват само в оторизиран дилърски център.

Допълнителни защити: Инсталирайте допълнителни системи против кражба. Един пример са скритите бутони (имобилайзери), които деактивират запалването, ако водачът не изпълни специфична тайна процедура, като същевременно изпращат алармено уведомление.