Звездата на Формула 3 Никола Цолов идва във Варна

Българската звезда във Формула 3 Никола Цолов ще бъде специален гост на третото издание на „ТЕХНОСТАРТ – Варна“. Събитието ще се проведе на 15 септември 2025 г. пред входа на Морската градина във Варна и се организира от ИКТ Клъстер – Варна с подкрепата на Община Варна.

Форумът превръща първия учебен ден в празник на технологиите, иновациите и устрема за бъдещето, като предлага богата програма за всички ученици.

Pit Stop Challenge с Никола Цолов

Сред акцентите в програмата е състезанието „Pit Stop Challenge“, което ще се проведе под патронажа на Никола Цолов. То започва точно в 12:00 ч., като участие ще вземат първите пет отбора, записали се на място с пълни маршрутни карти. В надпреварата екипи от по трима ще трябва възможно най-бързо да поставят предна броня образователния STEM електрически картинг EduKartGo, разработен от Kinetik Automotive.

Победителите ще бъдат наградени лично от младия български шампион, който е част от академията за развитие на млади пилоти на „Ред Бул“ и през 2025 г. се състезава за отбора на Campos Racing. На 25 май тази година Цолов стана рекордьор по брой победи във Формула 3, след като записа пета победа в шампионата.

Посетителите ще имат и възможност за среща с Никола Цолов, който ще раздава автографи и ще се снима със своите почитатели след 11:00 ч. в понеделник, 15 септември 2025 г.

Технологии и иновации за всички поколения

„ТЕХНОСТАРТ – Варна“ предлага разнообразие от демонстрации и работилници, насочени към деца, младежи и възрастни:

автомобилни симулатори от ново поколение, включително Lamborghini GT3 и FIA сертифициран Full Motion симулатор;

програмиране и роботика за начинаещи и напреднали;

демонстрации на изкуствен интелект и компютърно зрение;

математически игри и обучения по киберсигурност („Как да разпознаваме фалшиви имейли?“);

Smart Traffic Control в реално време;

демонстрации на школа по пожароприложен спорт „Млад огнеборец“;

мобилен пункт за кръводаряване и демонстрация на дарената детска линейка от фондация „Аз вярвам и помагам“.

Всички активности са безплатни, а за най-любознателните ученици са предвидени награди.

Детайли:

Дата: 15 септември 2025 г. (понеделник)

Час: 10:00 – 17:00 ч.

Място: Слънчевия часовник, вход Морска градина, Варна

Елате с приятели и превърнете първия учебен ден в истински технологичен празник!