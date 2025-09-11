Знаете ли кой продава най-много петрол в света?

Статистическо проучване разкрива, че през 2024 година Съединените американски щати са се утвърдили като най-големия производител на петрол в света, но когато става въпрос за отделни компании, Saudi Aramco от Саудитска Арабия доминира пазара.
Производство по държави и компании
САЩ произвеждат почти 23 милиона барела на ден, което се равнява на около 22% от световното производство. Въпреки това, държавната петролна компания на Саудитска Арабия, Saudi Aramco, е с най-висока пазарна капитализация в сектора, надхвърляща 1,5 трилиона долара. За сравнение, най-близкият ѝ конкурент, американският гигант ExxonMobil, е оценен на 457 милиарда долара.
Saudi Aramco контролира почти всички петролни ресурси на Саудитска Арабия и експлоатира най-голямото петролно находище на планетата, Хавар.
Класация на петролните гиганти
Въпреки доминацията на Saudi Aramco, САЩ имат най-много компании в челната десетка на най-големите петролни фирми, с три представители: ExxonMobil, Chevron и ConocoPhillips. Класацията включва още: Три китайски фирми: PetroChina, CNOOC и Sinopec, две британски компании: Shell и BP.
Любопитен факт е, че нито една руска компания не попада в челната десетка. Това показва, че въпреки голямото производство, разпределението на пазарна мощ е концентрирано в други региони.
