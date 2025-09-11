Новини
Знаете ли кой продава най-много петрол в света?

11 Септември, 2025 10:42 1 082 13

Лидерите на петролния пазар са САЩ и Saudi Aramco

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Статистическо проучване разкрива, че през 2024 година Съединените американски щати са се утвърдили като най-големия производител на петрол в света, но когато става въпрос за отделни компании, Saudi Aramco от Саудитска Арабия доминира пазара.

Производство по държави и компании

САЩ произвеждат почти 23 милиона барела на ден, което се равнява на около 22% от световното производство. Въпреки това, държавната петролна компания на Саудитска Арабия, Saudi Aramco, е с най-висока пазарна капитализация в сектора, надхвърляща 1,5 трилиона долара. За сравнение, най-близкият ѝ конкурент, американският гигант ExxonMobil, е оценен на 457 милиарда долара.

Saudi Aramco контролира почти всички петролни ресурси на Саудитска Арабия и експлоатира най-голямото петролно находище на планетата, Хавар.

Класация на петролните гиганти

Въпреки доминацията на Saudi Aramco, САЩ имат най-много компании в челната десетка на най-големите петролни фирми, с три представители: ExxonMobil, Chevron и ConocoPhillips. Класацията включва още: Три китайски фирми: PetroChina, CNOOC и Sinopec, две британски компании: Shell и BP.

Любопитен факт е, че нито една руска компания не попада в челната десетка. Това показва, че въпреки голямото производство, разпределението на пазарна мощ е концентрирано в други региони.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Кую

    7 0 Отговор
    А кои крадат най много?

    10:49 11.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Kaлпазанин

    10 4 Отговор
    ,стана ми интересно ,откъде и как го добиват (крадат ) говедата този петрол

    Коментиран от #6, #13

    10:51 11.09.2025

  • 6 лесно е

    8 3 Отговор

    До коментар #5 от "Kaлпазанин":

    Либия, Сирия, Ирак и т.н. и т.н...

    10:55 11.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 И защо

    4 0 Отговор
    Толкова изтрити коментари ,а нищо лошо нямаше написано

    Коментиран от #10, #12

    11:06 11.09.2025

  • 10 Ами

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "И защо":

    Пиши слава на русия и няма да те трият

    Коментиран от #11

    11:07 11.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Защото

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "И защо":

    Ами сигурно си писал нещо за нефта и затова? Другата причина е да не си писал нищо свързано с нефта и статията?

    Залагам на второто!

    11:16 11.09.2025

  • 13 Ъъъъ

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Kaлпазанин":

    САЩ имат ОГРОМЕН добив на шистов нефт. Информирайте се първо.

    11:48 11.09.2025