Новият процесор на Qualcomm ще счупи всички рекорди

12 Септември, 2025 19:00 411 1

Очаква се Snapdragon 8 Elite 2 да се появи по-късно този месец

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Qualcomm се готви да представи своя флагмански чипсет от ново поколение, Snapdragon 8 Elite Gen 5, на Snapdragon Summit в Хавай по-късно този месец. Новият процесор, по-рано наричан Snapdragon 8 Elite 2, се очаква да донесе значителни подобрения в производителността.

Според изтекла информация от китайски източници, Snapdragon 8 Elite Gen 5 с очакваното да постигне впечатляващ резултат в теста AnTuTu v11 между 4,2 и 4,4 милиона точки. Ако тези слухове са верни, това би представлявало значителен скок от поне 58% в сравнение с настоящото най-ефективно устройство, работещо със Snapdragon 8 Elite, което има среден резултат от 2,67 милиона точки в AnTuTu v10.

Основният конкурент на новия чипсет се очертава да бъде Dimensity 9500 на MediaTek, за който се носят слухове, че ще постигне 4 милиона точки в същия бенчмарк AnTuTu v11. Това поставя Snapdragon 8 Elite Gen 5 с потенциално предимство в производителността от 5% до 10%. Важно е да се отбележи, обаче, че директното сравнение между резултатите от различни версии на бенчмарка AnTuTu (v10 и v11) може да не е изцяло точно.


    А, защо ФАКТИ не пише как УНСС са ги сбарали по бели гащи, за това, че от години приемат студенти над квотата, дадена им от държавата за прием на студенти по държавната поръчка? За незнаещите, да кажа, че таксата на такива студенти не може да бъде по-висока от две трети от средствата за издръжка на обучението. Т.е. 66,6 % сме надплащали ние, от нашите данъци. А таксите са от 600 лв. нагоре. Предполагам, че можете да ги видите на сайта им.

19:15 12.09.2025

    19:15 12.09.2025