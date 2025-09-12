Новият процесор на Qualcomm ще счупи всички рекорди

Qualcomm се готви да представи своя флагмански чипсет от ново поколение, Snapdragon 8 Elite Gen 5, на Snapdragon Summit в Хавай по-късно този месец. Новият процесор, по-рано наричан Snapdragon 8 Elite 2, се очаква да донесе значителни подобрения в производителността.

Според изтекла информация от китайски източници, Snapdragon 8 Elite Gen 5 с очакваното да постигне впечатляващ резултат в теста AnTuTu v11 между 4,2 и 4,4 милиона точки. Ако тези слухове са верни, това би представлявало значителен скок от поне 58% в сравнение с настоящото най-ефективно устройство, работещо със Snapdragon 8 Elite, което има среден резултат от 2,67 милиона точки в AnTuTu v10.

Основният конкурент на новия чипсет се очертава да бъде Dimensity 9500 на MediaTek, за който се носят слухове, че ще постигне 4 милиона точки в същия бенчмарк AnTuTu v11. Това поставя Snapdragon 8 Elite Gen 5 с потенциално предимство в производителността от 5% до 10%. Важно е да се отбележи, обаче, че директното сравнение между резултатите от различни версии на бенчмарка AnTuTu (v10 и v11) може да не е изцяло точно.