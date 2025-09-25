Qualcomm представи новия си флагмански процесор

Qualcomm официално представи новия си флагмански мобилен чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 (SM8850-AC) на Snapdragon Summit. Изграден на 3nm процес, компанията го рекламира като „най-бързия мобилен чип в света“, осигуряващ значително подобрение на производителността и ефективността във всички аспекти.

Новият чипсет разполага с трето поколение Oryon CPU с окта-ядрена конфигурация. Двете му основни ядра могат да достигнат максимална честота от 4,6 GHz, докато шестте ядра за производителност са с тактова честота до 3,62 GHz. Според Qualcomm, този нов дизайн на CPU повишава производителността с 20% и подобрява енергийната ефективност с 35% в сравнение с предшественика си. Интегрираният Adreno GPU също претърпява значителни подобрения, предлагайки 23% по-добра производителност, 20% по-добра енергийна ефективност и 25% по-добри възможности за Ray Tracing. Като цяло, SoC е до 16% по-енергийно ефективен, което според Qualcomm може да добави почти два часа допълнително игрово време за геймърите.

В допълнение към суровата си мощност, Snapdragon 8 Elite Gen 5 е силно фокусиран върху AI и изображенията. Неговият Hexagon NPU е с 37% по-бърз, а подобреният Sensing Hub позволява „агентни AI асистенти“, които могат да се учат от поведението на потребителя и да предоставят проактивни, персонализирани преживявания, като същевременно запазват данните на устройството. В областта на изображенията чипът е първата мобилна платформа, която поддържа кодека Advanced Professional Video (APV), позволяващ заснемане на видео с почти без загуба на качество.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 ще захранва предстоящи устройства от широк спектър от световни производители, включително Samsung, vivo, Oppo, Xiaomi, Asus, Sony, OnePlus, Honor и други, като първите смартфони с новия чип ще бъдат пуснати на пазара в следващите дни.