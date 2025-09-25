Новини
Qualcomm представи новия си флагмански процесор

25 Септември, 2025 11:40 562 3

  • snapdragon 8 elite gen 5-
  • qualcomm-
  • процесор

Snapdragon 8 Elite Gen 5 ще дебютира в някои нови устройства след дни

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Qualcomm официално представи новия си флагмански мобилен чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 (SM8850-AC) на Snapdragon Summit. Изграден на 3nm процес, компанията го рекламира като „най-бързия мобилен чип в света“, осигуряващ значително подобрение на производителността и ефективността във всички аспекти.

Новият чипсет разполага с трето поколение Oryon CPU с окта-ядрена конфигурация. Двете му основни ядра могат да достигнат максимална честота от 4,6 GHz, докато шестте ядра за производителност са с тактова честота до 3,62 GHz. Според Qualcomm, този нов дизайн на CPU повишава производителността с 20% и подобрява енергийната ефективност с 35% в сравнение с предшественика си. Интегрираният Adreno GPU също претърпява значителни подобрения, предлагайки 23% по-добра производителност, 20% по-добра енергийна ефективност и 25% по-добри възможности за Ray Tracing. Като цяло, SoC е до 16% по-енергийно ефективен, което според Qualcomm може да добави почти два часа допълнително игрово време за геймърите.

В допълнение към суровата си мощност, Snapdragon 8 Elite Gen 5 е силно фокусиран върху AI и изображенията. Неговият Hexagon NPU е с 37% по-бърз, а подобреният Sensing Hub позволява „агентни AI асистенти“, които могат да се учат от поведението на потребителя и да предоставят проактивни, персонализирани преживявания, като същевременно запазват данните на устройството. В областта на изображенията чипът е първата мобилна платформа, която поддържа кодека Advanced Professional Video (APV), позволяващ заснемане на видео с почти без загуба на качество.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 ще захранва предстоящи устройства от широк спектър от световни производители, включително Samsung, vivo, Oppo, Xiaomi, Asus, Sony, OnePlus, Honor и други, като първите смартфони с новия чип ще бъдат пуснати на пазара в следващите дни.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Факти

    2 3 Отговор
    Китайците могат само да си мечтаят за такъв чип.

    Коментиран от #2, #3

    11:50 25.09.2025

  • 2 Смешник...

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Факти":

    Американците отдавна пишат, че Китай днес живеят в 2070 година спрямо другите. Не мож ги стигнеш, а тези чипиве не са новост, които правят и китайците в двете държави с това име.

    12:06 25.09.2025

  • 3 ПКП

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Факти":

    Huawei имат собствен чип, ако не се сравнят, не е ясно кой е по-бърз или по-проузводителен.

    12:11 25.09.2025