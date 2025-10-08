Новини
Технологии »
Arduino вече е собственост на Qualcomm

Arduino вече е собственост на Qualcomm

8 Октомври, 2025 13:32 373 0

  • qualcomm-
  • arduino-
  • процесор

Компанията гарантира, че ще остане независима

Arduino вече е собственост на Qualcomm - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

В рамките на високотехнологична корпоративна сделка, която ще даде тласък на света на вградените компютри, легендарният производител на отворени платформи Arduino беше придобит от гиганта в производството на полупроводници Qualcomm. Ключовото условие гарантира, че Arduino ще запази своята независима марка и отворена платформа, като ще продължи да поддържа микропроцесори от конкурентни доставчици, което е жизненоважно обещание към огромната му общност от 33 милиона ентусиасти по целия свят.

Първата машина, която излезе от тази новоинтегрирана сглобяваща линия, е Arduino Uno Q, флагмански едноплатков компютър, готов да предефинира сегмента. Тойъ се отличава с революционна „двудвигателна“ архитектура, усъвършенствана хибридна задвижваща система, съчетаваща микропроцесор, съвместим с Linux Debian, със специален микроконтролер в реално време за незабавна реакция.

Arduino вече е собственост на Qualcomm

Основният двигател е процесорът Qualcomm Dragonwing QRB2210. Този четириядрен двигател осигурява изчислителната мощност за работа в пълна Linux среда, специално настроена за сложни AI-задвижвани системи за визия и звук. Представете си го като пакет за активна безопасност от ново поколение, който позволява на платформите да реагират незабавно на околната среда, от интелигентни системи за умни домове до тежка индустриална автоматизация.

При запазване на пълна съвместимост с класическата Arduino IDE и цялата екосистема Uno shield, истинският пробив е дебютът на Arduino App Lab. Това е изцяло нова платформа с отворен код за настройка на производителността, предназначена да обедини цялостния процес на разработка в Real-time OS, Linux, Python и интензивни AI работни потоци. Интегрирана директно с платформата Edge Impulse, App Lab служи като най-модерна телеметрична система, която значително ускорява процеса на изграждане и оптимизиране на сложни AI модели за светкавично бързо откриване на обекти, откриване на аномалии и разпознаване на околната среда, превръщайки суровите данни в печеливша производителност.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ