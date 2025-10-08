Arduino вече е собственост на Qualcomm

В рамките на високотехнологична корпоративна сделка, която ще даде тласък на света на вградените компютри, легендарният производител на отворени платформи Arduino беше придобит от гиганта в производството на полупроводници Qualcomm. Ключовото условие гарантира, че Arduino ще запази своята независима марка и отворена платформа, като ще продължи да поддържа микропроцесори от конкурентни доставчици, което е жизненоважно обещание към огромната му общност от 33 милиона ентусиасти по целия свят.

Първата машина, която излезе от тази новоинтегрирана сглобяваща линия, е Arduino Uno Q, флагмански едноплатков компютър, готов да предефинира сегмента. Тойъ се отличава с революционна „двудвигателна“ архитектура, усъвършенствана хибридна задвижваща система, съчетаваща микропроцесор, съвместим с Linux Debian, със специален микроконтролер в реално време за незабавна реакция.

Основният двигател е процесорът Qualcomm Dragonwing QRB2210. Този четириядрен двигател осигурява изчислителната мощност за работа в пълна Linux среда, специално настроена за сложни AI-задвижвани системи за визия и звук. Представете си го като пакет за активна безопасност от ново поколение, който позволява на платформите да реагират незабавно на околната среда, от интелигентни системи за умни домове до тежка индустриална автоматизация.

При запазване на пълна съвместимост с класическата Arduino IDE и цялата екосистема Uno shield, истинският пробив е дебютът на Arduino App Lab. Това е изцяло нова платформа с отворен код за настройка на производителността, предназначена да обедини цялостния процес на разработка в Real-time OS, Linux, Python и интензивни AI работни потоци. Интегрирана директно с платформата Edge Impulse, App Lab служи като най-модерна телеметрична система, която значително ускорява процеса на изграждане и оптимизиране на сложни AI модели за светкавично бързо откриване на обекти, откриване на аномалии и разпознаване на околната среда, превръщайки суровите данни в печеливша производителност.