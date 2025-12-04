Румен Йончев пред ФАКТИ: Не „махнете бюджета“, а „вървете си, не ви искаме“ – това реве площадът (ВИДЕО)

В никакъв случай в този момент, със сигурност, някой може да опита да си играе с подобни теми като етническата карта. Но това, което хората искат на площада, няма етнически характер и не ангажира никоя етническа общност. Ангажира българската нация като цяло. Позицията на Пеевски изразява един отчаян опит да се хване за нещо в това свободно падане, в което се намира в момента. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Румен Йончев, председател на Земеделски народен съюз.
„Жанрът „контрапротест“ беше добър — помните 2013 година. Тогава имаше протести и контрапротести. Опасението ми е, че сега ще се опитат да направят нещо подобно. Но резултатът всички са го виждали. Обществото е по-скоро срещу това – срещу хората, които се опитват да управляват“, обясни гостът.
„Виждахме един протестен вот по изборите — все по-малък и все по-малък. А този протестен вот устройваше върхушката, защото ни казваха: „Избори имаше, чакайте следващите“. Това бе общо взето тяхната позиция, на управляващите. И тя не ги доведе доникъде. Още по-малко ще успокои онези, които излязоха сега по улиците и площадите. И те ще излязат пак, защото очевидно на няколко предишни избори не беше разбрано посланието: „Вървете си“. И сега отново хората са на площада, за да ги изгонят окончателно“, добави Румен Йончев.
„Имал съм честта и възможността да бъда на първите митинги в София и Пловдив през онези далечни години – 1990-а, 1991-а. Тогава наистина излизаха много хора, помните Цариградско шосе какво беше. Това искам да кажа, защото тогава хората излизаха под знамената на демокрацията. Но към днешна дата видяхме появата на толкова много хора от различни посоки, не особено организирани, но много обединени около целта: „Вървете си!“ Това беше. Не „махнете бюджета“, а „вървете си, не ви искаме“. Това реве площадът сега“, коментира още гостът.
„Голямата грешка на тази власт е, че пропусна да прочете спадащото участие в изборите, а така те обединиха срещу себе си всички. Има едно много старо правило в политиката: когато бъркаш в джоба на хората, когато вземаш хляба на хората – тогава вече нещата излизат от контрол. А управляващите точно това се опитаха да направят сега, през държавния бюджет. Подобни промени, извършени от власт, която се ползва с толкова ниско доверие, са невъзможни. И това трябваше да го знаят. В управлението има доста опитни хора – не бюджетари, а политици, които трябваше да прочетат, че те имат правителство на малцинството. Защото за това „мнозинство“, което ни управлява, са гласували около 10% от българите. Такова правителство не може да прави такива промени в политиката на държавата, които бъркат в джоба на хората, защото това ангажира всички“, сподели още Румен Йончев.
Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пеев свинефски
15:19 04.12.2025
2 Оставка!!!
Оставка и съд!!!
Не да си мислите за избори , в които пак да се проверете!
15:20 04.12.2025
3 Ъхъъъъъ
Избори на които да гласуват само грамотни и персонално за личност.
Лесно е.
Всеки преди да гласува си пише трите имена и ЕГН- то
собственоръчно
15:20 04.12.2025
4 Руменчо да беше излезнал до нас!!!
Не!!!
Един път ни излъга!!!
Не можачи не ни трябват!
15:22 04.12.2025
5 кастроли
Коментиран от #11
15:23 04.12.2025
6 Руменчо да беше излезнал
Обнародва Еврото!!!
Руменчо е от същото!!
Шкодичката е покри, сега пак се връцка с последния писък Баварец на Деса- поръчан!!!
Стига!!!
Не сме балъци!
Всички вън!
15:25 04.12.2025
7 Мафия!
Искаме България за българите!
Изчезвайте!
Коментиран от #22
15:27 04.12.2025
8 Нехис
15:30 04.12.2025
9 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ТЕ И ПРАСЕТАТА РАЗБРАХА,НО СА НАГЛИ , П,, Р,, О,, С,, Т,, И И С ГОЛЯМ АПЕТИТ...
НО ТОЗИ ПЪТ НЯМА ДА ИМ СЕ ПОЛУЧАТ НЕЩАТА!
ТЪРПЕНИЕТО СЕ ИЗЧЕРПА!
ПРОТЕСТИ ДО ДУПКА!
15:30 04.12.2025
10 Емигрант
15:31 04.12.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Трябва да се свият разходите
Елитите в НС пощуряха, около 17 милиарда лева заеми Василев, 19 милиарда лева 2025, 21 милиарда лева предвидени за 2026 г. Заплатите на бюджетниците трябва да се понижат с минимум 50%, за онези които получават повече от 2000 лв.чисто месечно. Не може България да тегли заеми само за заплати на бюджетници.
15:32 04.12.2025
13 Да, ама
15:34 04.12.2025
14 гълъбица Гица
15:34 04.12.2025
15 Дориана
Коментиран от #18, #20, #23
15:36 04.12.2025
16 Дон Прас Тиквоне
15:38 04.12.2025
17 Ааайде
15:38 04.12.2025
18 Дон Прас Тиквоне
До коментар #15 от "Дориана":Пеевски, Костадинов, Борисов са чалга елитът на Татковината. Говорят на народен език. Все пак са гласа на народа.
Коментиран от #21
15:40 04.12.2025
19 бушприт
15:41 04.12.2025
20 Не говори глупости
До коментар #15 от "Дориана":Един турчин от кърджалийско ми каза. Ела по нашия край. Делян оправи асфалта, направи паркове с градинки за децата по селата. Направо сме Германия ми казва.. всички ки ще гласуваме за него. Проскубания Сокол при тях вече не важел.
15:41 04.12.2025
21 Гофньо,
До коментар #18 от "Дон Прас Тиквоне":Пак ли си за да плюеш против Възраждане.Възраждане вие виновна?!
Тя никога не е била в управлението
Страх ви е, че ще бъде!
15:43 04.12.2025
22 Промяна
До коментар #7 от "Мафия!":ЧЕРЕП НАЧЕЛО НА ШАРЛАТАНИТЕ ДА РУШАТ ДА ГРАБЯТ ДА ВРИВЯВАТ МАФИЯТА СЕ СЪБРА
15:46 04.12.2025
23 Промяна
До коментар #15 от "Дориана":ТОВА НЕЩО 15 ПЛАТЕНО ШАРЛАТАНСКОЕ БАНДИТСКОЕСРЕЩУ БЪЛГАРИЯ Е ЧЕРЕП ПЛАЩА МНОГО 15 ОТВРАЩАШ МЕ
15:48 04.12.2025