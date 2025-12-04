Румен Йончев пред ФАКТИ: Не „махнете бюджета“, а „вървете си, не ви искаме“ – това реве площадът (ВИДЕО)

В никакъв случай в този момент, със сигурност, някой може да опита да си играе с подобни теми като етническата карта. Но това, което хората искат на площада, няма етнически характер и не ангажира никоя етническа общност. Ангажира българската нация като цяло. Позицията на Пеевски изразява един отчаян опит да се хване за нещо в това свободно падане, в което се намира в момента. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Румен Йончев, председател на Земеделски народен съюз.

„Жанрът „контрапротест“ беше добър — помните 2013 година. Тогава имаше протести и контрапротести. Опасението ми е, че сега ще се опитат да направят нещо подобно. Но резултатът всички са го виждали. Обществото е по-скоро срещу това – срещу хората, които се опитват да управляват“, обясни гостът.

„Виждахме един протестен вот по изборите — все по-малък и все по-малък. А този протестен вот устройваше върхушката, защото ни казваха: „Избори имаше, чакайте следващите“. Това бе общо взето тяхната позиция, на управляващите. И тя не ги доведе доникъде. Още по-малко ще успокои онези, които излязоха сега по улиците и площадите. И те ще излязат пак, защото очевидно на няколко предишни избори не беше разбрано посланието: „Вървете си“. И сега отново хората са на площада, за да ги изгонят окончателно“, добави Румен Йончев.

„Имал съм честта и възможността да бъда на първите митинги в София и Пловдив през онези далечни години – 1990-а, 1991-а. Тогава наистина излизаха много хора, помните Цариградско шосе какво беше. Това искам да кажа, защото тогава хората излизаха под знамената на демокрацията. Но към днешна дата видяхме появата на толкова много хора от различни посоки, не особено организирани, но много обединени около целта: „Вървете си!“ Това беше. Не „махнете бюджета“, а „вървете си, не ви искаме“. Това реве площадът сега“, коментира още гостът.

„Голямата грешка на тази власт е, че пропусна да прочете спадащото участие в изборите, а така те обединиха срещу себе си всички. Има едно много старо правило в политиката: когато бъркаш в джоба на хората, когато вземаш хляба на хората – тогава вече нещата излизат от контрол. А управляващите точно това се опитаха да направят сега, през държавния бюджет. Подобни промени, извършени от власт, която се ползва с толкова ниско доверие, са невъзможни. И това трябваше да го знаят. В управлението има доста опитни хора – не бюджетари, а политици, които трябваше да прочетат, че те имат правителство на малцинството. Защото за това „мнозинство“, което ни управлява, са гласували около 10% от българите. Такова правителство не може да прави такива промени в политиката на държавата, които бъркат в джоба на хората, защото това ангажира всички“, сподели още Румен Йончев.





