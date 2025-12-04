Новини
Румен Йончев пред ФАКТИ: Не „махнете бюджета“, а „вървете си, не ви искаме“ – това реве площадът (ВИДЕО)

4 Декември, 2025 15:16 831 23

Голямата грешка на тази власт е, че пропусна да прочете спадащото участие в изборите, а така те обединиха срещу себе си всички, казва гостът

В никакъв случай в този момент, със сигурност, някой може да опита да си играе с подобни теми като етническата карта. Но това, което хората искат на площада, няма етнически характер и не ангажира никоя етническа общност. Ангажира българската нация като цяло. Позицията на Пеевски изразява един отчаян опит да се хване за нещо в това свободно падане, в което се намира в момента. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Румен Йончев, председател на Земеделски народен съюз.

„Жанрът „контрапротест“ беше добър — помните 2013 година. Тогава имаше протести и контрапротести. Опасението ми е, че сега ще се опитат да направят нещо подобно. Но резултатът всички са го виждали. Обществото е по-скоро срещу това – срещу хората, които се опитват да управляват“, обясни гостът.

„Виждахме един протестен вот по изборите — все по-малък и все по-малък. А този протестен вот устройваше върхушката, защото ни казваха: „Избори имаше, чакайте следващите“. Това бе общо взето тяхната позиция, на управляващите. И тя не ги доведе доникъде. Още по-малко ще успокои онези, които излязоха сега по улиците и площадите. И те ще излязат пак, защото очевидно на няколко предишни избори не беше разбрано посланието: „Вървете си“. И сега отново хората са на площада, за да ги изгонят окончателно“, добави Румен Йончев.

„Имал съм честта и възможността да бъда на първите митинги в София и Пловдив през онези далечни години – 1990-а, 1991-а. Тогава наистина излизаха много хора, помните Цариградско шосе какво беше. Това искам да кажа, защото тогава хората излизаха под знамената на демокрацията. Но към днешна дата видяхме появата на толкова много хора от различни посоки, не особено организирани, но много обединени около целта: „Вървете си!“ Това беше. Не „махнете бюджета“, а „вървете си, не ви искаме“. Това реве площадът сега“, коментира още гостът.

„Голямата грешка на тази власт е, че пропусна да прочете спадащото участие в изборите, а така те обединиха срещу себе си всички. Има едно много старо правило в политиката: когато бъркаш в джоба на хората, когато вземаш хляба на хората – тогава вече нещата излизат от контрол. А управляващите точно това се опитаха да направят сега, през държавния бюджет. Подобни промени, извършени от власт, която се ползва с толкова ниско доверие, са невъзможни. И това трябваше да го знаят. В управлението има доста опитни хора – не бюджетари, а политици, които трябваше да прочетат, че те имат правителство на малцинството. Защото за това „мнозинство“, което ни управлява, са гласували около 10% от българите. Такова правителство не може да прави такива промени в политиката на държавата, които бъркат в джоба на хората, защото това ангажира всички“, сподели още Румен Йончев.


Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


  • 1 пеев свинефски

    6 8 Отговор
    румен радев е голем буклук и се крие зад жена си

    15:19 04.12.2025

  • 2 Оставка!!!

    13 2 Отговор
    На площадите!! Този път няма да ни излъжиъе!!!
    Оставка и съд!!!
    Не да си мислите за избори , в които пак да се проверете!

    15:20 04.12.2025

  • 3 Ъхъъъъъ

    10 2 Отговор
    дали не е по добре да се махнат всички и да има нови избори.
    Избори на които да гласуват само грамотни и персонално за личност.
    Лесно е.
    Всеки преди да гласува си пише трите имена и ЕГН- то
    собственоръчно

    15:20 04.12.2025

  • 4 Руменчо да беше излезнал до нас!!!

    6 1 Отговор
    Или пак когато ние се взривим!!
    Не!!!
    Един път ни излъга!!!
    Не можачи не ни трябват!

    15:22 04.12.2025

  • 5 кастроли

    7 2 Отговор
    МАХНЕТЕ БЕДНОСТТА И СКЪПОТИЯТА ПО ПАЗАРИТЕ!

    15:23 04.12.2025

  • 6 Руменчо да беше излезнал

    5 3 Отговор
    А не да не ни чува с години!!
    Обнародва Еврото!!!
    Руменчо е от същото!!
    Шкодичката е покри, сега пак се връцка с последния писък Баварец на Деса- поръчан!!!
    Стига!!!
    Не сме балъци!
    Всички вън!

    15:25 04.12.2025

  • 7 Мафия!

    11 3 Отговор
    Оставка!
    Искаме България за българите!
    Изчезвайте!

    15:27 04.12.2025

  • 8 Нехис

    1 2 Отговор
    1% от населението няма никаква работа да определя какво да се прави! Да си седят у дома и да си пият ракията!

    15:30 04.12.2025

  • 9 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    7 1 Отговор
    ПРАВИЛНО СИ РАЗБРАЛ КАКВО ИСКА НАРОДА,
    ТЕ И ПРАСЕТАТА РАЗБРАХА,НО СА НАГЛИ , П,, Р,, О,, С,, Т,, И И С ГОЛЯМ АПЕТИТ...
    НО ТОЗИ ПЪТ НЯМА ДА ИМ СЕ ПОЛУЧАТ НЕЩАТА!
    ТЪРПЕНИЕТО СЕ ИЗЧЕРПА!
    ПРОТЕСТИ ДО ДУПКА!

    15:30 04.12.2025

  • 10 Емигрант

    5 0 Отговор
    МУТРЕНСКИ чугунени кратуни няма ка да си тръгнат сами, те просто не могат да разсъждават, единственото което могат е да рекетират за да лапат пачки които складират в чекмеджета ! Площадите и улиците не ги ли изметат те сами никога няма да си тръгнат и онзи техен ченгесарски палячо когото назначиха за министър днес в НС доказа тази теалност ! Така, че не "ВУРВЕТЕ СИ", а "ЩЕ ВИ ИЗМЕТЕМ" ! Директорът на жандармерията и той днес от трибуната на НС ИЗЛЪГА НАГЛО, че на протеста е нямало части от жандармерията, а камерите показаха директно от протеста, че ИМА !

    15:31 04.12.2025

  • 12 Трябва да се свият разходите

    5 0 Отговор
    Забрана за теглене на заеми. Замразяване на повишаване на цени и данъци до 2030 г.
    Елитите в НС пощуряха, около 17 милиарда лева заеми Василев, 19 милиарда лева 2025, 21 милиарда лева предвидени за 2026 г. Заплатите на бюджетниците трябва да се понижат с минимум 50%, за онези които получават повече от 2000 лв.чисто месечно. Не може България да тегли заеми само за заплати на бюджетници.

    15:32 04.12.2025

  • 13 Да, ама

    2 1 Отговор
    Важното е след ОСТАВКА да последва силно и ясно ДЕМОКРАЦИЯ! Вън партиите от властта! Власт на образованото гражданско общество, не на партийните вождове!

    15:34 04.12.2025

  • 14 гълъбица Гица

    0 0 Отговор
    „махнете бюджета“от 5-те кюшета.

    15:34 04.12.2025

  • 15 Дориана

    2 1 Отговор
    Няма никакво етническо напрежение , това са измислиците на Пеевски. Този човек говори с типично просташки език , който е недопустим за депутат. Просташкия му език винаги е смесица от полуистина и лъжа. . Нанася само вреде на България . Превърнаха държавата в мафиотска олигархия. Изобщо няма място в Парламента и в политиката.

    15:36 04.12.2025

  • 16 Дон Прас Тиквоне

    1 0 Отговор
    Абе, аз съм гласувал против тези, но повечето народ гласува за тях. Ако народът не ги ще, да излезе да гласува. Демокрацията може да работи само, ако всички гласуват с главата си.

    15:38 04.12.2025

  • 17 Ааайде

    1 0 Отговор
    Стига бе, не ви ли писна вече ! След няколко годни безрумбово люшкане отново има нормално-работещо правителство, и пак искате да го сваляте, АМАН ! Нито имате по-добра алтернатива, нито визия за бъдещето - като келе-ментора Терзиев сте, дето само зони и двойни цени са му в главата, но иначе на думи голям го вадите ! Хайде седнете си назад ниците !

    15:38 04.12.2025

  • 18 Дон Прас Тиквоне

    1 3 Отговор

    До коментар #15 от "Дориана":

    Пеевски, Костадинов, Борисов са чалга елитът на Татковината. Говорят на народен език. Все пак са гласа на народа.

    15:40 04.12.2025

  • 19 бушприт

    0 0 Отговор
    До 3-ти декември ПланинскаТА спасителна служба (ПСС) е оказала помощ на над 3 хиляди души в планините на България.

    15:41 04.12.2025

  • 20 Не говори глупости

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Дориана":

    Един турчин от кърджалийско ми каза. Ела по нашия край. Делян оправи асфалта, направи паркове с градинки за децата по селата. Направо сме Германия ми казва.. всички ки ще гласуваме за него. Проскубания Сокол при тях вече не важел.

    15:41 04.12.2025

  • 21 Гофньо,

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Дон Прас Тиквоне":

    Пак ли си за да плюеш против Възраждане.Възраждане вие виновна?!
    Тя никога не е била в управлението
    Страх ви е, че ще бъде!

    15:43 04.12.2025

  • 22 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Мафия!":

    ЧЕРЕП НАЧЕЛО НА ШАРЛАТАНИТЕ ДА РУШАТ ДА ГРАБЯТ ДА ВРИВЯВАТ МАФИЯТА СЕ СЪБРА

    15:46 04.12.2025

  • 23 Промяна

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Дориана":

    ТОВА НЕЩО 15 ПЛАТЕНО ШАРЛАТАНСКОЕ БАНДИТСКОЕСРЕЩУ БЪЛГАРИЯ Е ЧЕРЕП ПЛАЩА МНОГО 15 ОТВРАЩАШ МЕ

    15:48 04.12.2025

