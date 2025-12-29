Янаки Стоилов: През последните години изборният процес се влошава

Възпроизвеждаме едни и същи проблеми, които вместо да се решават и да идват следващите, създават впечатление за цикличност. Това заяви конституционният съдия проф. Янаки Стоилов пред БНТ.

„След последното изменение, Конституцията не гарантира реализация на функцията на президента по съставяне на служебен кабинет. Според мен има още един вреден ефект – за позиции, за които са необходими определени професионални и други качества, се търсят хора, които се предвиждат като потенциални кандидати за съвсем друга роля“, смята той.

Проф. Янаки Стоилов отказа да коментира какво ще се случи, ако никой от т.нар. „домова книга” не се съгласи да бъде служебен премиер: „След Нова година предстои връчване на проучвателни мандати за кабинет, а ако партиите потвърдят изразените им вече позиции, ще се премине към консултации за служебен кабинет. При всички случаи трябва да има избори, ако не се състави редовно правителство.”

„Промените в изборния кодекс обикновено се правят преди избори. През последните години изборният процес се влошава“, отбеляза той.

На въпрос изчерпан ли е конституционният модел на управление на държавата, проф. Стоилов уточни: „Според мен не са на дневен ред промени в Конституцията.”

„Чуха се призиви за премахване на сегашния модел на управление, но трябва да назовем ясно какви са чертите на този модел – високи нива на корупция, намаляване на професионализма в управлението, превръщане на регулаторите в придатък на политическата власт, намаляване на независимостта на съдебната система, участие на партии, които преди избори се определят като несъвместими една с друга, а след това влизат в съюзи. Ако изборите са свободни и честни, гражданите могат да преценят своето отношение към този модел. Ние не сме в състояние да извършим дълбока промяна. Системата формално е демократична, но по същество е олигархична”, каза още той.

„КС ще разгледа допустимостта на въпроса за референдума за еврото още в началото на януари. Независимо от това, ясно е, че еврото се въвежда в обращение. Трябва да разсъждаваме повече по икономическите въпроси, защото въпросите за валутата са само един неводещ елемент в тази проблематика. Еврозоната в момента се намира в кондиция, която е по-лоша от тази, при която се въвеждаше първоначално еврото“, отбеляза още той.