Новини
България »
Янаки Стоилов: През последните години изборният процес се влошава

29 Декември, 2025 09:30 593 17

  • янаки стоилов-
  • избори-
  • промени-
  • конституция

Еврозоната в момента се намира в кондиция, която е по-лоша от тази, при която се въвеждаше първоначално еврото

Янаки Стоилов: През последните години изборният процес се влошава - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Възпроизвеждаме едни и същи проблеми, които вместо да се решават и да идват следващите, създават впечатление за цикличност. Това заяви конституционният съдия проф. Янаки Стоилов пред БНТ.

„След последното изменение, Конституцията не гарантира реализация на функцията на президента по съставяне на служебен кабинет. Според мен има още един вреден ефект – за позиции, за които са необходими определени професионални и други качества, се търсят хора, които се предвиждат като потенциални кандидати за съвсем друга роля“, смята той.

Проф. Янаки Стоилов отказа да коментира какво ще се случи, ако никой от т.нар. „домова книга” не се съгласи да бъде служебен премиер: „След Нова година предстои връчване на проучвателни мандати за кабинет, а ако партиите потвърдят изразените им вече позиции, ще се премине към консултации за служебен кабинет. При всички случаи трябва да има избори, ако не се състави редовно правителство.”

„Промените в изборния кодекс обикновено се правят преди избори. През последните години изборният процес се влошава“, отбеляза той.

На въпрос изчерпан ли е конституционният модел на управление на държавата, проф. Стоилов уточни: „Според мен не са на дневен ред промени в Конституцията.”

„Чуха се призиви за премахване на сегашния модел на управление, но трябва да назовем ясно какви са чертите на този модел – високи нива на корупция, намаляване на професионализма в управлението, превръщане на регулаторите в придатък на политическата власт, намаляване на независимостта на съдебната система, участие на партии, които преди избори се определят като несъвместими една с друга, а след това влизат в съюзи. Ако изборите са свободни и честни, гражданите могат да преценят своето отношение към този модел. Ние не сме в състояние да извършим дълбока промяна. Системата формално е демократична, но по същество е олигархична”, каза още той.

„КС ще разгледа допустимостта на въпроса за референдума за еврото още в началото на януари. Независимо от това, ясно е, че еврото се въвежда в обращение. Трябва да разсъждаваме повече по икономическите въпроси, защото въпросите за валутата са само един неводещ елемент в тази проблематика. Еврозоната в момента се намира в кондиция, която е по-лоша от тази, при която се въвеждаше първоначално еврото“, отбеляза още той.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 7 Отговор
    Решението е гласуване по телефона и ще спестим 500 млн.В Естония гласуват така от 20 г.

    09:32 29.12.2025

  • 2 оня с питон.я

    7 1 Отговор
    У. рахме се демек ама все пак нали е свършен факт. Важното е да се краде.

    09:34 29.12.2025

  • 3 Трол

    5 1 Отговор
    Всъщност изборният процес се подобрява. В скоро време пред урните ще ходят само най-компетентнитите граждани. Рибарите и гъбарите ще трябва да се хванат на работа през събота и неделя, за да финансират събитието.

    Коментиран от #11

    09:37 29.12.2025

  • 4 Еи Стоилов

    11 1 Отговор
    И то си от глутницата, пиещи от народната кръв! Все акъл давате!

    09:41 29.12.2025

  • 5 Данко Хаирсъзина

    10 0 Отговор
    Изчислиха ли заплатите на конституционните съдии в евро? Това е важният въпрос.Също: при пенсиониране колко ще прибират, по сегашната система би трябвало по 200 000 евро на човек.Дреме им за демокрация, олигархия и тем подобни на тях....Мислят къде да си вложат парите.

    09:44 29.12.2025

  • 6 Пенка

    3 3 Отговор
    Но защо ни предлагате политически комунистически мумии?Няма ли млади хора,с съвременно образование отговарящо на днешното време?Всички те са бивши членове на БКП.Вълка козината си мени,но нрава не,е казал народа.Не може така да продължава,а и не трябва.Нещо май се отказахте от младите,а?Не са Ви по вкуса.Не желаете да изпуснете кокала нали?

    Коментиран от #9

    09:55 29.12.2025

  • 7 Пенев

    4 3 Отговор
    Слугинчето на Радев в КС. Един от зачеркналите 850 гласа от изборите, за да набутат Величие в парламента.

    Коментиран от #15

    09:56 29.12.2025

  • 8 Интересно

    3 0 Отговор
    Изборният процес се влошава, защото избирателите губят доверие в кандидатите, които им се предлагат.
    Десетилетията на празни обещания и единственото гарантираното място на опашката в клуба на богатите, не кореспондират с приказките за изравняване на доходите с европейските, изравняването на стандарта на живот и т.н. алабализми, с които залъгвахте електората, за да го навиете да се юрне към еврозоната и съюза.

    09:59 29.12.2025

  • 9 Червенко Столетников

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Пенка":

    Има, но ги държат настрани. Първо бяха шумкарите, после децата на шумкарите, сега внуците, след това-децата на внуците и така още сто години. Навсяк ъде е така-държавна администрация, бизнес, медии, общини, университети, банки, служби....Тая държава може малко-малко да се оправи след 150 години

    Коментиран от #14

    09:59 29.12.2025

  • 10 Достоен!

    2 2 Отговор
    Янаки Стоилов е достоен за президент!
    Притежава всички качества!

    10:02 29.12.2025

  • 11 Интересно

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    Изборният процес няма да се подобри, докато не се въведе образователен ценз за гласуване. Не може хора, които не знаят да си пишат името, но си продават гласовете за 50€, да гласуват и да определят бъдещето на цяла нация. Самият Хампарцумян го каза, но по друг повод.
    Правото на глас трябва да е по заслуги, а не даденост, с която да се продължи да се спекулира и злоупотребява.

    10:02 29.12.2025

  • 12 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 2 Отговор
    ОТ КЪДЕ ИЗРОВИХТЕ ТАZИ "МУНЧОВА" ПОДЛОГА ? ? ? .....................

    10:03 29.12.2025

  • 13 Никакви нови избори до като Пеевски и

    3 1 Отговор
    Борисов не бъдат вкарани в затвора!

    10:04 29.12.2025

  • 14 А нещо да кажеш

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Червенко Столетников":

    За децата, внуците, правнуците на мутрите, самозваните политици- необразовани, не мислещи, с улично възпитание?????
    Те ли са бъдещето ни?
    Тежко ни!

    10:05 29.12.2025

  • 15 Пенев

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Пенев":

    Пий зелев сок!

    10:07 29.12.2025

  • 16 По начина на изразяване

    0 1 Отговор
    По речника, с който си служите- беден и еднотипен, си правя извода, че тук си изливат злобата едни и същи невежи същества.

    10:12 29.12.2025

  • 17 Защо ?

    1 0 Отговор
    Защо ?

    Затвърждава !

    Власта !

    На Феодала !

    Това !

    Не Е Ли ?

    Демократично !

    10:16 29.12.2025

Новини по градове:
