Албена Вулева празнува юбилей днес - 50 години остър език, скандали и неочаквани обрати

16 Декември, 2025 08:16 1 025 24

Вижте любопитни подробности от биографията на водещата

Албена Вулева празнува юбилей днес - 50 години остър език, скандали и неочаквани обрати - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес Албена Вулева навършва 50 години – юбилей, който неминуемо връща фокуса към една от най-скандалните и разпознаваеми фигури в българския телевизионен ефир. Жена, която никога не е оставала незабелязана – нито с думите си, нито с поведението си, нито с резките завои в живота си.

От телевизионния екран към национални скандали

Широката публика свързва името ѝ най-вече с таблоидното предаване „Сигнално жълто“, където Албена си изгради имидж на безпощаден водещ с остър език и нулев праг на търпимост. Интервютата ѝ често прерастваха в словесни сблъсъци, а предаването редовно попадаше в центъра на обществено недоволство, жалби и дискусии за границата между журналистиката и сензацията.

Риалити форматите – другото ѝ лице

Години по-късно Вулева влезе в риалити формата VIP Brother, където зрителите видяха и по-човешката, но също толкова конфликтна страна на характера ѝ. Там тя отново не изневери на стила си – директна, провокативна и често въвлечена в напрегнати ситуации, което ѝ донесе както поддръжници, така и яростни критици.

Рязък обрат – живот далеч от прожекторите

След години на постоянни медийни скандали Албена направи изненадващ завой. Тя напусна България и заживя в Кипър, далеч от телевизионните студиа и публичните изяви. Новият ѝ начин на живот рязко контрастира с предишния – по-тих, по-земен и лишен от показност.

Промяната се отрази и на външния ѝ вид, което предизвика нова вълна от коментари в социалните мрежи. Самата тя обаче неведнъж е показвала, че не се интересува от общественото одобрение – черта, която я съпътства през цялата ѝ кариера.

През годините Вулева неведнъж е попадала във фокуса на медиите и с личните си убеждения и решения. Част от тях предизвикваха остри реакции и разделяха обществото на „за“ и „против“, но тя последователно отстояваше правото си да живее по собствените си правила – дори когато това означаваше да бъде заклеймена.

50 години – равносметка без компромиси

Днес, на 50, Албена Вулева изглежда по-спокойна, но не и пречупена. Макар вече да не е ежедневно на екран, името ѝ остава символ на един по-агресивен, скандален и безпардонен период в българската телевизия.


  • 1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    6 2 Отговор
    ЧЕСТИТО!

    08:17 16.12.2025

  • 2 ШЕФА

    12 2 Отговор
    Съмнявам се някой да го интересува това недоразумение на природата дал въобще съществува !

    08:21 16.12.2025

  • 3 Тв критик

    10 1 Отговор
    Тази никога не съм я гледал

    Коментиран от #13

    08:22 16.12.2025

  • 4 Жиголо

    2 1 Отговор
    Истината е, че мързеливите и некадърните нямат пари дори и в моят бизнес! Е, работното време ми свърши, и трябва да почивам за довечера. Така че - Лека нощ!

    08:23 16.12.2025

  • 5 Хейт

    3 2 Отговор
    Бях забрави за тази !! Че е била нещо.

    08:23 16.12.2025

  • 6 Албена Нулева

    8 2 Отговор
    Хигиена Вулева

    08:24 16.12.2025

  • 7 Варна

    12 2 Отговор
    Това е едно изключително елементарно същество което лъха на душевна и физическа нечистоплътност.

    08:24 16.12.2025

  • 8 Наташка

    7 6 Отговор
    Типична рускиня!

    08:26 16.12.2025

  • 9 хихи

    5 2 Отговор
    Каза крилата фраза "Милко Калайджиев изпълва със съдържание думите див селянин"

    08:26 16.12.2025

  • 10 маке

    3 2 Отговор
    Смърдела Вулева

    08:27 16.12.2025

  • 11 Здрасти

    3 2 Отговор
    50 години сланина

    08:29 16.12.2025

  • 12 йокин

    4 1 Отговор
    Харесва ми,че НЕ СВАЛЯ ШАПКА,на никого!!!

    08:31 16.12.2025

  • 13 А аз

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Тв критик":

    НИКОГА не бих я. ....

    08:33 16.12.2025

  • 14 йокин

    3 1 Отговор
    Да допълня.ГЛАДНИТЕ КОКОШКИ,ПРОСО СЪНУВАТ!!!

    08:34 16.12.2025

  • 15 Майка и е рускиня

    4 2 Отговор
    Ненавиждаше българите.

    08:34 16.12.2025

  • 16 Клюкар

    3 2 Отговор
    ВулВева удари дъното след като Слави Трифонов я погна и я закопа.

    08:35 16.12.2025

  • 17 ЪпсуртЪ

    4 2 Отговор
    Хигиена Нулева с албена вулева

    08:36 16.12.2025

  • 18 Ицо Депутата

    2 1 Отговор
    И н 50 си остава с хигиена нулева

    08:37 16.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 муцунка

    3 1 Отговор
    Албена Вулвева си харесва скендълите.

    08:41 16.12.2025

  • 21 Елцин

    2 1 Отговор
    Нафталин.....

    08:51 16.12.2025

  • 22 Намирисва си яко

    3 3 Отговор
    и доста простее това розкинче

    08:58 16.12.2025

  • 23 Учебно пособие

    0 2 Отговор
    Нагледен пример какви хора не искам да срещам гледам и слушам. Иначе в психологичен аспект жертва на домашно насилие от майка и възпитание.

    09:05 16.12.2025

  • 24 Дж. Борн

    1 0 Отговор
    Бени, обичам те!

    09:21 16.12.2025

