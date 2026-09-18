Мъж почина след токов удар в Петрич

Мъж е починал след токов удар в Петрич, съобщиха близки на загиналия. По думите им след инцидента той е чакал около час и половина, без на място да пристигне лекар.

Към момента не са оповестени официални подробности от институциите за това как точно е възникнал инцидентът, в какво състояние е бил мъжът при подаването на сигнала и каква медицинска помощ е била оказана на място.

Твърдението на близките за забавяне при реакцията на спешните екипи е част от тяхната версия за случилото се и засега не е потвърдено публично от здравните власти или полицията.

Какво е известно за случая

Петрич и общинската болница в града неведнъж са били във фокуса на сигнали за кадрови дефицит в здравеопазването. В края на пролетта кметът на Петрич Димитър Бръчков посочи пред здравното министерство, че общинските болници са под натиск заради недостига на лекари и сестри, а Министерството на здравеопазването съобщи и за проблеми с ремонта на филиала за спешна помощ в града.

Засега обаче не е ясно дали тези обстоятелства имат пряка връзка със смъртта на мъжа след токовия удар. Не са обявени и данни дали ще бъде назначена проверка или аутопсия.

Очакват се допълнителни официални сведения от компетентните институции.

Източници: БТА, Министерство на здравеопазването, 24 часа