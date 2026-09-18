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Мъж почина след токов удар в Петрич
  Тема: Съветите на специалиста

Мъж почина след токов удар в Петрич

18 Септември, 2026 06:24, обновена 18 Септември, 2026 06:26 600 8

  • петрич-
  • инцидент-
  • токов удар-
  • смърт

Близките му твърдят, че е чакал повече от час и половина за лекарска помощ, а институциите засега не са оповестили подробности за инцидента.

Мъж почина след токов удар в Петрич - 1
Снимка: Фейсбук/bTV
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мъж е починал след токов удар в Петрич, съобщиха близки на загиналия. По думите им след инцидента той е чакал около час и половина, без на място да пристигне лекар.

Към момента не са оповестени официални подробности от институциите за това как точно е възникнал инцидентът, в какво състояние е бил мъжът при подаването на сигнала и каква медицинска помощ е била оказана на място.

Твърдението на близките за забавяне при реакцията на спешните екипи е част от тяхната версия за случилото се и засега не е потвърдено публично от здравните власти или полицията.

Какво е известно за случая

Петрич и общинската болница в града неведнъж са били във фокуса на сигнали за кадрови дефицит в здравеопазването. В края на пролетта кметът на Петрич Димитър Бръчков посочи пред здравното министерство, че общинските болници са под натиск заради недостига на лекари и сестри, а Министерството на здравеопазването съобщи и за проблеми с ремонта на филиала за спешна помощ в града.

Засега обаче не е ясно дали тези обстоятелства имат пряка връзка със смъртта на мъжа след токовия удар. Не са обявени и данни дали ще бъде назначена проверка или аутопсия.

Очакват се допълнителни официални сведения от компетентните институции.

Източници: БТА, Министерство на здравеопазването, 24 часа


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 руслямец

    5 0 Отговор
    брал мед ?

    06:41 18.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Факт

    5 1 Отговор
    Радев изби народа ни !!!

    06:41 18.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Системата ни убива 🤬

    1 0 Отговор
    Депутатите само си сменят автомобилите/ автопарка всяка година и харчат милиони, а не се купуват още линейки, още лекари в спешна помощ и да им вдигнат заплатите, за да имат мотивация.

    Коментиран от #8

    06:54 18.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

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