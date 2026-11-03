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Стефан Миланов от „Клуб Z“ пред ФАКТИ: За Сметната палата и полетите на Пеевски (ВИДЕО)

Стефан Миланов от „Клуб Z“ пред ФАКТИ: За Сметната палата и полетите на Пеевски (ВИДЕО)

3 Ноември, 2026 20:41, обновена 3 Ноември, 2026 21:20 866 9

  • делян пеевски-
  • частни полети-
  • сметна палата-
  • иван демерджиев-
  • национална агенция за приходите

Журналистът гостува в предаването "Разговорът" с водещ Лили Маринкова

Стефан Миланов от „Клуб Z“ пред ФАКТИ: За Сметната палата и полетите на Пеевски (ВИДЕО) - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Журналистът Стефан Миланов гостува днес в студиото на ФАКТИ, където участва в предаването „Разговорът“ с водещ Лили Маринкова. Основен акцент в разговора бяха действията на Сметната палата по случая с частните самолетни полети на Делян Пеевски, както и въпросите около произхода на средствата, с които са финансирани пътуванията.

Темата придобива нова актуалност на фона на противоречивите позиции между министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и председателя на Сметната палата Димитър Главчев.

В центъра на спора е сигналът, подаден от Демерджиев на 31 юли 2026 г., в който се поставят въпроси за евентуално несъответствие между декларираното имущество и доходи на Пеевски и фактическия му начин на живот. В него са посочени и обстоятелства около частните самолетни полети и разходите за тях.

На 2 ноември стана ясно, че Сметната палата не е установила конфликт на интереси по предоставените данни. Това обаче не означава, че проверката по случая е приключила. Председателят на институцията Димитър Главчев уточни, че проверката на имуществените декларации продължава, а материалите са изпратени до Националната агенция за приходите и Софийската градска прокуратура.

Случаят повдига и по-широк въпрос за контрола върху имуществото и разходите на хората, заемащи висши публични длъжности. Когато става дума за значителни по размер разходи, включително направени от трети лица в полза на публични фигури, обществото има основание да очаква ясни отговори и прозрачност.

Стефан Миланов, журналист от „Клуб Z“, следи темата и развитието на казуса с частните полети на Пеевски. В предишни свои публични коментари той е поставял акцент върху въпросите за имуществените декларации, произхода на средствата и ролята на институциите, които трябва да осъществяват контрол.

Разговорът с Лили Маринкова в студиото на ФАКТИ поставя във фокус не само конкретния казус, но и по-големия проблем за ефективността на институционалния контрол и отговорността на публичните личности.

Какво показват действията на Сметната палата, какво остава неизяснено около полетите на Делян Пеевски и могат ли институциите да стигнат докрай в проверката?

Гледайте целия разговор със Стефан Миланов в предаването „Разговорът“ с Лили Маринкова:


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ясно

    7 0 Отговор
    Кло-Зет на агнешките главички. По-известни като кръга Капитал.

    21:23 03.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Хаха

    4 0 Отговор
    Този е от мисирките на Прокопиев.

    21:25 03.11.2026

  • 4 Мда

    3 0 Отговор
    Случаят Пееф спред някой си от клуб Z се размазва и се неглижра. А клуб Зебра" е осигурена от фондация „Америка за България“. Има го на сайта им. Бля, бля.

    21:30 03.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 666

    0 0 Отговор
    Единствения който се гордее с фамилията си е Главчев

    21:54 03.11.2026

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