Стефан Миланов от „Клуб Z“ пред ФАКТИ: За Сметната палата и полетите на Пеевски (ВИДЕО)

Журналистът Стефан Миланов гостува днес в студиото на ФАКТИ, където участва в предаването „Разговорът“ с водещ Лили Маринкова. Основен акцент в разговора бяха действията на Сметната палата по случая с частните самолетни полети на Делян Пеевски, както и въпросите около произхода на средствата, с които са финансирани пътуванията.

Темата придобива нова актуалност на фона на противоречивите позиции между министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и председателя на Сметната палата Димитър Главчев.

В центъра на спора е сигналът, подаден от Демерджиев на 31 юли 2026 г., в който се поставят въпроси за евентуално несъответствие между декларираното имущество и доходи на Пеевски и фактическия му начин на живот. В него са посочени и обстоятелства около частните самолетни полети и разходите за тях.

На 2 ноември стана ясно, че Сметната палата не е установила конфликт на интереси по предоставените данни. Това обаче не означава, че проверката по случая е приключила. Председателят на институцията Димитър Главчев уточни, че проверката на имуществените декларации продължава, а материалите са изпратени до Националната агенция за приходите и Софийската градска прокуратура.

Случаят повдига и по-широк въпрос за контрола върху имуществото и разходите на хората, заемащи висши публични длъжности. Когато става дума за значителни по размер разходи, включително направени от трети лица в полза на публични фигури, обществото има основание да очаква ясни отговори и прозрачност.

Стефан Миланов, журналист от „Клуб Z“, следи темата и развитието на казуса с частните полети на Пеевски. В предишни свои публични коментари той е поставял акцент върху въпросите за имуществените декларации, произхода на средствата и ролята на институциите, които трябва да осъществяват контрол.

Разговорът с Лили Маринкова в студиото на ФАКТИ поставя във фокус не само конкретния казус, но и по-големия проблем за ефективността на институционалния контрол и отговорността на публичните личности.

Какво показват действията на Сметната палата, какво остава неизяснено около полетите на Делян Пеевски и могат ли институциите да стигнат докрай в проверката?

Гледайте целия разговор със Стефан Миланов в предаването „Разговорът“ с Лили Маринкова: