Сирия: Продължават преговорите за споразумение за сигурност с Израел
  Тема: Сирия

Сирия: Продължават преговорите за споразумение за сигурност с Израел

13 Септември, 2025 14:13 429 2

  • сирия-
  • израел-
  • ахмед аш шараа-
  • башар асад

Миналия месец Израел и Сирия проведоха директни разговори в Париж с посредничеството на САЩ

Сирия: Продължават преговорите за споразумение за сигурност с Израел - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Временният президент на Сирия Ахмед аш Шараа потвърди, че преговорите за постигане на споразумение за сигурност между страната му и Израел продължават, предаде ДПА, съобщи БТА.

Израел и Сирия, които официално са във война от 1948 г., постигнаха споразумение за разделяне на силите през 1974 г. Споразумението, първоначално постигнато след войната през 1973 г., създаде буферна зона на Голанските възвишения под наблюдението на ООН, за да раздели израелските и сирийските сили.

„Израел счита, че с падането на режима (на бившия сирийски президент Башар Асад), Сирия се е оттеглила от споразумението от 1974 г., въпреки че Сирия от първия момент демонстрира ангажимента си към него“, каза Аш Шараа в телевизионно интервю.

„В момента се водят преговори за споразумение за сигурност, така че Израел да се върне към позицията си отпреди 8 декември“, каза той пред сирийската държавна телевизия Ал Ехбария, визирайки деня, в който Асад беше свален от власт.

„Преговорите все още не са приключили“, добави сирийският държавен глава, който пое властта след свалянето на Асад. Миналия месец Израел и Сирия проведоха директни разговори в Париж с посредничеството на САЩ.

Голанските възвишения, окупирани от израелските сили през 1967 г. и анексирани през 1981 г., са централна точка на спора между Израел и Сирия. Анексирането им не е признато от международната общност. Израел разположи допълнителни войски в района след падането на Асад и засили въздушните удари в Сирия, като заяви, че целта им е да предотвратят попадането на оръжията на сирийската армия в ръцете на екстремисти.


Сирия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 минувач

    Кой кого бие и защо го бие - иди ,че разбери...

    14:35 13.09.2025

