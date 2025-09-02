Новини
Свят »
Франция »
Франция издаде заповед за ареста на Башар Асад
  Тема: Сирия

Франция издаде заповед за ареста на Башар Асад

2 Септември, 2025 17:24 916 28

  • башар асад-
  • франция-
  • сирия

Френските съдебни власти издадоха заповеди за арест на Асад и шестима други бивши висши държавни служители

Франция издаде заповед за ареста на Башар Асад - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Френските съдебни власти издадоха заповеди за арест на сваления сирийски президент Башар Асад и шестима други бивши висши държавни служители във връзка с бомбардировката на контролиран от бунтовниците град през 2012 г., при която бяха убити двама журналисти, съобщи ливанската Национална новинарска агенция (ННА), цитирана от БТА.

Петдесет и шестгодишната американка Мари Колвин, работила за британския вестник „Сънди таймс“, и 28-годишният френски фоторепортер Реми Ошлик загинаха на 22 февруари 2012 г. при експлозия в източния град Хомс, която е разследвана от френската прокуратура като потенциално престъпление срещу човечеството, припомня агенция Франс прес.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 франця-гейостан

    31 0 Отговор
    малоумници на макс

    17:26 02.09.2025

  • 2 Европеец

    34 0 Отговор
    Франсетата тотално са изперкали....

    17:26 02.09.2025

  • 3 БгТопИдиот🇧🇬

    22 2 Отговор
    Франция издаде заповед за ареста на Башар Асад.

    Башарчик :ще ме хванете баШара.

    17:26 02.09.2025

  • 4 И що ще го задържате

    23 0 Отговор
    И кой ще го задържа, да не е макарончо? Смешници.

    17:29 02.09.2025

  • 5 Избиха рибата

    24 0 Отговор
    Франция разследвала на чужда територия, където никой не я е канил, и то няма нито един французин.

    17:29 02.09.2025

  • 6 Ще каже човек

    23 0 Отговор
    че чавка мозъците им изпи в Европа. Толкова прости човечета, не се е случвало да се вижда.

    17:31 02.09.2025

  • 7 Мадам Бриджит

    13 0 Отговор
    О , ма пети Макрон , о , ма пети Наполеон , Мадам ти е приготвила коня , скачай върху него героично...

    17:31 02.09.2025

  • 8 Аааааа

    3 18 Отговор
    Руснаците отдавна му видяха сметката в Москва и му откраднаха парите.

    Коментиран от #25

    17:32 02.09.2025

  • 9 Цялата

    17 2 Отговор
    работа ,ако има активи на семейството Асад във Франция да бъдат запорирани и по -нататък конфискувани.

    17:33 02.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 стоян георгиев

    1 16 Отговор
    Асад е в затвора.сега в Русия го държат като заложник и при развитие на политическата ситуация ще го пратят във Франция или дори в Сирия .

    Коментиран от #15

    17:36 02.09.2025

  • 14 Бай Георги

    12 0 Отговор
    Башарката го боли саксофона.

    17:36 02.09.2025

  • 15 Това е

    10 1 Отговор

    До коментар #13 от "стоян георгиев":

    западен фейк! Долна пропаганда.

    Коментиран от #16

    17:37 02.09.2025

  • 16 стоян георгиев

    2 12 Отговор

    До коментар #15 от "Това е":

    Нека да падне путлер.и ще видишюлво ще стане с Асад с Янукович и т.н. гости на режима? Тоя мач Москва не го играе за първи път така.

    Коментиран от #20

    17:44 02.09.2025

  • 17 Киро

    13 0 Отговор
    А Нетаняху кога ще арестуват изби не двама а много даже и един Български гражданин.

    17:45 02.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Хахаха

    8 1 Отговор

    До коментар #16 от "стоян георгиев":

    Стоянка пий си хаповете редовно, и не излизай на слънце да не паднеш преди путин

    17:49 02.09.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Азис

    11 1 Отговор
    А Нутуняху кога ще го арестуват, той по 5 журналиста на ден трепе. Досега над 50 е анихилирал.

    17:53 02.09.2025

  • 23 БгТопИдиот🇧🇬

    2 7 Отговор
    Ще изгние и той в затвора кято бункерния чу господар с ботокса.

    17:57 02.09.2025

  • 24 Азис

    1 4 Отговор
    Но според мен преди Натаняху ще геостратега с токчетата от калния бункер!

    17:59 02.09.2025

  • 25 браво

    1 6 Отговор

    До коментар #8 от "Аааааа":

    но за това само глупаци не се досещаха.Тъпака долетя с един самолет злато и валута И както се казва има човек има проблем А валутата и златото са си за путин и войнолюбците

    18:07 02.09.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    5 1 Отговор
    Про$$$тите френски кокошки са решили нещо да се правят на активни...

    18:18 02.09.2025

  • 28 Атлантик

    0 0 Отговор
    Споменаха ли нещо за Нетаняху?

    18:30 02.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания