Новини
Свят »
Русия »
В Москва се срещнаха бивши врагове
  Тема: Сирия

В Москва се срещнаха бивши врагове

16 Октомври, 2025 09:34 2 095 65

  • сирия-
  • ахмед аш шараа-
  • русия-
  • владимир путин-
  • башар асад

Срещата в Москва е илюстрация на адаптивността на двама души, които някога бяха в конфликт

В Москва се срещнаха бивши врагове - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
БТА БТА

Вчерашната историческа среща в Москва между руския президент Владимир Путин и настоящия сирийски лидер Ахмед аш Шараа е една от централните теми в западния печат днес, пише БТА.

Путин приветства новия сирийски лидер, докато все още подкрепя стария, гласи заглавие в американския в. "Ню Йорк таймс“. "Срещата в Москва между президента на Русия Владимир Путин и президента на Сирия Ахмед аш Шараа е илюстрация на адаптивността на двама души, които някога бяха в конфликт“, пише Пол Сон в материала, посветен на срещата. Поздравът между лидерите в Кремъл представляваше забележителна сцена в страна, която приютява Башар Асад, сваления предшественик и враг на новия сирийски лидер, отбелязва американският вестник.

"Срещата демонстрира ясното желание както на руския, така и на сирийския лидер да отворят нова глава в отношенията между Москва и Дамаск. По време на 13-годишната гражданска война в Сирия Путин подкрепяше Асад, но в крайна сметка не успя да го защити, когато бунтовническите сили на Шараа щурмуваха Дамаск през декември“, продължава Сон в статията си.

"Ню Йорк таймс“ коментира, че за Шараа - бивш деец на терористичната организация "Ал Каида“, който години наред е предвождал бунтовнически сили под безпощадни руски въздушни удари в Сирия, историческата визита в Москва е безспорна победа. Въпреки подкрепата за Асад, Путин посрещна Шараа в отрупана със злато зала в Кремъл – пресметнат жест, тъй като Москва се стреми да запази дългогодишните си военни бази в Сирия, смята вестникът.

Колкото до Путин, тази среща на върха показва неговата дипломатическа гъвкавост като геополитически тактик и готовността му драстично да промени посланията си, за да обслужи интересите на Русия, обръща внимание американското издание. Във встъпителните си думи при разговора с Шараа руският лидер изтъкна десетилетията на приятелски отношения между Москва и Дамаск, датиращи от 1944 г.

На свой ред Шараа се опитва да неутрализира външните заплахи за Сирия, докато правителството му се мъчи да консолидира контрола върху една страна, която все още се възстановява след война, акцентира "Ню Йорк таймс“, допълвайки, че разговорите в Кремъл са продължили над два часа и половина.

Според друг американски вестник – "Вашингтон пост“, срещата в Москва е подчертала желанието на Русия да установи работни връзки с новото сирийско ръководство. Временният президент на Сирия пристигна в Москва, въпреки че Русия подкрепяше дългогодишния президент Асад, когото Шараа свали в края на миналата година с бърза бунтовническа офанзива, посочва изданието. Това е първо посещение на Шараа в страната, дала убежище на сваления от него авторитарен лидер, отбелязва „Вашингтон пост“.

В Москва се срещнаха бивши врагове, обръща внимание в един от лайтмотивите си за вчерашната среща Путин – Шараа британският в. "Гардиън“. Ахмед аш Шараа се опитва да пренареди съюзите, докато Путин се стреми да защити военните си интереси в Сирия, подчертава изданието. Лидерите и на двете страни заложиха на прагматичния подход, въпреки че бяха врагове само допреди година, акцентира "Гардиън“.

И този всекидневник обръща внимание на факта, че силите на Шараа са били под руски обстрел. "Срещата е знаменателна, като се има предвид, че Шараа - бивш джихадист, ръководи успешния бунт срещу подкрепяния от Москва режим на Башар Асад миналата година, при който бунтовническите му сили за кратко бяха под обстрел от руски самолети, преди Москва да оттегли подкрепата си за семейство Асад в Сирия“, пише "Гардиън“.

В Кремъл Шараа заяви, че неговото правителство спазва всички подписани по-рано споразумения между Дамаск и Москва, което е индикация, че на Русия ще бъде позволено да запази военните си бази на сирийска територия, въпреки че точният мащаб на тяхното присъствие засега остава неясен, отбелязва британският вестник.

Съдбата на двете основни военни бази на Русия в Сирия беше поставена под съмнение след драматичното падане на режима на Асад и оттогава присъствието на силите на Москва там рязко намаля, акцентира британският вестник. Обектите са от огромно значение за Русия: съоръжението в Тартус дава на Путин достъп до пристанище, докато Москва използва авиобазата Хмеймим като спирка по пътя на военни сили до и от Африка, уточнява всекидневникът в Обединеното кралство.

След падането на Асад Русия изтегли няколко военни кораба от базата си в Тартус, демонтира радари за противовъздушна отбрана и транспортира по въздух военна техника и персонал. В същото време Москва продължи да снабдява Сирия с петрол, зърно и други жизненоважни ресурси на намалени цени, обръща внимание британският вестник.

Шараа направи визитата си в момент, в който Русия бе принудена да отложи дълго планирана среща на върха с арабски лидери след серия от откази от страна на влиятелни регионални фигури, ангажирани с преговорите за прекратяване на огъня между Израел и радикалната палестинска групировка "Хамас“ в ивицата Газа, припомня "Гардиън“.

Наблюдатели сравняват в коментари за вестника гъвкавата дипломация на Москва спрямо Сирия с подхода ѝ към талибаните. Групировката им бе определена като терористична организация през 2003 г., но бе привлечена от Кремъл за съюзник, след като завзе властта в Афганистан през 2021 г., посочва изданието. В същото време Сирия може да разглежда Москва и като противовес на Израел, който многократно бомбардира сирийски военни обекти през последната година, обобщава "Гардиън“.

Сирийският президент обеща "да започне на чисто" при първата си среща с Владимир Путин, посочва друг британски вестник – "Файненшъл таймс“, добавяйки, че разговорите в Кремъл са сигнал за понижаване на напрежението между новата власт в Дамаск и Москва, и дори за "евентуално сближаване“. Самият Путин намекна за желанието си за ново начало, заявявайки преди срещата, че Русия "никога не е имала със Сирия отношения, които да са свързани с политически съображения или особени интереси“, отбелязва британското издание.

Вестникът напомня, че преди срещата Шараа е обявил, че ще поиска от Русия да отмени убежището на Башар Асад и да го екстрадира обратно в Сирия, за да бъде съден за военни престъпления. Миналия месец Дамаск издаде задочна заповед за арест на Асад, като страната се готвеше да отнесе случая до Интерпол. Когато групировката на Шараа – "Хаят Тахрир аш Шам“, започна изненадваща офанзива за сваляне на режима на Асад миналата година, руската намеса се ограничи до символични на брой въздушни удари, като Москва на практика не направи нищо, за да спре настъплението на бунтовниците, гласи гледната точка на "Файненшъл таймс“.

Изданието коментира, че Шараа е държал вратата отворена за преговори с Русия както по време на офанзивата, така и след като е завзел властта, изпращайки министри и военна делегация в Москва през юли. Една от темите бе именно бъдещето на руските военни бази.

"Файненшъл таймс“ поставя ударение и върху факта, че братът и съветник на Ахмед аш Шараа – Махер, е живял и работил в продължение на години в Русия и е женен за рускиня. Той бе част от сирийската делегация в Москва наред с министрите на външните работи и на отбраната, както и с началника на разузнаването, отчита британският всекидневник.

„Уважаеми господин президент, добре дошли!“: Путин се ръкува със сирийския лидер, свалил режима на близкия съюзник на Москва Асад“ – това е водещото заглавие по темата в испанския в. "Паис“. Новият лидер на Сирия Ахмед аш Шараа увенча главозамайващата си поява пред международната общност с топъл прием тази сряда в дома на бившия си враг – Кремъл, пише изданието.

Руският президент Владимир Путин се ръкува с бившия джихадист от "Ал Каида" само шест месеца след като пропагандната машина на Кремъл осмя ръкостискането между Шараа и президента на САЩ Доналд Тръмп в Белия дом, пише "Паис“, като отбеляза, че залогът е бъдещето на руските военни бази в Сирия и съдбата на бившия диктатор Башар Асад. Новите власти в Дамаск го искат, но той получава убежище от Москва, отбелязва испанското издание.

Президентът Шараа иска от руския президент да предаде всички, които са извършили военни престъпления в Сирия и се намират в Русия, на първо място Башар Асад, пише на свой ред френският в. "Фигаро“, като се позовава на сирийски служители. Твърди се, че хиляда дейци от режима на Асад са избягали в Русия, посочва изданието.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    4 28 Отговор
    Всички сирийци избягали в русията ще бъдат пратени или на фронта или в Сирия.

    Коментиран от #47

    09:36 16.10.2025

  • 2 копейката

    10 31 Отговор
    Русия не успя да защити Асад,с тук нашите си мислят, че ще защити България

    Коментиран от #28, #34, #36

    09:36 16.10.2025

  • 3 Путин пак развали

    24 37 Отговор
    сметките на запада.

    Коментиран от #5, #15, #19, #40

    09:37 16.10.2025

  • 4 Трол

    16 8 Отговор
    Г-н Шараа е уважаван международен лидер и на запад, и на изток. В най-скоро време и България ще се сдобие с такъв вещ ръководител.

    09:38 16.10.2025

  • 5 Така

    20 5 Отговор

    До коментар #3 от "Путин пак развали":

    но и сметките на Ердоган развали. Абе Путин играе няколко хода напред. Украйна не е важна. Източната игра е по- интересна.

    Коментиран от #9

    09:38 16.10.2025

  • 6 Pyccкий Карлик

    9 23 Отговор
    Асад да се готви.
    Така свършват всичките руски друзья - Садам Милошевич, Кадафи.

    Коментиран от #29

    09:38 16.10.2025

  • 7 Kaлпазанин

    25 4 Отговор
    Враговете могат и приятели да станат ,ама с евреин или англосаксонец си направо фатално ,ония там от другата страна затова съм не ги хваща от такива привтелства ,при тях политиката е разделяй и владей

    09:39 16.10.2025

  • 8 Я пък тоя

    15 0 Отговор
    Интереса клати феса.

    09:40 16.10.2025

  • 9 Костадин Костадинов

    5 16 Отговор

    До коментар #5 от "Така":

    Особено в Украйна вече 4ри гудини я разваля

    Коментиран от #11

    09:40 16.10.2025

  • 10 Зарко

    2 19 Отговор
    ОЧЗ организация на чудовищата и злодеите.Това е в Москва

    09:41 16.10.2025

  • 11 Така е

    9 3 Отговор

    До коментар #9 от "Костадин Костадинов":

    и ще продължава до откат

    Коментиран от #12

    09:41 16.10.2025

  • 12 Костадин Костадинов

    5 19 Отговор

    До коментар #11 от "Така е":

    Сигурно,за руската власт човека нищо не означава

    Коментиран от #13

    09:42 16.10.2025

  • 13 Така е

    17 6 Отговор

    До коментар #12 от "Костадин Костадинов":

    особено човека бандер.

    09:43 16.10.2025

  • 14 Евроатлантик

    25 20 Отговор
    Путлер е дърт подлец и знае, че Русия е в безпрецедентна, международна изолация от която трябва да се излиза по някакъв начин.
    Затова ще лицемерничи при всеки удобен случай.

    Коментиран от #17, #21

    09:45 16.10.2025

  • 15 Само да добавя...!

    24 16 Отговор

    До коментар #3 от "Путин пак развали":

    Военната база на Русия,остава непокътната и при новото ръководство на Сирия...!

    09:45 16.10.2025

  • 16 Асад беше

    20 7 Отговор
    в голям застой, а това го знаеха и руснаците. Ето защо го прибраха при тях. Сирийците никога няма да дадат назад, заради лешоядите и Джокера. Всичко беше един голям спектакъл за пред гламавите западняци. Всички азиатски страни се съюзяват с Русия срещу лешояда, който разруши държавите им, грабейки ги с пълни шепи.

    09:46 16.10.2025

  • 17 Ами лай си,няма лошо...?!

    17 4 Отговор

    До коментар #14 от "Евроатлантик":

    А през това време Путин си плете кошничката...!

    09:47 16.10.2025

  • 18 КАКВИ

    5 12 Отговор
    глупости само.Да путин е адаптивен и е приютил башар асад заради самолета който беше натъпкан със сирийско злато и долари.и сега асад е отровен като много други супер милиардери подържани години наред от адаптивния путин..В момента бившия му враг ще му става приятел ,но златото и доларите вече са усвоени във войната Новия бивш враг е наясно че може да си получи мъните само във вид на оръжия...ЧЕТЕТЕ МЕЖДУ РЕДОВЕТЕ БЕ ХОРА

    Коментиран от #25

    09:48 16.10.2025

  • 19 Какви са сметките на Запада?

    15 9 Отговор

    До коментар #3 от "Путин пак развали":

    Че не съм наясно...

    Коментиран от #23

    09:49 16.10.2025

  • 20 Москва

    14 11 Отговор
    Столицата на на идиотите.

    Коментиран от #35

    09:50 16.10.2025

  • 21 Изолация от кого?

    18 16 Отговор

    До коментар #14 от "Евроатлантик":

    Зад Русия са китайците, северно корейците, повечето азиатски страни, почти всички африкански страни, плюс почти всички страни от Латинска Америка. За каква изолация пишете, г-н Ала Бала?

    Коментиран от #45

    09:50 16.10.2025

  • 22 456

    13 3 Отговор
    Показателно е ,че след изборите в Сирия първата визита на президента е в Москва.

    09:50 16.10.2025

  • 23 Ти пък

    9 2 Отговор

    До коментар #19 от "Какви са сметките на Запада?":

    кога ли си бил наясно. Само четеш, с не схващаш ФНГЛ

    09:51 16.10.2025

  • 24 Мишел

    9 4 Отговор
    Няма врагове. Всички руско- сирийски договори, сключени при Асад, са в сила и днес.

    09:52 16.10.2025

  • 25 456

    7 3 Отговор

    До коментар #18 от "КАКВИ":

    Не бъркай Русия със ФАЩ и англосаксонците. Това е техен специалитет.

    Коментиран от #42

    09:53 16.10.2025

  • 26 Леле - леле !? 😜

    9 2 Отговор
    Американските мисирки сега ли се сещат , че Шараа , който Западът сложи на мястото на законния Асад , бил от Ал Кайда ?

    09:53 16.10.2025

  • 27 Идиотът загуби Сирия

    8 10 Отговор
    Идиотът загуби Армения и Азербайджан.Идиотът загуби Грузия и Молдова.Ифиотът загуби Украйна.Само ватенките не разбраха,че ги управлява идиот.

    09:53 16.10.2025

  • 28 Малоумния

    11 1 Отговор

    До коментар #2 от "копейката":

    И що и требе на Русия да защитава Натофската България?

    09:53 16.10.2025

  • 29 така де

    4 5 Отговор

    До коментар #6 от "Pyccкий Карлик":

    една английска агенция написа преди седмица че асад е отровен.Но САмолета и на кадафи и на асад кацнаха в москва претъпкани с долари и злато .Не се знае защо приносителите не оцеляват Може би и предателите не оцеляват и на това са научени в КГБ като урок 1

    09:54 16.10.2025

  • 30 Потресен

    4 8 Отговор
    След дъжд качулка. Русия загуби Сирия и това е ясно . Кой си мисли, че сирийците ще простят на Путин заради войната в Сирия?

    09:55 16.10.2025

  • 31 адаптивност бла-бла

    6 0 Отговор
    Ахмед аш Шараа заяви че ще спазва ангажиментите към Русия подписани от Асад

    09:56 16.10.2025

  • 32 Забелязали ли сте

    1 2 Отговор
    че в този журнал, пропагандистите сами си начукват лайкове на коментарите, които пускат? 🤦🤣🤣🤣

    09:58 16.10.2025

  • 33 Само питам

    4 5 Отговор
    Кво стана с многополюсният свят.А копейки?За кога го отлагаме?!М?

    09:58 16.10.2025

  • 34 о да

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "копейката":

    в БЪЛГАРИЯ путин защитава само мутрафонова защото тя пък защитава собствеността на руснаците накрадена през годините и скоро путин ще дойде да защитава рускоговорящите и руский мир и да унищожи БЪЛГАРИЯ и да нато и ТуРЦИЯ ни пази

    09:58 16.10.2025

  • 35 Повечето

    1 4 Отговор

    До коментар #20 от "Москва":

    От тях са в европейските столици, ама ти не можеш да стоплиш.

    Коментиран от #44

    09:59 16.10.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Факти

    1 5 Отговор
    Путин целуна Корана и направи Русия китайска губерния. Това отдавна доказа, че е много адаптивен и гъвкав геополитически многоходов тактик. Няма да се учудя и да вкара Русия в НАТО.

    10:00 16.10.2025

  • 38 Никога

    5 1 Отговор
    Съдбата на двете основни военни бази на Русия в Сирия не е било поставено под съмнение ! Бих казал дори че в определени моменти са били и съвместни със САЩ. В момента Сирия иска да закупи С-300 и зърно за изхранването на хората

    10:00 16.10.2025

  • 39 Хмм

    7 0 Отговор
    такава е политиката на Путин, спаси Асад, а новият му отива на крака, не пипна руските бази точно те приютиха и спасиха от смърт гонените от новия режим, установен след преврат

    10:01 16.10.2025

  • 40 Ердоган

    2 7 Отговор

    До коментар #3 от "Путин пак развали":

    Скоро и Зеленски ще бъде молен да посети Москва за да не бъде унищожена напълно илюзията за вторая армия в мира

    10:02 16.10.2025

  • 41 жик так

    3 2 Отговор
    Рано или късно - всички на червения килим при императора !

    10:05 16.10.2025

  • 42 така де

    2 4 Отговор

    До коментар #25 от "456":

    ти какво не вярваш на фактите че самолетите и асад и на кадафи са кацнали в москва натоварени догоре И защо да не вярвам на агенция която твърди че асад е отровен. то сталин отрови и изби всички сподвижници на ленин за пари,и ги обяви за предатели Какви саксонци те гонят когато руснаците са наследници на свирепите и войнстващи викинги

    Коментиран от #46

    10:05 16.10.2025

  • 43 Жик так

    2 1 Отговор
    Рано или късно - и западните лидери там , на килима .

    10:06 16.10.2025

  • 44 Ами

    6 1 Отговор

    До коментар #35 от "Повечето":

    защото Русия е в Европа с европейска култура, балет, музика, архитектура, Ермитажът е по-красив от Лувъра, Петродворец е по-красив от Версай, а са строени по идея на френските дварци, Екатерининският дворец е извън всякаква конкуренция, руският балет също е без конкуренция, да не говорим че европейската част на Русия заема 1/3 от Европа като територия

    Коментиран от #50, #53

    10:06 16.10.2025

  • 45 Факти

    1 5 Отговор

    До коментар #21 от "Изолация от кого?":

    Китай купува от Русия ресурси под пазарна цена, защото тя изгуби европейския пазар и няма на кой да ги продаде. Китай продава на Русия автомобили, машини и електроника над пазарна цена, защото те останаха без конкуренция на руския пазар. На това му казваш помощ ли? Китай клати брутално Русия. Тя беше сто пъти по-добре когато търгуваше с Европа. Путин размести световния ред и бутна Русия още по-назад.

    Коментиран от #54, #55, #63

    10:07 16.10.2025

  • 46 ха ха ха ...

    3 0 Отговор

    До коментар #42 от "така де":

    Ти къде прочете че Сталин е избивал руснаци ? От как Галка или от Иво Инджев ??
    И за какво са му на Сталин пари , като има всичко ? Какво да ги прави ?
    Или като приказките за бай Тошо ??!!

    Коментиран от #52

    10:08 16.10.2025

  • 47 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Стига си из....рал тьпотиите си тука бе и Диот

    Коментиран от #62

    10:09 16.10.2025

  • 48 Около 12000

    2 0 Отговор
    дейци от режима на Асад са избягали в Русия. Богатите си накупиха скъпи имоти в кулите в Москва и вили за много милиони, гледат си кефа и играят на електронни игри а "по бедните" ги пратиха в Сибир но и те не са зле.

    Коментиран от #51

    10:13 16.10.2025

  • 49 Естествено че и двете държави

    2 0 Отговор
    Ще заложат на прагматичния подход. Точно това е нормалното

    10:17 16.10.2025

  • 50 Костадин Костадинов

    0 1 Отговор

    До коментар #44 от "Ами":

    Е как няма руското да е най убуу,ништо че усещането за красота е субективно усещане. Ама си прав,добре че беше Европа да ги цивилизова,до колкото е възможно За русуфилякъ штом е руско шии най хубуу ,ти русуфилякъ ли си

    Коментиран от #59

    10:17 16.10.2025

  • 51 Костадин Костадинов

    0 1 Отговор

    До коментар #48 от "Около 12000":

    Двамата убийци си живеят в Русия

    Коментиран от #57

    10:18 16.10.2025

  • 52 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "ха ха ха ...":

    Сталин е избивал всякви

    10:19 16.10.2025

  • 53 Факти

    1 1 Отговор

    До коментар #44 от "Ами":

    Всички сгради, които си изброил, са проектирани от западноевропейски архитекти. Същото се отнася за Кремъл, който до 16-ти век е бил от дърво. Всичко красиво в Русия е правено от западноевропейци. Руснаците обаче са глупав и неблагодарен народ и сами се предадоха в китайско pобcmво.

    Коментиран от #58

    10:20 16.10.2025

  • 54 Костадин Костадинов

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Факти":

    Много си прав. Китай си ги пазарува- внася им готови продукти,а консумира ресурси. Класическо положение на отношение между напреднала и изостала страни

    10:23 16.10.2025

  • 55 Кой ти ги разправя тея вицове

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Факти":

    Че Китай продава на Русия на над пазарна цена ? Продава на около 50% под цените на които продава на Европа ! Дори цените в Беларус са с 12% по високи от тези в Русия а когато минат полската граница поскъпват с още 20% и то без митата и налозите. По евтино е само в Грузия. С около 5-10% заради по малките транспортни разходи ...

    10:24 16.10.2025

  • 56 Костадин Костадинов

    0 1 Отговор
    Ас пак да питам штот русуфилякъ май нещо го е срам да отговори - што най силната армиа ф света тъни 4ри гудини ф кълтъ срещу малка Украйна

    10:28 16.10.2025

  • 57 Те и в България

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Костадин Костадинов":

    си живеят много добре от много години. Кой държи франчайза примерно на KFC и разните му там пицарии? Не е ли един от Алепо дето бившата му жена е първа братовчедка на Асад? Я помисли.....

    10:30 16.10.2025

  • 58 Да бе

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Факти":

    не е глупост да избереш най-добрите архитекти и най-добрите проекти, то и руският балет има френска основа, но сега дори нашият балет е по-добър от френския и то благодарение на Пламен Карталов, а френската опера е най-красивата в света!

    10:30 16.10.2025

  • 59 Ами да

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Костадин Костадинов":

    точно такива като вас направиха русофили и най-големите русофоби

    Коментиран от #60, #61

    10:32 16.10.2025

  • 60 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Ами да":

    Ти както винаги пак нищо не разбра- аз не съм русофоб,а само са бъзикам с русуфилякъ за неговата наивност. Да си ,,фоб" или ,,фил" е признак за невежество спрямо свитъ в който живейш. Ти русуфилякъ ли си

    10:36 16.10.2025

  • 61 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Ами да":

    Ти защо си русофил? Ама нешто смислено кат отговор чи да не са смея много

    10:37 16.10.2025

  • 62 си дзън

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Свои мъй сразу брасаем...

    10:47 16.10.2025

  • 63 Китай от дълги години

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Факти":

    пое по пътя на руснаците отказвайки се от американски ценни книжа, купуваща злато като Русия, знаейки добре, че не е ли зад Русия, американците ще ги оглозгат живи. За американците най-голямата опастност не са руснаците, а китайците. Точно по тази причина казаха на американците, че наложат ли им 100 процента мита, Китай ще им спре редко-земните метали и цирка зад океана ще фалира, но този път наистина. Я да видим от ноември, колко му стиска на Джокера сам да се фалира!

    10:48 16.10.2025

  • 64 Не става ясно от медиите

    0 0 Отговор
    защо законният президент Башар Асад е диктатор, законно избраното му правителство - режим, - а кървавият главорез, терорист и превратаджия, и гонител на християните Шараа е господин, президент, а престъпното му правителство не е режим, а е медено и пухкаво..?

    10:58 16.10.2025

  • 65 чекисть..

    1 0 Отговор
    Кремля е бил фактор и ще бъде в сирия,в края на месеца в тартус се очаква първия масковски кораб-натоварен с бандерско жито за дамаск

    11:00 16.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания