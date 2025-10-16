В Москва се срещнаха бивши врагове

Вчерашната историческа среща в Москва между руския президент Владимир Путин и настоящия сирийски лидер Ахмед аш Шараа е една от централните теми в западния печат днес, пише БТА.
Путин приветства новия сирийски лидер, докато все още подкрепя стария, гласи заглавие в американския в. "Ню Йорк таймс“. "Срещата в Москва между президента на Русия Владимир Путин и президента на Сирия Ахмед аш Шараа е илюстрация на адаптивността на двама души, които някога бяха в конфликт“, пише Пол Сон в материала, посветен на срещата. Поздравът между лидерите в Кремъл представляваше забележителна сцена в страна, която приютява Башар Асад, сваления предшественик и враг на новия сирийски лидер, отбелязва американският вестник.
"Срещата демонстрира ясното желание както на руския, така и на сирийския лидер да отворят нова глава в отношенията между Москва и Дамаск. По време на 13-годишната гражданска война в Сирия Путин подкрепяше Асад, но в крайна сметка не успя да го защити, когато бунтовническите сили на Шараа щурмуваха Дамаск през декември“, продължава Сон в статията си.
"Ню Йорк таймс“ коментира, че за Шараа - бивш деец на терористичната организация "Ал Каида“, който години наред е предвождал бунтовнически сили под безпощадни руски въздушни удари в Сирия, историческата визита в Москва е безспорна победа. Въпреки подкрепата за Асад, Путин посрещна Шараа в отрупана със злато зала в Кремъл – пресметнат жест, тъй като Москва се стреми да запази дългогодишните си военни бази в Сирия, смята вестникът.
Колкото до Путин, тази среща на върха показва неговата дипломатическа гъвкавост като геополитически тактик и готовността му драстично да промени посланията си, за да обслужи интересите на Русия, обръща внимание американското издание. Във встъпителните си думи при разговора с Шараа руският лидер изтъкна десетилетията на приятелски отношения между Москва и Дамаск, датиращи от 1944 г.
На свой ред Шараа се опитва да неутрализира външните заплахи за Сирия, докато правителството му се мъчи да консолидира контрола върху една страна, която все още се възстановява след война, акцентира "Ню Йорк таймс“, допълвайки, че разговорите в Кремъл са продължили над два часа и половина.
Според друг американски вестник – "Вашингтон пост“, срещата в Москва е подчертала желанието на Русия да установи работни връзки с новото сирийско ръководство. Временният президент на Сирия пристигна в Москва, въпреки че Русия подкрепяше дългогодишния президент Асад, когото Шараа свали в края на миналата година с бърза бунтовническа офанзива, посочва изданието. Това е първо посещение на Шараа в страната, дала убежище на сваления от него авторитарен лидер, отбелязва „Вашингтон пост“.
В Москва се срещнаха бивши врагове, обръща внимание в един от лайтмотивите си за вчерашната среща Путин – Шараа британският в. "Гардиън“. Ахмед аш Шараа се опитва да пренареди съюзите, докато Путин се стреми да защити военните си интереси в Сирия, подчертава изданието. Лидерите и на двете страни заложиха на прагматичния подход, въпреки че бяха врагове само допреди година, акцентира "Гардиън“.
И този всекидневник обръща внимание на факта, че силите на Шараа са били под руски обстрел. "Срещата е знаменателна, като се има предвид, че Шараа - бивш джихадист, ръководи успешния бунт срещу подкрепяния от Москва режим на Башар Асад миналата година, при който бунтовническите му сили за кратко бяха под обстрел от руски самолети, преди Москва да оттегли подкрепата си за семейство Асад в Сирия“, пише "Гардиън“.
В Кремъл Шараа заяви, че неговото правителство спазва всички подписани по-рано споразумения между Дамаск и Москва, което е индикация, че на Русия ще бъде позволено да запази военните си бази на сирийска територия, въпреки че точният мащаб на тяхното присъствие засега остава неясен, отбелязва британският вестник.
Съдбата на двете основни военни бази на Русия в Сирия беше поставена под съмнение след драматичното падане на режима на Асад и оттогава присъствието на силите на Москва там рязко намаля, акцентира британският вестник. Обектите са от огромно значение за Русия: съоръжението в Тартус дава на Путин достъп до пристанище, докато Москва използва авиобазата Хмеймим като спирка по пътя на военни сили до и от Африка, уточнява всекидневникът в Обединеното кралство.
След падането на Асад Русия изтегли няколко военни кораба от базата си в Тартус, демонтира радари за противовъздушна отбрана и транспортира по въздух военна техника и персонал. В същото време Москва продължи да снабдява Сирия с петрол, зърно и други жизненоважни ресурси на намалени цени, обръща внимание британският вестник.
Шараа направи визитата си в момент, в който Русия бе принудена да отложи дълго планирана среща на върха с арабски лидери след серия от откази от страна на влиятелни регионални фигури, ангажирани с преговорите за прекратяване на огъня между Израел и радикалната палестинска групировка "Хамас“ в ивицата Газа, припомня "Гардиън“.
Наблюдатели сравняват в коментари за вестника гъвкавата дипломация на Москва спрямо Сирия с подхода ѝ към талибаните. Групировката им бе определена като терористична организация през 2003 г., но бе привлечена от Кремъл за съюзник, след като завзе властта в Афганистан през 2021 г., посочва изданието. В същото време Сирия може да разглежда Москва и като противовес на Израел, който многократно бомбардира сирийски военни обекти през последната година, обобщава "Гардиън“.
Сирийският президент обеща "да започне на чисто" при първата си среща с Владимир Путин, посочва друг британски вестник – "Файненшъл таймс“, добавяйки, че разговорите в Кремъл са сигнал за понижаване на напрежението между новата власт в Дамаск и Москва, и дори за "евентуално сближаване“. Самият Путин намекна за желанието си за ново начало, заявявайки преди срещата, че Русия "никога не е имала със Сирия отношения, които да са свързани с политически съображения или особени интереси“, отбелязва британското издание.
Вестникът напомня, че преди срещата Шараа е обявил, че ще поиска от Русия да отмени убежището на Башар Асад и да го екстрадира обратно в Сирия, за да бъде съден за военни престъпления. Миналия месец Дамаск издаде задочна заповед за арест на Асад, като страната се готвеше да отнесе случая до Интерпол. Когато групировката на Шараа – "Хаят Тахрир аш Шам“, започна изненадваща офанзива за сваляне на режима на Асад миналата година, руската намеса се ограничи до символични на брой въздушни удари, като Москва на практика не направи нищо, за да спре настъплението на бунтовниците, гласи гледната точка на "Файненшъл таймс“.
Изданието коментира, че Шараа е държал вратата отворена за преговори с Русия както по време на офанзивата, така и след като е завзел властта, изпращайки министри и военна делегация в Москва през юли. Една от темите бе именно бъдещето на руските военни бази.
"Файненшъл таймс“ поставя ударение и върху факта, че братът и съветник на Ахмед аш Шараа – Махер, е живял и работил в продължение на години в Русия и е женен за рускиня. Той бе част от сирийската делегация в Москва наред с министрите на външните работи и на отбраната, както и с началника на разузнаването, отчита британският всекидневник.
„Уважаеми господин президент, добре дошли!“: Путин се ръкува със сирийския лидер, свалил режима на близкия съюзник на Москва Асад“ – това е водещото заглавие по темата в испанския в. "Паис“. Новият лидер на Сирия Ахмед аш Шараа увенча главозамайващата си поява пред международната общност с топъл прием тази сряда в дома на бившия си враг – Кремъл, пише изданието.
Руският президент Владимир Путин се ръкува с бившия джихадист от "Ал Каида" само шест месеца след като пропагандната машина на Кремъл осмя ръкостискането между Шараа и президента на САЩ Доналд Тръмп в Белия дом, пише "Паис“, като отбеляза, че залогът е бъдещето на руските военни бази в Сирия и съдбата на бившия диктатор Башар Асад. Новите власти в Дамаск го искат, но той получава убежище от Москва, отбелязва испанското издание.
Президентът Шараа иска от руския президент да предаде всички, които са извършили военни престъпления в Сирия и се намират в Русия, на първо място Башар Асад, пише на свой ред френският в. "Фигаро“, като се позовава на сирийски служители. Твърди се, че хиляда дейци от режима на Асад са избягали в Русия, посочва изданието.
