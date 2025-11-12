Саморазправа в Сирия: Отмъщения срещу хора на Асад

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Измина една година от падането на сирийския диктатор Башар Асад, но Сирия все още не е намерила спокойствие. Напоследък зачестиха тревожните съобщения за случаи на саморазправа. През октомври в селището Аназ в провинция Хомс,където има преобладаващо християнско население, двама мъже бяха застреляни.

Според коментатори покушението е мотивирано от религиозна омраза, за която обвиняват сегашното сирийско правителство. Други пък обвиниха бивши привърженици или членове на режима на Асад, които имат интерес да подклаждат напрежение между различните групи от населението. По-късно се разбра, че един от убитите е бил член на милиция, свързана с Асад, за която се твърди, че е отговорна за смъртта на до 700 души по време на 14-годишната гражданска война.

Според сирийското издание „Enad Baladi“ много млади мъже в Аназ са били на страната на режима на Асад по време на войната. Недалеч от Аназ се намира Калаат, чиито жители са подкрепяли предимно антиправителствените сили, които в крайна сметка успяха да свалят Асад. Има основания да се смята, че двойното убийство в Аназ е било целенасочено отмъщение.

Все повече регистрирани случаи

Като цяло насилието чрез саморазправа в Сирия се увеличава. Над една трета от регистрираните през втората половина на август повече от 70 случая на насилствена смърт са именно целенасочени убийства и саморазправа, а напоследък техният дял е достигнал 60 процента, казва експертът по Сирия Чарлз Листър, който наблюдава развитието в страната.

„Случаите на истинска саморазправа – тоест такива, които са насочени срещу колаборационисти, войници или други членове на режима – определено се увеличават“, казва за ДВ Грегъри Уотърс, старши научен сътрудник в Атлантическия съвет, който документира събитията на уебсайта „Syria Revisited“. Според него това се дължи и на липсата на правосъдие в сегашния преходен период. След падането на режима на Асад през декември 2024 г. новото временно правителство обеща да изправи пред съда най-лошите представители на стария режим. Преходният президент на Сирия Ахмед аш Шараа поиска от населението да прояви по-голямо търпение, припомня Уотърс.

„Много хора обаче се питат предвид безбройните жертви, разселените хора и разрушените домове, колко дълго трябва да търпят това“, добавя наблюдателят. Освен това сирийското правителство е предложило амнистия на много членове на сирийската армия. Наказателно преследвани ще бъдат само онези, чиито ръце са изцапани със сирийска кръв.

Тяхното задържане с цел търсене на съдебна отговорност обаче върви мудно – усилията на преходната власт са „непоследователни, непрозрачни и лошо комуникирани“, твърди Уотърс. Въпреки че високопоставени представители на сваления режим и лица, които се свързват с масови убийства, са арестувани, не всички заподозрени се третират по един и същи начин.

„Много бивши информатори и лица с по-ниски рангове продължават да са на свобода. Местните жители редовно сигнализират за такива престъпници на силите за сигурност, но често само след няколко дни те отново биват освобождавани“, казва Уотърс.

Призив към насилие?

Много сирийци искат да помогнат за това виновните да бъдат предадени на съд и публикуват в социалните медии снимки на лица, близки до стария режим. Съобщават се и данни къде са родени и къде по всяка вероятност могат да бъдат намерени. Това обаче може да бъде изтълкувано от някои и като призив към насилие.

Повечето жертви на саморазправа са от сунитското мнозинство в Сирия. „Сунитските помагачи на предишния режим са презирани от собствените си общности. Затова е относително лесно да бъдат взети на прицел“, казва Уотърс.

Как може да бъде спряна саморазправата?

Преходното правителство на Сирия засега явно не прави много срещу този вид насилие. Не е ясно дали това е защото му липсва воля или ресурс да се бори срещу случаите на саморазправа. Уотърс дава за пример една известна група в Алепо, която по време на гражданската война е убивала офицери от режима на Асад и очевидно продължава да го прави. „За правителството е огромно предизвикателство да се бори с тази клетка от бунтовници“, казва Уотърс. Те продължават да атакуват представители на режима на Асад, като досега не са предприемали действия срещу правителствените сили. „Но ако двама или трима от тях бъдат арестувани, вероятно ще се обърнат и срещу правителството“, предполага експертът.

Това, че зачестяват случаите на саморазправа, показва колко зле се справя правосъдието, казва Мохамад ал-Абдала, директор на вашингтонския „Сирийски център за правосъдие и отчетност“. Много от предполагаемите участници в престъпленията все още са на свобода. Хората срещат някои от тях случайно на улицата и вероятно си мислят държавата не прави нищо, за да ги накаже подобаващо. Затова засегнатите очевидно са склонни да вземат правосъдието в собствените си ръце, каза ал-Абдала пред ДВ. „Сегашната политика разпалва страха, подклажда гоненията и кара хората да мислят за саморазправа“, допълва той.

Автор: Катрин Шеър